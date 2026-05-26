Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:41
Reni Jusis wraca do gry. Niedawno premierę miała jej piosenka "Stilo". Teraz w Dzień Matki premierę ma jej kolejny, nowy singiel. Piosenkarka dedykuje go wszystkim silnym i odważnym mamom w dniu ich święta. Jaki tytuł nosi nowa piosenka? O czym jest? Do utworu powstał teledysk.

Po kilku latach przerwy i kilka tygodni po wypuszczeniu na rynek elektryzującego singla "Stilo" Reni Jusis wraca z kolejną piosenką.

Premiera nowego singla Reni Jusis

Nowy utwór Reni Jusis nosi tytuł "Kiecka". To jak wyjaśnia artystka muzyczny ukłon skierowany do każdej kobiety, którą w ciszy mijamy na ulicy, obserwując ukradkiem na jej twarzy zmęczenie, bezsilność czy skrywaną złość. To kobiecy manifest, dedykowany wszystkim matkom, które w swoim życiu dotknęły granicy i potrzebują zmian.

"Dziewczyny idą po swoje", ta myśl przyświeca mi od momentu kiedy Olga Czyżykiewicz oddała nam skończony teledysk. Jestem dumna z prokobiecego wydźwięku tego singla i wsparcia jakiego doświadczam od wszystkich Kobiet, które miały szansę zetknąć się z tym utworem już przed premierą - mówi Reni Jusis.

Do nowej piosenki Reni Jusis powstał teledysk

Do piosenki "Kiecka" powstał teledysk w reżyserii Olgi Czyżykiewicz i z choreografią Ilony Ekwy. To klip, który ukazuje jak w szarej rzeczywistości i przeciętności zaczyna kwitnąć historia zwykłych - niezwykłych kobiet, które pragną złamać swój życiowy schemat i rozpocząć życie na nowych zasadach. Tańcząc na granicy szaleństwa - wyrażają całą swoją złość i bunt. Musicalowe elementy z kolei wnoszą nadzieję i promień światła. Piosenki "Kiecka" można posłuchać we wszystkich serwisach streamingowych.

Kim jest Reni Jusis?

Reni Jusis to piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka obecna na polskim rynku muzycznym od 1998 roku. Artystka w tym samym roku obroniła dyplom na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jej debiutanckim albumem była płyta "Zakręcona" utrzymana w stylistyce r'n'b, funk i hip-hop.

Wcześniej Reni Jusis nagrywała wokale na płytę Yaro. Można ją było usłyszeć w piosenkach "Rowery dwa" oraz "Dziś jest pełnia". Kolejne albumy, jakie wydała Reni Jusis to m.in.:

  • "Era renifera"
  • "Elektrenika"
  • "Trans Misja"
  • "Magnes"
  • "Iluzjon cz. I"
  • "BANG!"
  • "Ćma"
  • "Je suis Reni"

W 2011 Reni Jusis wydała książkę wraz z Magdą Targosz pt. Poradnik dla zielonych rodziców, przedstawiająca metody wychowywania dzieci w zgodzie z ekologią. Prywatnie była związana z Tomkiem Makowieckim. Owocami tego związku jest dwójka dzieci Teofil i Gaja. Para rozwiodła się pod koniec kwietnia 2019 roku.

