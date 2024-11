"NOVAK DJOKOVIĆ: tenisista wszech czasów"

AUTOR: Dominic Bliss

Format:17 x 23 cm

Wydawca:Famillium.pl

Porywająca historia wielkiego talentu, pragnienia zwycięstwa, determinacji, miłości do tenisa i kontrowersji. Poznaj niesamowite życie Novaka Djokovica - od jego dzieciństwa w rozdartej wojną Serbii po 24. tytuł Wielkiego Szlema na US Open 2023. “NOVAK DJOKOVIĆ: tenisista wszech czasów”, książka ukazała się nakładem wydawnictwa Famillium.pl.

Novak Djokovic to najwybitniejszy tenisista na świecie. Zdobywca Karierowego Złotego Wielkiego Szlema, złoty medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024), brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie (2008) oraz czwarty zawodnik igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) i Tokio (2020, w singlu i w mikście), siedmiokrotny triumfator ATP Finals, wielokrotny lider rankingu singlowego ATP Tour, ambasador dobrej woli UNICEF. O jego sukcesach na kortach tenisowych słyszeli prawie wszyscy, głośnym echem w ostatnim czasie odbiły się także jego plany zawodowe na 2025 rok. Ale, czy pamiętamy, jaka historia stoi za tym utalentowanym sportowcem? Jak wielki wpływ miała na niego jego ojczyzna? Co ukształtowało jego charakter i jak kręta okazała się droga do sukcesu?

Serbia to moja kolebka. Serbia to kraj, który pozwolił mi stać się taką osobą i takim tenisistą, jakim jestem dzisiaj i za to zawsze będę jej wdzięczny - mówi o swoim kraju Novak Djoković.

10 kluczowych meczów Djokovica

W tej bogato ilustrowanej biografii zawarto także analizy dziesięciu kluczowych meczów, które stały się kamieniami milowymi w karierze Djokovicia oraz statystyki w formie infografik. Kolejne rozdziały przeplatane są właśnie ich opisem, dzięki czemu czytelnik znajduje się na korcie w najbardziej kluczowych rozgrywkach, słysząc dokładnie odgłos uderzeń piłki, czując niezwykłą siłę ducha Djokovica często splątaną z bólem i ogromnymi emocjami. Ponadprzeciętna wytrwałość przyniosła mu rekordową liczbę zwycięstw w Wielkim Szlemie, a wielu ekspertów słusznie nazywa Novaka Djokovicia najwybitniejszym tenisistą wszech czasów.

Biografia Novaka Djokovica

Książka Dominica Blissa to najbardziej aktualna i najobszerniejsza biografia Novaka Djokovica, przybliża zarówno jego osobistą historię, jak i najważniejsze momenty dotychczasowej kariery. To fascynująca opowieść, pełna kolorowych zdjęć, w której autor pokazuje tenisistę, ale przede wszystkim człowieka, Serba i patriotę. Przybliża czytelnikowi jego stosunek do rodziny, biznesu i zdrowia, śledzi losy Djokovicia od burzliwego dzieciństwa w rozdartym wojną Belgradzie, poprzez początki kariery turniejowej, decyzję o przejściu na zawodowstwo, pierwszy tytuł Wielkiego Szlema, życie rodzinne i kontrowersje, które towarzyszyły zawodnikowi.

FRAGMENT KSIĄŻKI: Przez 78 dni z rzędu Djoković z rodziną spędzali noce w schronie znajdującym się pod blokiem, w którym mieszkała jego ciocia. Za dnia, kiedy nalotów było mniej, Djoković szukał kortów, na których mógłby ćwiczyć ze swoją trenerką, Jeleną Genčić. Z rozmysłem wybierali miejsca, gdzie niedawno były bombardowania, zakładając, że NATO raczej nie uderzy dwa dni pod rząd w tym samym miejscu. Dlatego Djoković i jego trenerka byli zmuszeni grać na kortach z popękanym betonem, a czasem nawet i bez siatki. Granie w tenisa podczas wojny to ryzykowne zajęcie, ale Djoković był tak oddany tenisowi, a jego trenerka tak mocno wierzyła w sukces swojego podopiecznego, że oboje byli gotowi podjąć to ryzyko.

Portret tenisisty

Dominic Bliss kreśli wnikliwy portret sportowca, który swoim talentem, determinacją i nieustępliwością zyskał miliony fanów. Jego konsekwencja, wierność własnym wartościom i przekonaniom przysporzyły mu też sporo problemów, pokrzyżowały ścieżki kariery sportowej tak, że na chwilę nie jeden kibic wstrzymał oddech, w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń.

FRAGMENT KSIĄŻKI: - Podczas pandemii Covid Djoković znalazł się w samym centrum kontrowersji, która o mało co nie zrujnowała jego kariery. Choć można go podziwiać za wierność swoim zasadom, to z wizerunkowego punktu widzenia była to katastrofa. (...) Djoković nie znalazł się na liście pięćdziesięciu najbogatszych sportowców ani w 2022, ani w 2023 roku ze względu na decyzję o nieszczepieniu się na Covid, przez co został wykluczony z turniejów Australian Open i US Open w 2022 roku i stracił sponsorów. Jednak w poprzednich latach regularnie pojawiał się na tej liście dzięki lukratywnym kontraktom z producentem zegarków Seiko czy też markami Peugeot i Mercedes-Benz. Według magazynu „Forbes” w 2022 roku Djoković zarobił w sumie 27,1 miliona dolarów, z czego 7,1 miliona na korcie. Roger Federer, Naomi Osaka, Serena Williams i Rafa Nadal wszyscy zarobili więcej ze względu na lepsze umowy sponsorskie (a przede wszystkim dlatego, że zgodzili się zaszczepić na Covid) (...).

Autor Dominic Bliss pisze o tenisie od 25 lat. Był redaktorem w magazynie Ace Tennis, pracował jako korespondent dla Financial Times, jest również autorem innych publikacji o tenisie.