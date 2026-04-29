Jan Frycz to uznany i ceniony polski aktor. Stworzył wiele wybitnych kreacji w przedstawieniach teatralnych oraz filmach, czy serialach. Aktor grywa bohaterów o różnych charakterach, ale jak uważają krytycy, najbardziej wyraziste kreacje Frycza to postaci osób skupionych, tłumiących emocje.
Aktor mocno teatralny
Jan Frycz urodził się w Krakowie. W tym mieście kończył szkołę aktorską i debiutował na deskach teatru. Zadebiutował w tym samym roku, w którym otrzymał dyplom, a więc w 1978 roku, rolą Edmunda w "Damach i huzarach" Aleksandra Fredry w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.
W swoim bogatym dorobku Jan Frycz ma wiele ról z rosyjskiej klasyki, m.in. Pieriedonowa w "Małym biesie" Sołoguba (1985), Astrowa w "Wujaszce Wani" (1993) i Wierszynina w "Trzech siostrach" (2001) Antona Czechowa, Pozdnyszewa w "Sonacie kreutzerowskiej" Lwa Tołstoja (1998). Wiele razy aktor współpracował z Krystianem Lupą. W Teatrze Telewizji grał m.in. w spektaklach reżyserowanych przez Kazimierza Kutza czy Jana Englerta.
W jakich filmach grał Jan Frycz?
Na ekranie zadebiutował w "Dagny" Haakona Sandøy. Na początku swojej kariery skupił się bardziej na grze w teatrze. W filmach i serialach częściej zaczął pojawiać się w latach 90. i później. Można go było zobaczyć m.in. w takich produkcjach jak:
- "Zielona miłość"
- "Blisko, coraz bliżej"
- "Wielki Szu"
- "Pożegnanie jesieni"
- "Kawalerskie życie na obczyźnie"
- "Dwa księżyce"
- "Spis cudzołożnic"
- "Dama kameliowa"
- "Francuski numer"
- "Psy 3. W imię zasad"
W pamięci widzów Jan Frycz zapisał się również rolą Dario w serialu "Ślepnąc od świateł". Stworzył dosyć mroczną postać gangstera a wypowiadane przez niego teksty stały się kultowymi. "Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki, herbatki z cukrem bez cytrynki powiedziałem" - to jeden z nich.
Cytat o wolności i przyzwyczajeniach Jana Frycza
Jan Frycz w wywiadach, których udzielał, często poruszał tematy dotyczące gry i aktorstwa, w których przemycał prawdy o życiu i człowieku. Jeden z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Jan Frycz mówił: "Bywam niewolnikiem swojego charakteru, swoich przyzwyczajeń, ale jako artysta czuję się wolny. A to znaczy, że jestem skazany na siebie". W tych kilku słowach aktor przekazał, że mimo wad i zalet, człowiek może być wolny i spełniony dzięki swojej pasji.
Prywatnie Jan Frycz trzykrotnie się żenił. Ma córkę z pierwszego małżeństwa i pięcioro dzieci z drugiego małżeństwa. Jego córki Gabriela i Olga są aktorkami. Ma też trzech synów, Antoniego, Michała i Wojciecha i córkę Marię.