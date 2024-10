TYTUŁ: “Mistrzostwo umysłu. Psychologia sukcesu w sporcie”

"Mistrzostwo umysłu. Psychologia sukcesu w sporcie" AUTOR: Mateusz Brela

PREMIERA 23 października 2024

Wydawnictwo Studio Emka

Studio Emka Patroni medialni: Polish Soccer Skills, Wellbee, My Company Polska, Personel i Zarządzanie

Psychologia sportu kluczem do sukcesu zawodnika

Sport to zdrowie! Ale czy na pewno? Jest wiele aspektów, które zdają się przeczyć tej popularnej maksymie, a jednym z obszarów wymagających w tym kontekście szczególnej uwagi jest siła umysłu. Coraz głośniej w przestrzeni publicznej mówi się o psychologii sportu, jako niezbędnym elemencie treningu i sukcesu każdego zawodnika. “Mistrzostwo umysłu” - książka Mateusza Breli jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata. To inspirujący przewodnik dla wszystkich, którzy pragną przekraczać własne granice - w sporcie i w życiu. Książka ukaże się na rynku 23 października nakładem Wydawnictwa Studio Emka.

O czym są "Mistrzowie umysłu"?

Mateusz Brela, były zawodowy piłkarz, a obecnie aktywny psycholog sportu i edukator, w “Mistrzostwie umysłu” konfrontuje osobiste i zawodowe doświadczenia z teoretyczno-praktycznymi założeniami autorytetów psychoterapii, m.in. Terry’ego Orlicka, Irvina Yaloma, czy Phila Stutza. W swojej debiutanckiej książce pokazuje też jak można samodzielnie doskonalić niezbędne umiejętności umysłowe. Po raz pierwszy publicznie dzieli się autorskim programem treningu mentalnego: Mateusz Brela Trening Mentalny (MBTM). Opisuje go krok po kroku, oferując czytelnikowi narzędzia niezbędne do rozwijania kompetencji mentalnych, które pozwalają maksymalnie wykorzystać psychofizyczne możliwości. Autor podpiera się nie tylko znanymi teoriami oraz doświadczeniami własnej pracy zawodowej jako psychologa sportu, ale także dzieli się z odbiorcami osobistymi przeżyciami, skracając dystans w relacji Mentor - Uczeń, Autor - Czytelnik. Zdradza, jak sam uporał się z kryzysami, zwłaszcza po zakończeniu kariery sportowej, co czyni jego poradnik jeszcze bardziej wiarygodnym i wartym zaufania.

FRAGMENT KSIĄŻKI: "Dzisiaj jest środa. Przed godziną szóstą już nie spałem. To był ciężki ranek, ponieważ nie czuję się najlepiej. Od kilku miesięcy nie uprawiam już piłki nożnej na poziomie rywalizacyjnym. Ostatni mecz rozegrałem ponad pięć miesięcy temu. W minioną niedzielę zagrałem w meczu w pełnym wymiarze czasowym, w amatorskich rozgrywkach. Do dzisiaj odczuwam trudy tego spotkania, choć było to tylko rekreacyjne kopanie piłki przez półtorej godziny. Jednak moje mięśnie nawet na to nie były gotowe, a od wczoraj czuję, jakby mnie coś rozkładało. Od przebudzenia próbuję zrozumieć, co się dzieje. Dzięki mojej porannej rutynie wracam do siebie. Ciało czuje się lepiej, a psychicznie wrzuciłem na luz."

Doskonale w swojej rekomendacji opisuje to dr Kamil Wódka, psycholog sportu: Książka jest efektem przebytej przez autora drogi – od zawodnika, który szukał odpowiedzi i sposobów na to, jak poradzić sobie mentalnie z pojawiającymi się wyzwaniami, do psychologa, który dla siebie i innych te rozwiązania znajduje. W “Mistrzostwie umysłu” Brela, bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, proponuje sportowcom, i nie tylko im, wizje, idee, filozofie, a przede wszystkim sposoby pracy nad sobą według autorskiego pomysłu.

Ta książka to obszerny zbiór praktycznych porad, sugestii oraz ćwiczeń, rozwijających kompetencje mentalne, porządkujących codzienne życie i przygotowujących na wyzwania. Co ciekawe, autor posługuje się również przykładami konkretnych sportowców, mniej lub bardziej znanych, czyniąc z nich inspirację dla swoich odbiorców:

FRAGMENT KSIĄŻKI: "Podejście Ronaldo do ciągłej pracy można zilustrować sytuacją z czasów, gdy grał w Manchester United. Po jednym z meczów, kiedy większość zawodników już dawno opuściła stadion, on pozostał na boisku, by jeszcze popracować nad rzutami wolnymi. Jego determinacja i nieustanne dążenie do doskonałości przyniosły mu nie tylko imponujące sukcesy indywidualne w piłce nożnej; został też uznany za jednego z najbardziej pracowitych sportowców w historii."

