Republika wraca z trzema koncertami. Gdzie i kiedy zagra?

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 11:49
Republika wraz z trzema koncertami. Gdzie i kiedy zagra? (fot. Maciej Lachowicz)/Materiały prasowe
To wielka gratka dla fanów Republiki. Ten legendarny zespół powróci latem aż z trzema koncertami. Gdzie i kiedy będzie można usłyszeć takie przeboje jak "Moja krew" czy "Śmierć w bikini"?

Republika to zespół, który jest legendą polskiej sceny muzycznej. Po 40 latach od pamiętnego koncertu w Jarocinie i 25 lat po odejściu Grzegorza Ciechowskiego muzycy ponownie spotkają się na scenie.

Republika zagra trzy koncerty. Gdzie i kiedy?

Zbigniew Krzywański, Sławek Ciesielski i Leszek Biolik oraz zaproszeni goście wezmą udział w koncertach "Moja krew, twoja krew". Latem 2026 roku zagrają aż trzy koncerty. Jeden w lipcu, dwa w sierpniu.

Jarocin Festiwal ujawnił gwiazdy wyjątkowego projektu. Lista jest długa

Pierwszy podczas Jarocin Festiwal, kolejne w ramach Męskiego Grania, w Krakowie i Warszawie. Dokładne daty koncertów to:

  • 19 lipca - Jarocin
  • 8 sierpnia - Kraków
  • 21 sierpnia - Warszawa.

Pod szyldem Republika występujemy bardzo rzadko i tylko przy niezwykłych okazjach. Taką właśnie jest 40-lecie filmu "Moja krew, Twoja krew" - mówi gitarzysta zespołu Zbigniew Krzywański.

Koncerty Republiki. Kto wystąpi z zespołem?

Koncert “Moja krew, Twoja krew” to projekt specjalny tegorocznego festiwalu w Jarocinie upamiętniający czterdziestą rocznicę premiery filmu. Wystąpią w nim oryginalni twórcy piosenek, które pojawiły się w filmie, czyli:

  • Robert Gawliński
  • Wojciech Waglewski
  • Darek Malejonek
  • Paweł Gumola
  • Tomek Lipiński

Nie zabraknie też młodych twórców takich jak Mery Spolsky, Kasia Lins, Krzysztof Zalewski czy Szymon Jarmuła. To pierwsze od 25 lat zdjęcie zespołu Republika. Tak, nie ma z nami Grzegorza. Nie będziemy udawać, że jest. Nikt go też nie zastąpi, dlatego nigdy nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy robić castingów na nowego wokalistę. Gramy, aby dopisać kolejny rozdział tej historii - mówi zespół Republika.

Jarocin Festiwal 2026. Daty i szczegóły imprezy

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026. Dotychczas ogłoszeni artyści i artystki: Houk Generation X (reaktywacja na jeden koncert), Lech Janerka (ostatni koncert w Jarocinie), Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Frontside, Farben Lehre (40-lecie), Happysad (25-lecie), Closterkeller, Obywatelka K.L. Kasia Lins, Sztywny Pal Azji (40-lecie), The Bill (40-lecie), Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański, Gold Rock Band, Stacja B., Père-Lachaise, Sensei Dżakba, Czemoo. Projekty specjalne przeglądu Rytmy Młodych:

  • "Kobiety Jarocina" – Renata Przemyk i goście
  • Sad Smiles grają "Nową Aleksandrię" zespołu Siekiera

To wciąż jedynie część ogłoszeń 56. edycji najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Kolejne informacje programowe już wkrótce. Szczegóły oraz bilety dostępne są na stronie jarocinfestiwal.pl

