Panie przodem

Na odwrocie książki można przeczytać „W łóżku, szkole, biurze, Sejmie czy Kościele – co w Polsce znaczy dziś bycie kobietą i bycie mężczyzną?”. To zdanie trafnie określa, o czym jest ta publikacja. Zdecydowanie otwiera oczy nie tylko mężczyznom na problemy kobiet, ale i kobiet na współczesne problemy mężczyzn. Czy panie zawsze, bez względu na okoliczności chciałyby iść przodem? Raczej nie. Panowie czasami chcieliby mieć wybór, ale niestety go nie mają. Za najbardziej dobitny przykład można podać mobilizację wojskową na wypadek wojny.

Patriarchat w Polsce ma się bardzo dobrze

Patriarchat wciąż funkcjonuje i ma się w Polsce bardzo dobrze. Książka ta ukazuje przede wszystkim jego wady. Nie tylko kobiety cierpią w tym systemie. Wiele tracą tkwiąc w nim również mężczyźni. Książka „Panie przodem” stanowi zbiór wartościowych i ciekawych rozmów autorów na 10 poniższych tematów:

Horyzont dążeń – rozmowa z Anną Kowalczyk Pułapki języka – rozmowa z Małgorzatą Karwatowską Głosy przodków – rozmowa z Bogdanem de Barbaro Szklane ściany, ruchome schody – rozmowa z Magdaleną Musiał-Karg Męska perspektywa – rozmowa z Michałem Gulczyńskim Płeć mózgu – rozmowa z Ewą Woydyłło-Osiatyńską Płeć przemocy – rozmowa z Luisem Alarconem Ariasem Seks w epoce zmian – rozmowa z Andrzejem Depką Kościół obsesyjnie widzi płeć – rozmowa z Zuzanną Radzik Kontrakt – rozmowa z Jackiem Masłowskim

Kobiety lepiej wykształcone od mężczyzn

Skupmy się na temacie edukacji i rynku pracy. Z książki dowiadujemy się, że kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. To chłopcy dwuipółkrotnie częściej powtarzają klasę. Od 2006 roku mamy więcej mężczyzn niż kobiet w wieku produkcyjnym z wykształceniem jedynie podstawowym. Każdego roku ponad 70% więcej kobiet niż mężczyzn kończy studia wyższe. Dlaczego temat ten nie jest poruszany w opinii publicznej? Dlaczego chcemy zwiększyć liczbę kobiet na kierunkach „STEM” (science, technology, engineering, mathematics), a nie myślimy o malejącej liczbie mężczyzn na studiach w ogóle?

Mężczyźni mają wyższe zarobki i stanowiska

Z drugiej strony, mimo że kobiety są obecnie lepiej wykształcone to mężczyźni nadal lepiej radzą sobie na rynku pracy - więcej zarabiają i zajmują wyższe stanowiska. Ale nikt nie wie czy za jakiś czas nie będzie odwrotnie. Więcej jest bowiem kobiet wśród studentów i absolwentów studiów.

Podsumowanie

Książka „Panie przodem. O co walczą kobiety i mężczyźni we współczesnej Polsce” Wojciecha Harpula i Marii Mazurek to bardzo wartościowa pozycja pozwalająca na szerokie spojrzenie na aktualne problemy kobiet i mężczyzn z punktu widzenia różnych profesji i osób – dziennikarki feministki, językoznawczyni, psychiatry i psychoterapeuty, politolożki, politologa, terapeutki uzależnień i publicystki, psychologa klinicznego i psychoterapeuty, neurologa i seksuologa, teolożki, publicystki i katolickiej feministki, filozofa, psychoterapeuty, trenera i publicysty. Opisuje teraźniejszość, ale pozwala spojrzeć w przeszłość i pomyśleć o przyszłości płci. Czego właściwie chcą kobiety, a czego mężczyźni?