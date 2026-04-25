DrySkull, który jest gościem tego odcinka Kawki z..., jest jednym z najbardziej aktywnych producentów muzycznych w Polsce. Na swoim koncie ma ponad 100 numerów. Właśnie wydał swój pierwszy album producencki pt. "SALON".

Kawka z...Dryskullem. Jak powstawała płyta "SALON"?

Na płycie pojawili się znakomici goście: Grubson, Miodu, Igo, Wojciech Baranowski, Frank Leen, Zalia, Krzysztof Zalewski, Lanberry, Tomson, Waluśkraksakryzys, Mrozu, Błażej Król i Jagoda Kret. Każda z piosenek tak naprawdę opowiada o czymś innym, ale wszystkie cechuje to, że pozwalają, wydaje mi się, złapać jakiś oddech i dystans do pędu, w którym funkcjonujemy - mówi Dryskull. To wielka szkoła cierpliwości, a mi ta szkoła myślę, że dziś z perspektywy czasu była potrzebna - dodaje.

Stoi za hitami Męskiego Grania. Kim jest Dryskull?

DrySkull, czyli tak naprawdę Robert Krawczyk to muzyk, kompozytor, autor tekstów, który odpowiadał m.in. za to jak brzmiały hity "Męskiego Grania" a także płyty takich artystów jak Sokół, Błażej Król, Dawid Podsiadło czy Mrozu. Na czym dokładnie polega jego praca? Beata Kozidrak śpiewa taką piękną piosenkę, siedzę i siedzę, myślę i myślę. To jest w zasadzie kwintesencja mojej pracy - śmieje się Dryskull w tym odcinku Kawki z....

Kawka z....Dryskullem. Jak doszło do współpracy z basistą Gorillaz?

Jak wygląda jego współpraca z artystami? Czy bywa, że komuś odmawia albo zrywa z nim współpracę? Jak słucha się opracowanych przez siebie piosenek? Co robi, by dowiedzieć się, czy dana piosenka się podoba odbiorcom? Dlaczego tuż po premierze wyłącza telefon i jak doszło do jego współpracy z basistą grupy Gorillaz?