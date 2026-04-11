Kawka z...Małgorzatą Foremniak. "Żałoba - sacrum, które trzeba przerobić"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 09:09
Jeśli komuś wydaje się, że zniknęła, jest w błędzie. Gra i to jak. Aktorkę można oglądać w przedstawieniu "Facet z papieru" w Teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie. -"Jestem w takim momencie, że lubię zadawać sobie pytanie: Kim jestem? Po co tu jestem? O co chodzi z moim życiem? Co ja mam do zrobienia naprawdę" – mówi Małgorzata Foremniak w tym odcinku Kawki z....

Małgorzata Foremniak jest gościem tego odcinka Kawki z... Choć niektórym może się wydawać, że dawno jej nigdzie nie było, prawda jest zupełnie inna. Aktorkę można oglądać w spektaklu, który niedawno miał swoją premierę w Teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie.

Kawka z...Małgorzatą Foremniak. Zachwyca w sztuce "Facet z papieru"

W spektaklu "Facet z papieru" Małgorzata Foremniak gra owdowiałą Ewę. Akcja sztuki rozgrywa się podczas jednego, z pozoru zwyczajnego rodzinnego spotkania. Ku zaskoczeniu gospodarzy kobieta i jej syn przyprowadzają ze sobą nieoczekiwanego gościa.

Ta sytuacja wywołuje konsternację gospodarzy. Potem emocje już tylko rosną. Ustalone role społeczne żony, męża, matki, syna, córki, tak dla wszystkich naturalne, nie mają już racji bytu. Co się stanie, kiedy zabraknie głowy rodziny, która rządziła twardą ręką i mówiła, jak żyć?

W spektaklu "Facet z papieru" Małgorzacie Foremniak partnerują m.in. Antoni Sztaba, Michał Czernecki i Weronika Humaj. W tej sztuce wydaje mi się, że każda z postaci ma taką historię, z którą się zmierza, jeśli chodzi o poczucie wolności, o brak swojego świata. Wielu widzów może odnaleźć w nim siebie - mówi aktorka w Kawce z....

Kawka z...Małgorzatą Foremniak. "Wybranie prawdy czasem wielkim kosztem jest lepsze"

Przyznaje, że dla niej samej wolność i jej poszukiwanie jest wyzwaniem. Czy prywatnie uległa komuś i straciła samą siebie, jak jej bohaterka? Zdarzyło mi się wielokrotnie przekroczyć swoje granice i wybrać nieprawdę - wyznaje Małgorzata Foremniak - Życie mi pokazało, że jednak wybieranie siebie i tej prawdy czasem wielkim kosztem jest lepsze.

Kawka z...Małgorzatą Foremniak. "Moim wyzwaniem jest wolność"

Jestem w takim momencie, że lubię zadawać sobie pytanie: Kim jestem? Po co tu jestem? O co chodzi z moim życiem? Co ja mam do zrobienia naprawdę – mówi aktorka. Czy i jak wybiera role? Czy jest coś czego żałuje w życiu? Jak postrzega młode pokolenie aktorów, z którym spotyka się w pracy? Co radzi tym, którzy chcieliby tak jak ona zrobiła to przed laty, zaadoptować dzieci? Jak osobiście przeżywała żałobę po stracie swoich najbliższych, czyli mamy i taty?

Marta Kawczyńska
