Nie tylko "Lalka". Marek Kondrat z kolejną rolą. Namawiano go dwa lata

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 10:10
Nie tylko "Lalka". Marek Kondrat z kolejną rolą. Namawiano go dwa lata
Marek Kondrat wiele lat temu postanowił porzucić aktorstwo i zająć się branżą winiarską. Decyzję jednak zmienił i kilka miesięcy temu okazało się, że w nowej ekranizacji "Lalki", zagra Ignacego Rzeckiego. Okazuje się, że to nie koniec powrotów Marka Kondrata. Już niebawem pojawi się w produkcji Teatru Telewizji. "Przez ostatnie dwa lata dyrektor Teatru TV namawiał go do powrotu przed kamerę. Jak się okazało — skutecznie" - czytamy w komunikacie. W jakim spektaklu zagra aktor?

Marek Kondrat po latach wrócił do aktorstwa

Marek Kondrat, choć kilka lat temu podjął decyzję o wycofaniu się z aktorstwa, powrócił do zawodu. Kilka miesięcy temu media obiegła informacja o tym, że wraca przed obiektyw kamery i już niebawem zobaczymy go w jednej z dwóch nowych ekranizacji "Lalki".

Cytat dnia. Marek Kondrat. "Nie muszę nikomu udowadniać, że..."

Marek Kondrat wraca do Teatru Telewizji

Aktor wcieli się w postać Ignacego Rzeckiego. To jedna z kluczowych postaci tej powieści. Rzecki jest wiernym przyjacielem głównego bohatera, czyli Stanisława Wokulskiego. Okazuje się, że to nie koniec powrotów Marka Kondrata. Właśnie pojawiła się informacja o tym, że aktor powróci również do Teatru Telewizji.

Marek Kondrat zagra w spektaklu "Król Maciuś Pierwszy". Aktor powraca do Teatru Telewizji aż po 25 latach nieobecności. Mamy dla Was wspaniała wiadomość! Marek Kondrat po 25 latach wraca do Teatru Telewizji i zagra w "Królu Maciusiu Pierwszym". Ma ponad 50 ról w spektaklach Teatru Telewizji. Ostatni raz na "największej scenie świata" zagrał prawie 25 lat temu. Jakiś czas później ogłosił, że kończy aktorską karierę - czytamy w komunikacie.

W kogo po 25 latach wcieli się Marek Kondrat?

Okazuje się, że nie było łatwo namówić aktora do tego powrotu. Przez ostatnie dwa lata Michał Kotański, dyrektor Teatru Telewizji, namawiał go do powrotu przed kamerę. Jak się okazało - skutecznie. Jesienią Marka Kondrata zobaczymy w spektaklu „Król Maciuś Pierwszy”. Aktor - w robiącej wrażenie charakteryzacji - wcieli się w Doktóra - czytamy. Premiera spektaklu planowana jest jesienią 2026 roku.

