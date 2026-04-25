Franciszek Pieczka to postać ogromnie ważna nie tylko dla świata filmu i teatru, ale polskiej kultury w ogóle. Aktor stworzył wiele wybitnych kreacji. Mimo, że obsadzany był głównie w rolach chłopów, czy robotników, robił to tak, że jego kreacje na dobre i na długo zapisywały się w pamięci widzów.

Od dziecka interesował się kinem

Aktor zagrał blisko 450 ról dramatycznych i komediowych. W swoich kreacjach był nie tylko wrażliwy, ale też autentyczny. Franciszek Pieczka urodził się w Godowie. Od dziecka interesował się kinem. Chodził pieszo na seanse kinowe do oddalonego o kilka kilometrów Wodzisławia Śląskiego, a później (po jej przyłączeniu do Polski w 1938) również do pobliskiej Zawady.

Gdzie grał Franciszek Pieczka?

Wybrał się na studia na politechnice w Gliwicach, ale wytrzymał tam jedynie miesiąc. Wybrał studia aktorskie i przeniósł się do Warszawy. Debiutem filmowym Franciszka Pieczki była rola w "Pokoleniu" Andrzeja Wajdy. Sympatię widzów zyskał dzięki postaci Gustlika w kultowym serialu PRL, czyli "Czterej pancerni i pies". Aktor grał m.in. w takich filmach jak:

"Matka Joanna od Aniołów"

"Rękopis znaleziony w Saragossie"

"Żywot Mateusza"

"Przystań"

"Perła w koronie"

"Wesele"

"Konopielka"

"Jańcio Wodnik"

"Jasminum"

Widzowie pokochali go również za rolę Japycza w serialu "Ranczo". Za swoje kreacje aktorskie Franciszek Pieczka otrzymał wiele nagród m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Cytat o życiu i relacjach Franciszka Pieczki

Aktor rzadko udzielał wywiadów. Robił to, gdy uznawał, że dotyczą ważnych tematów. Jego przemyślenia były bardzo refleksyjne, pełne troski o drugiego człowieka i jego życie. Jeden z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Franciszek Pieczka mówił: "Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: Po co? Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu".

Ważna rada Franciszka Pieczki

Te słowa aktora wciąż są bardzo aktualne. Franciszek Pieczka zawarł w nich bardzo ważną rzecz relacji międzyludzkich. Pozytywne emocje i dobre słowa, są ważniejsze, niż kłótnie, spory, czy też zawiść i nienawiść. Aktor radził także, by być zawsze sobą. "Pozostań zawsze sobą. Bądź taki, żebyś mógł o każdej porze dnia spojrzeć w lustro i nie musiał się wstydzić. Bądź prawym człowiekiem. Po prostu" - mówił.

Franciszek Pieczka odszedł 23 września 2022 w Warszawie. Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Aleksandrowie. Miał 94 lata.