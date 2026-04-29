Republika to zespół, który jest legendą polskiej sceny muzycznej. Po 40 latach od pamiętnego koncertu w Jarocinie i 25 lat po odejściu Grzegorza Ciechowskiego muzycy ponownie spotkają się na scenie.

Republika zagra trzy koncerty. Gdzie i kiedy?

Zbigniew Krzywański, Sławek Ciesielski i Leszek Biolik oraz zaproszeni goście wezmą udział w koncertach "Moja krew, twoja krew". Latem 2026 roku zagrają aż trzy koncerty. Jeden w lipcu, dwa w sierpniu.

Pierwszy podczas Jarocin Festiwal, kolejne w ramach Męskiego Grania, w Krakowie i Warszawie. Dokładne daty koncertów to:

19 lipca - Jarocin

8 sierpnia - Kraków

21 sierpnia - Warszawa.

Pod szyldem Republika występujemy bardzo rzadko i tylko przy niezwykłych okazjach. Taką właśnie jest 40-lecie filmu "Moja krew, Twoja krew" - mówi gitarzysta zespołu Zbigniew Krzywański.

Koncerty Republiki. Kto wystąpi z zespołem?

Koncert “Moja krew, Twoja krew” to projekt specjalny tegorocznego festiwalu w Jarocinie upamiętniający czterdziestą rocznicę premiery filmu. Wystąpią w nim oryginalni twórcy piosenek, które pojawiły się w filmie, czyli:

Robert Gawliński

Wojciech Waglewski

Darek Malejonek

Paweł Gumola

Tomek Lipiński

Nie zabraknie też młodych twórców takich jak Mery Spolsky, Kasia Lins, Krzysztof Zalewski czy Szymon Jarmuła. To pierwsze od 25 lat zdjęcie zespołu Republika. Tak, nie ma z nami Grzegorza. Nie będziemy udawać, że jest. Nikt go też nie zastąpi, dlatego nigdy nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy robić castingów na nowego wokalistę. Gramy, aby dopisać kolejny rozdział tej historii - mówi zespół Republika.

Jarocin Festiwal 2026. Daty i szczegóły imprezy

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026. Dotychczas ogłoszeni artyści i artystki: Houk Generation X (reaktywacja na jeden koncert), Lech Janerka (ostatni koncert w Jarocinie), Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Frontside, Farben Lehre (40-lecie), Happysad (25-lecie), Closterkeller, Obywatelka K.L. Kasia Lins, Sztywny Pal Azji (40-lecie), The Bill (40-lecie), Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański, Gold Rock Band, Stacja B., Père-Lachaise, Sensei Dżakba, Czemoo. Projekty specjalne przeglądu Rytmy Młodych:

"Kobiety Jarocina" – Renata Przemyk i goście

Sad Smiles grają "Nową Aleksandrię" zespołu Siekiera

To wciąż jedynie część ogłoszeń 56. edycji najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Kolejne informacje programowe już wkrótce. Szczegóły oraz bilety dostępne są na stronie jarocinfestiwal.pl