Męskie Granie 2026. Jest drugi hymn od Męskie Granie Orkiestry

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 11:38
Kilka tygodni temu premierę miał hymn imprezy. Utwór "Nareszcie" wykonują Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia, którzy wchodzą w skład tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. To nie jedyny hymn Męskiego Grania 2026. Jest też druga piosenka. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz odkąd odbywa się impreza. Do piosenki powstał teledysk. Co to za utwór? Gdzie można go posłuchać?

Męskie Granie to muzyczna impreza, która co roku gromadzi tłumy fanów. Co roku też wszyscy miłośnicy polskiej muzyki czekają na ogłoszenie składu Męskie Granie Orkiestry oraz piosenki, która będzie hymnem.

Męskie Granie 2026. Kto wchodzi w skład?

W tym roku w skład Męskie Granie Orkiestry wchodzą Zalia, Vito Bambino oraz Igor Herbut. Hymnem, który kilka tygodni temu ujrzał światło dzienne jest piosenka "Nareszcie". Utwór wyświetlono w serwisie YouTube ponad 9 milionów razy, na Spotify – 7,1 miliona razy, a dodatkowo z wykorzystaniem utworu powstało aż 87 tysięcy filmów na TikToku.

Męskie Granie 2026. Jest drugi hymn

Okazuje się, że to nie wszystko. Po raz pierwszy w historii Męskiego Grania hymny będą dwa. Właśnie światło dzienne ujrzała druga piosenka. "Tańczę", bo tak nosi tytuł, napisali wspólnie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. W pisaniu muzyki wspierał ich dodatkowo Jakub Galiński.

Męskie Granie 2026. Drugi hymn z teledyskiem

Do utworu powstał także teledysk po raz pierwszy wyreżyserowany przez członka Męskie Granie Orkiestry – Vito Bambino, który odpowiada również za koncept i montaż klipu. Artysta zaprosił do pracy nad nim fanów trasy Męskie Granie. Do akcji mógł dołączyć każdy – wystarczyło zaprezentować próbkę swoich umiejętności tanecznych i dać się odkryć. Członkowie Męskie Granie Orkiestry wybrali do udziału w klipie aż 50 fanów projektu. Efekty można już oglądać w serwisie YouTube.

Męskie Granie 2026. Gdzie i kiedy?

Zarówno utwory "Tańcz", jak i "Nareszcie" są już dostępne do posłuchania w serwisach streamingowych. Piosenki oraz przygotowane przez Męskie Granie Orkiestrę covery polskich utworów wybrzmią podczas sobotnich koncertów w ramach trasy. Męskie Granie 2026 odwiedzi:

  • Żywiec (26 i 27 czerwca, Amfiteatr pod Grojcem)
  • Poznań (10 i 11 lipca, Park Cytadela)
  • Gdańsk (17 i 18 lipca, Polsat Plus Arena)
  • Wrocław (31 lipca i 1 sierpnia, Pola Marsowe)
  • Kraków (7 i 8 sierpnia, Muzeum Lotnictwa)
  • Warszawę (21 i 22 sierpnia, Lotnisko Bemowo).

Bilety na wydarzenie dostępne są na eBilet.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
