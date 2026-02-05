Fani Męskiego Grania mogą już planować koncertowe lato. Organizatorzy podali line up tegorocznej trasy koncertowej. Ruszyła też sprzedaż biletów - można je kupować od 4 lutego od godz. 12. Warto się pospieszyć, bo bilety na Męskie Granie znikają szybko.

Męskie Granie 2026 - kiedy i gdzie koncerty

W tym roku trasa Męskiego Grania wygląda następująco. Koncerty zaczną się 27-28 czerwca w Żywcu. Następnie 11-12 lipca w Poznaniu, 18-19 lipca w Gdańsku, 1-2 sierpnia we Wrocławiu, następnie 8-9 sierpnia w Krakowie, a zakończenie jest zaplanowane 22-23 sierpnia w Warszawie.

Reklama
Jedna z najpiękniejszych książek 2025 r. Pogadaj z arcydziełami malarstwa, czyli 'Rozmowy obrazów'
Jedna z najpiękniejszych książek 2025 r. Pogadaj z arcydziełami malarstwa, czyli "Rozmowy obrazów"

Zobacz również

Lineup i podział dni Żywiec Męskie Granie 2026

  • Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem, 26 czerwca (piątek) : Męskie Granie Przestawia, Vito Bambino ft. Fukaj, Sistars, Grechuta Herbuta 2.0, The Cassino, Organek, Radio Maria, Hoschii gra /ż/ Peszek, Wojciech Baranowski, Omasta
  • Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem, 27 czerwca (sobota): Męskie Granie Orkiestra, Mrozu MTV Unplugged, Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz + goście, Lor, Raz Dwa Trzy, Zalia, Ofelia, Leon Krześniak
  • Poznań, Park Cytadela, 10 lipca (piątek); Męskie Granie Przestawia, Kacperczyk, Sistars, Zakopower XX Miuosh, Yana, Radio Maria, Hoschii gra /ż/ Peszek, Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade, Kuba i Kuba
  • Poznań, Park Cytadela, 11 lipca (sobota); Męskie Granie Orkiestra, Coma, Igo, Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz + goście, Wiktor Waligóra, Anna Maria Jopek, Lordofon, Warszawskie Combo Taneczne + goście, Metro
  • Gdańsk, Polsat Plus Arena Gdańsk; 17 lipca (piątek); Męskie Granie Przestawia, Zalewski, Sistars, Grechuta Herbuta 2.0, Rubens, Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade, Lordofon, Wojeciech Baranowski, Hania Derej Trio
  • Gdańsk, Polsat Plus Arena Gdańsk. 18 lipca (sobota); Męskie Granie Orkiestra, Kacperczyk, "Byłaś serca biciem" - Tribute to Andrzej Zaucha, Spięty, Piotr Zioła, Edyta Bartosiewicz Solo Act, Król/Tyszkowski (Ewa Koc), Nene Heroine, Kuba i Kuba
  • Wrocław, Pola Marsowe, 31 lipca (piątek); Męskie Granie Przestawia, Ralph Kaminski, Myslovitz, Natalia Przybysz, Lor, Acid Drinkers, Łąki Łan, Kępiński x Derej, Dezydery
  • Wrocław, Pola Marsowe, 1 sierpnia (sobota); Męskie Granie Orkiestra, Coma, Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz + goście, Kasia Sienkiewicz, Wiraszko, Organek, Matylda/Łukasiewicz, Kosmonauci, Hela
  • Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, 7 sierpnia (piątek); Męskie Granie Przestawia, Ralph Kaminski, Kacperczyk, Wiktor Dyduła, Myslovitz, Piotr Odoszewski; Daria Ze Śląska; Anna Maria Jopek; Kosmonauci
  • Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, 8 sierpnia (sobota): Cinnamon Gum; „Byłeś Serca Biciem” – Tribute To Andrzej Zaucha: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra; Błażej Król; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026, Martyna Baranowska; Matylda/Łukasiewicz; Lech Janerka; Edyta Bartosiewicz Solo Act; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”
  • Warszawa, Lotnisko Bemowo; 21 sierpnia (piątek); Wiktor Dyduła; Zakopower xx Miuosh; Kacperczyk; Igo; Zalewski; Męskie Granie Przestawia, : Omasta; Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki Feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”; Igor Herbut Solo; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade
  • Warszawa, Lotnisko Bemowo; 22 sierpnia (sobota); Cinnamon Gum; Kasia Sienkiewicz; Abradab / Kaliber 44 Feat. Gutek, Rahim, Fokus, DJ Eprom, K2, Kleszcz; Ralph Kaminski; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026, Hela; Ofelia; Zalia; Edyta Bartosiewicz Solo Act; Acid Drinkers.