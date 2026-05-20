Dziennik Gazeta Prawana logo

Cytat dnia. Andrzej Zaucha. "Trzeba robić to, co..."

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 06:55
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zaucha
Cytat dnia. Andrzej Zaucha. "Trzeba robić to, co..."/PAP Archiwalny
Był wybitnym wokalistą, uwielbianym przez słuchaczy. Mówiono o nim, że jest "scenicznym żywiołem". Andrzej Zaucha, bo o nim mowa, na swoim koncie miał około 200 utworów, zarówno tych jazzowych, jak i z gatunku muzyki rozrywkowej. To jego słowa wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Potrafił zaśpiewać wszystko i chętnie się na to godził. Był tak uzdolniony a jednocześnie profesjonalny, że każdą piosenkę mniej lub bardziej złożoną wykonywał z takim samym zaangażowaniem.

Zrezygnował ze sportu, zajął się muzyką

Andrzej Zaucha był muzycznym samoukiem. Kochał sport. Jako dziecko grał w piłkę nożną i wyczynowo pływał. W szkole średniej trenował kajakarstwo, startował na dystansach 300 m, 500 m i 1000 m. W tej dyscyplinie wywalczył trzy medale mistrzowskie. Mimo, że mógł pojechać na igrzyska do Tokio w 1964 roku, zrezygnował i zaczął grać w zespole Czarty.

Cytat tygodnia. Zbigniew Wodecki. "Żyj tak, jakby każdy..."
Cytat tygodnia. Zbigniew Wodecki. "Żyj tak, jakby każdy..."

W 1969 Andrzej Wajda został wokalistą jazz-rockowej grupy Dżamble. To właśnie z tym zespołem wystąpił m.in. na festiwalu Jazz nad Odrą w 1969 we Wrocławiu, a w 1971 wydał album "Wołanie o słońce nad światem".

Jakie piosenki śpiewał Andrzej Zaucha?

Andrzej Zaucha występował również z zespołem Anawa a w 1980 roku rozpoczął solową karierę. Jego znakiem rozpoznawczym był niski wzrost i wąs. Na swoim koncie artysta miał takie przeboje jak:

  • "Byłaś serca biciem"
  • "Wymyśliłem Ciebie"
  • "Jak na lotni"
  • "C'est La Vie"
  • "Ach, te baby"
  • "Baw się lalkami"
  • "Bądź moim natchnieniem"

W 1990 roku zagrał tytułową rolę w prapremierze musicalu "Pan Twardowski". Nagrał również polską wersję do bajki animowanej "Gumisie" oraz programu "Przybysze z Matplanety".

Cytat o pasji Andrzeja Zauchy

Lubię pracować z różnymi ludźmi. Uważam, że trzeba się spróbować wszędzie. Ponieważ jestem piosenkarzem rozrywkowym, to śpiewam po prostu z różnymi kompozytorami piosenek rozrywkowych. Uważam, że jest to manifestowanie mojego zachowania się jako jazzman. Człowiek, który jest jazzmanem, gra ze wszystkimi i nie czuje się związany konwencjami - mówił o swojej pracy.

Andrzej Zaucha miał jedną zasadę dotyczącą jego muzycznego i scenicznego życia. Te słowa wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Andrzej Zaucha mówił: "Trzeba robić to, co się lubi, i wtedy robi się to dobrze".

Jak zginął Andrzej Zaucha?

Andrzej Zaucha zginął 10 października 1991 roku w Krakowie. Artysta zaczął się spotykać z Zuzanną Leśniak, którą poznał w pracy w Teatrze STU. On, jak mówią pogłoski, zmagał się ze stratą i depresją po śmierci ukochanej żony Elżbiety, ona szukała pocieszenia, bo czuła się samotna i zaniedbywana w małżeństwie. To właśnie jej mąż zastrzelił Zauchę.

Yves’em Goulais oddał dziewięć strzałów z nielegalnie przywiezionego do Polski karabinka sportowego kaliber 5,6 mm o obciętej lufie i kolbie. Śmiertelny strzał oddał, gdy Zaucha wysiadał z samochodu, próbując podejść do mordercy. Andrzej Zaucha zginął na miejscu. Ciężko ranna Leśniak zmarła w szpitalu. Zaucha został pochowany 16 października 1991 na cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturaAndrzej Zauchacytatcytat dnia
Powiązane
Przybylska
Cytat dnia. Anna Przybylska. "Teraz, kiedy jestem..."
Chmielewska
Cytat dnia. Joanna Chmielewska. "Rozumny mężczyzna z każdej sytuacji..."
Stanisława Celińska
Cytat dnia. Stanisława Celińska. "Są rzeczy, które robisz..."
Tym
Cytat dnia. Stanisław Tym. "Pamiętaj: możesz nic nie mieć..."
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Andrzej Zaucha. "Trzeba robić to, co..." »
Zobacz
|
Jackowski
Zaskakująca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Trump nie dokończy kadencji"
16.08.2023,Warsaw,,Poland.,Special,Forces,Squad,On,A,Ladder,Vehicle.
Pożyczka SAFE już nie taka korzystna dla Polski. Nowe informacje
"Love is Blind: Polska"
Zamieszanie wokół "Love is Blind: Polska". Wielki finał hitu Netflixa to wcale nie koniec?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj