Jan Frycz to uznany i ceniony polski aktor. Stworzył wiele wybitnych kreacji w przedstawieniach teatralnych oraz filmach, czy serialach. Aktor grywa bohaterów o różnych charakterach, ale jak uważają krytycy, najbardziej wyraziste kreacje Frycza to postaci osób skupionych, tłumiących emocje.

Aktor mocno teatralny

Jan Frycz urodził się w Krakowie. W tym mieście kończył szkołę aktorską i debiutował na deskach teatru. Zadebiutował w tym samym roku, w którym otrzymał dyplom, a więc w 1978 roku, rolą Edmunda w "Damach i huzarach" Aleksandra Fredry w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

W swoim bogatym dorobku Jan Frycz ma wiele ról z rosyjskiej klasyki, m.in. Pieriedonowa w "Małym biesie" Sołoguba (1985), Astrowa w "Wujaszce Wani" (1993) i Wierszynina w "Trzech siostrach" (2001) Antona Czechowa, Pozdnyszewa w "Sonacie kreutzerowskiej" Lwa Tołstoja (1998). Wiele razy aktor współpracował z Krystianem Lupą. W Teatrze Telewizji grał m.in. w spektaklach reżyserowanych przez Kazimierza Kutza czy Jana Englerta.

W jakich filmach grał Jan Frycz?

Na ekranie zadebiutował w "Dagny" Haakona Sandøy. Na początku swojej kariery skupił się bardziej na grze w teatrze. W filmach i serialach częściej zaczął pojawiać się w latach 90. i później. Można go było zobaczyć m.in. w takich produkcjach jak:

"Zielona miłość"

"Blisko, coraz bliżej"

"Wielki Szu"

"Pożegnanie jesieni"

"Kawalerskie życie na obczyźnie"

"Dwa księżyce"

"Spis cudzołożnic"

"Dama kameliowa"

"Francuski numer"

"Psy 3. W imię zasad"

W pamięci widzów Jan Frycz zapisał się również rolą Dario w serialu "Ślepnąc od świateł". Stworzył dosyć mroczną postać gangstera a wypowiadane przez niego teksty stały się kultowymi. "Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki, herbatki z cukrem bez cytrynki powiedziałem" - to jeden z nich.

Cytat o wolności i przyzwyczajeniach Jana Frycza

Jan Frycz w wywiadach, których udzielał, często poruszał tematy dotyczące gry i aktorstwa, w których przemycał prawdy o życiu i człowieku. Jeden z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Jan Frycz mówił: "Bywam niewolnikiem swojego charakteru, swoich przyzwyczajeń, ale jako artysta czuję się wolny. A to znaczy, że jestem skazany na siebie". W tych kilku słowach aktor przekazał, że mimo wad i zalet, człowiek może być wolny i spełniony dzięki swojej pasji.

Prywatnie Jan Frycz trzykrotnie się żenił. Ma córkę z pierwszego małżeństwa i pięcioro dzieci z drugiego małżeństwa. Jego córki Gabriela i Olga są aktorkami. Ma też trzech synów, Antoniego, Michała i Wojciecha i córkę Marię.