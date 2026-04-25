Dziennik Gazeta Prawana logo

Kawka z...Dryskullem, producentem hitów. "Wymyślanie muzyki to spełnianie oczekiwań

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 08:33
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Współtworzył album Mroza, odpowiadał za brzmienie hymnów Męskiego Grania. Sokół, Błażej Król, Dawid Podsiadło to tylko niektórzy artyści, z którymi współpracował. Mówią o nim, że produkuje hitów. Teraz wydał swój pierwszy album producencki pt. "SALON". – Ta płyta to była wielka szkoła cierpliwości, która dziś z perspektywy czasu była potrzebna – mówi Dryskull. To on jest gościem najnowszego odcinka Kawki z....

DrySkull, który jest gościem tego odcinka Kawki z..., jest jednym z najbardziej aktywnych producentów muzycznych w Polsce. Na swoim koncie ma ponad 100 numerów. Właśnie wydał swój pierwszy album producencki pt. "SALON".

Kawka z...Dryskullem. Jak powstawała płyta "SALON"?

Na płycie pojawili się znakomici goście: Grubson, Miodu, Igo, Wojciech Baranowski, Frank Leen, Zalia, Krzysztof Zalewski, Lanberry, Tomson, Waluśkraksakryzys, Mrozu, Błażej Król i Jagoda Kret. Każda z piosenek tak naprawdę opowiada o czymś innym, ale wszystkie cechuje to, że pozwalają, wydaje mi się, złapać jakiś oddech i dystans do pędu, w którym funkcjonujemy - mówi Dryskull. To wielka szkoła cierpliwości, a mi ta szkoła myślę, że dziś z perspektywy czasu była potrzebna - dodaje.

Kawka z...Miuoshem. "Czasem trzeba schłostać swoje ego"

Stoi za hitami Męskiego Grania. Kim jest Dryskull?

DrySkull, czyli tak naprawdę Robert Krawczyk to muzyk, kompozytor, autor tekstów, który odpowiadał m.in. za to jak brzmiały hity "Męskiego Grania" a także płyty takich artystów jak Sokół, Błażej Król, Dawid Podsiadło czy Mrozu. Na czym dokładnie polega jego praca? Beata Kozidrak śpiewa taką piękną piosenkę, siedzę i siedzę, myślę i myślę. To jest w zasadzie kwintesencja mojej pracy - śmieje się Dryskull w tym odcinku Kawki z....

Kawka z....Dryskullem. Jak doszło do współpracy z basistą Gorillaz?

Jak wygląda jego współpraca z artystami? Czy bywa, że komuś odmawia albo zrywa z nim współpracę? Jak słucha się opracowanych przez siebie piosenek? Co robi, by dowiedzieć się, czy dana piosenka się podoba odbiorcom? Dlaczego tuż po premierze wyłącza telefon i jak doszło do jego współpracy z basistą grupy Gorillaz?

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kawka zmęskie graniedryskullalbum salon
Powiązane
Kawka z...
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKawka z...Dryskullem, producentem hitów. "Wymyślanie muzyki to spełnianie oczekiwań »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj