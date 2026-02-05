Fani Męskiego Grania mogą już planować koncertowe lato. Organizatorzy podali line up tegorocznej trasy koncertowej. Ruszyła też sprzedaż biletów - można je kupować od 4 lutego od godz. 12. Warto się pospieszyć, bo bilety na Męskie Granie znikają szybko.

Męskie Granie 2026 - kiedy i gdzie koncerty

W tym roku trasa Męskiego Grania wygląda następująco. Koncerty zaczną się 27-28 czerwca w Żywcu. Następnie 11-12 lipca w Poznaniu, 18-19 lipca w Gdańsku, 1-2 sierpnia we Wrocławiu, następnie 8-9 sierpnia w Krakowie, a zakończenie jest zaplanowane 22-23 sierpnia w Warszawie.

Lineup i podział dni Żywiec Męskie Granie 2026