Na sukces trzeba zapracować

Jeśli jednak spodziewacie się, że to jeden z tych poradników, które sugerują, że wystarczą afirmacje, by osiągnąć niesamowite rezultaty, a trening mentalny działa niczym magiczna różdżka na szybkie efekty, to jesteście w błędzie. Brela bardzo wyraźnie podkreśla, że na sukces trzeba zapracować, a to wymaga czasu i odpowiednich narzędzi. Te zaś czytelnik znajdzie w jego książce, gotowe do wdrożenia krok po kroku, by rozpocząć mentalną pracę nad sobą.

"Mistrzostwo umysłu to książka wyjątkowa. Dostępne na rynku pozycje są zazwyczaj albo ściśle naukowe, albo popularne – niestety w złym tego słowa znaczeniu. Ta idealnie trafia w punkt. Autor w sposób jasny i rzeczowy opisuje konkretne problemy psychologiczne, wskazując, jak można sobie z nimi poradzić. Podtytuł książki może sugerować, że jest adresowana do sportowców, ale jej przekaz zdecydowanie wykracza poza tę grupę. Polecam lekturę "Mistrzostwa umysłu" każdemu, kto chce wprowadzić w swoim życiu zmiany, aby pokonać autosabotaż, odzyskać poczucie kontroli i zacząć działać zgodnie z własną wolą." - tak opisuje książkę dr Ewa Jarczewska-Gerc psycholożka społeczna, trenerka biznesu, adiuntka na Uniwersytecie SWPS

Lekcje od mistrzów

Atrakcyjnym dopełnieniem Mistrzostwa umysłu są „Lekcje od mistrzów”, w których swoimi receptami na to, jak znaleźć drogę do doskonałości, dzielą się m.in.: medalista olimpijski Mateusz Kusznierewicz, utytułowany trener Jacek Magiera, psychoterapeuta i ekspert od uzależnień Robert Rutkowski, autorka jednego z najpopularniejszych blogów w Polsce, psycholożka Matylda Kozakiewicz, Segritta.

"Książkę Mateusza przeczytałem z zapartym tchem, po czym poszedłem na trening. Bo droga do mistrzostwa zaczyna się wraz z konsekwencją. Taką samą, z jaką Mateusz prowadzi czytelnika, a wcześniej słuchaczy swojego podcastu, przez opowieść o doskonaleniu się wbrew napotykanym przeszkodom, zewnętrznym i wewnętrznym." - dr hab. Andrzej Silczuk, wykładowca uniwersytecki, dyrektor medyczny Wellbee, podcaster

Dlaczego warto przeczytać tę książkę?

● Dowiesz się, jak przekuć marzenia w rzeczywistość i jak osiągnąć mistrzostwo, nie tylko na arenie sportowej.

● Odkryjesz to, co jest niezbędne, aby każdego dnia mieć więcej chęci do życia i akceptować je takie, jakie jest.

● Poznasz sprawdzone techniki mentalne i narzędzia stosowane przez mistrzów sportu oraz psychologii.

● Zainspirujesz się historiami i radami ekspertów, którzy osiągnęli szczyt w swojej dziedzinie.

"Współpracuję z Mateuszem od dłuższego czasu. Jest doświadczonym psychologiem sportu z ogromną wiedzą, którą w przystępny sposób dzieli się w Mistrzostwie umysłu. Polecam tę książkę szczególnie tym sportowcom, którzy szukają sposobów na rozwinięcie własnego potencjału." - Nikola Karczewska, piłkarka AC Milan, reprezentantka Polski kobiet

O AUTORZE

Mateusz Brela psycholog, specjalista od przygotowania mentalnego sportowców, były zawodowy piłkarz. Od listopada 2019 r. prowadzi podcast Champions Way – w swoich autorskich nagraniach oraz w rozmowach z tymi, którzy kroczą własną drogą do mistrzostwa, skupia się na psychologicznych aspektach sportu i tajnikach ludzkiej psychiki. Jako psycholog sportu pracuje z zawodnikami uprawiającymi różne dyscypliny, wspiera ich na poszczególnych etapach kariery, pomaga im rozwijać sportowy i życiowy potencjał. Opracował własną metodę treningu mentalnego: Mateusz Brela Trening Mentalny (MBTM). Wielbiciel dobrej kawy – jej parzenie różnymi metodami, w szczególności dripem, sprawia mu dużą przyjemność. Namiętnie czyta książki i regularnie odbywa spotkania ze sobą, podsumowując każdy tydzień w dzienniku. Od pięciu lat regularnie praktykuje lodowate prysznice, zimne kąpiele i korzysta z sauny. Uwielbia podróże, a jego ulubionymi miejscami na świecie są Stany Zjednoczone, Tajlandia i Islandia. Na stałe osiadł wraz z żoną Kają w rodzinnych Kielcach, ponieważ wysoko ceni bliskość rodziny.