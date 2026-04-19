Marta Kawczyńska
dzisiaj, 08:28
50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Jest aktorem, od którego, gdy pojawia się na deskach teatru albo szklanym ekranie, nie da się oderwać wzroku. Grał u najbardziej cenionych polskich reżyserów m.in. Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego. Mirosław Baka nie tylko świetnie gra, ale też ciekawie mówi. Wywiady, których udziela zawsze są pełne głębokich przemyśleń i obserwacji na temat świata i ludzkiej natury. Jedną z jego wypowiedzi wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Mirosław Baka jest aktorem, które nie da się nie zauważyć na ekranie, nawet jeśli gra drugoplanową rolę albo epizod. Jego definicja jak grać, by zrobić to dobrze? W jednym z wywiadów Mirosław Baka powiedział, że "aktor, który za bardzo się dopasowuje, gubi swoją tożsamość, charakter, to »coś«, co sprawia, że to właśnie jemu - a nie komuś innemu - reżyser powierza rolę".

Aktor wierny sobie

To "moje" w tym zawodzie jest bardzo ważne. Ktoś chce skorzystać z tego, jak ja coś zagram, jak zinterpretuję daną postać. I to jest chyba ta niepokorność, którą trzeba pielęgnować przez całe życie - żeby nie sprzeniewierzyć się sobie, swojemu rozumieniu zawodu, aktorstwa, konkretnej roli. Nie chcę używać wielkich słów, ale chodzi o pewną wierność sobie. Więc... tak, jeśli w tym sensie, to może jednak trochę niepokorny jestem - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Aktorstwo zaczęło pociągać Mirosława Bakę dosyć wcześnie. Sześć razy zmieniał szkoły policealne i pracował jako ratownik w karetce pogotowia ratunkowego. Na wydział zamiejscowy krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu dostał się za drugim razem.

To był wielki sukces Mirosława Baki

Jego filmowym debiutem był obraz również debiutującego Mirosława Borka pod tytułem "Daleki dystans". Zagrał tam u Jerzego Schejbala. Ogromnym sukcesem aktora była współpraca z Krzysztofem Kieślowskim. W "Krótkim filmie o zabijaniu" zagrał młodego mordercę taksówkarza, który zostaje skazany na karę śmierci.

Gdzie grał Mirosław Baka?

W kultowym serialu PRL "Ballada o Januszku" pojawił się jako kolega tytułowego bohatera. Mało, kto wie, że to właśnie Mirosław Baka był typowany do głównej roli w tej produkcji. Można go było zobaczyć również w takich filmach i serialach jak:

  • "Dekalog V"
  • "Chce mi się wyć"
  • "Pierścionek z orłem w koronie"
  • "Radio romans"
  • "Demony wojny według Goi"
  • "Reich"
  • "Chłopi" (animowana wersja)

Mirosław Baka w 1989 roku wyjechał do Gdańska i tam mieszka wraz z żoną. Gra w tamtejszym Teatrze Wybrzeże. Można go również oglądać w Teatrze 6. piętro w spektaklu "Edukując Ritę".

Pełen szacunku cytat Mirosława Baki

Mirosław Baka słynie nie tylko ze świetnej gry aktorskiej, ale też ciekawych i głębokich przemyśleń. Jedno z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. To słowa z wywiadu, którego udzielił aktor. Powiedział tak: "Nie skrzywdziłbym swojej żony kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej lub bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza".

Te słowa Mirosława Baki pokazują, że wierność, szacunek i zaufanie to dla niego ważne kwestie zwłaszcza w relacji małżeńskiej. Żoną aktorka jest Joanna Kreft. Mają dwóch synów – operatora filmowego Łukasza i Jeremiego.

Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Silnik 2.8 pod maską. Gwarancja na 1 mln km
Niedziela handlowa w kwietniu - czy jest to niedziela 19.04.2026 r.
Niedziela handlowa 19.04.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 19 kwietnia czy tylko Żabka?
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda Octavia wjeżdża do Polski i tak wygląda. Pod maską rewolucja
Policjant kontroluje samochód stan techniczny auta i światła
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Policja kontroluj kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
