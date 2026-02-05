Męskie Granie 2026 - najpopularniejsza trasa koncertowa w Polsce - ogłosiło listę artystów, miejsca i terminy koncertów. Podczas 17. edycji Męskiego Grania zagra wielu znakomitych artystów, to m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Organek, Vito Bambino, Ralph Kaminski oraz Edyta Bartosiewicz. Sprzedaż biletów już ruszyła.
Fani Męskiego Grania mogą już planować koncertowe lato. Organizatorzy podali line up tegorocznej trasy koncertowej. Ruszyła też sprzedaż biletów - można je kupować od 4 lutego od godz. 12. Warto się pospieszyć, bo bilety na Męskie Granie znikają szybko.
Męskie Granie 2026 - kiedy i gdzie koncerty
W tym roku trasa Męskiego Grania wygląda następująco. Koncerty zaczną się 27-28 czerwca w Żywcu. Następnie 11-12 lipca w Poznaniu, 18-19 lipca w Gdańsku, 1-2 sierpnia we Wrocławiu, następnie 8-9 sierpnia w Krakowie, a zakończenie jest zaplanowane 22-23 sierpnia w Warszawie.
Lineup i podział dni Żywiec Męskie Granie 2026
- Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem, 26 czerwca (piątek) : Męskie Granie Przestawia, Vito Bambino ft. Fukaj, Sistars, Grechuta Herbuta 2.0, The Cassino, Organek, Radio Maria, Hoschii gra /ż/ Peszek, Wojciech Baranowski, Omasta
- Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem, 27 czerwca (sobota): Męskie Granie Orkiestra, Mrozu MTV Unplugged, Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz + goście, Lor, Raz Dwa Trzy, Zalia, Ofelia, Leon Krześniak
- Poznań, Park Cytadela, 10 lipca (piątek); Męskie Granie Przestawia, Kacperczyk, Sistars, Zakopower XX Miuosh, Yana, Radio Maria, Hoschii gra /ż/ Peszek, Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade, Kuba i Kuba
- Poznań, Park Cytadela, 11 lipca (sobota); Męskie Granie Orkiestra, Coma, Igo, Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz + goście, Wiktor Waligóra, Anna Maria Jopek, Lordofon, Warszawskie Combo Taneczne + goście, Metro
- Gdańsk, Polsat Plus Arena Gdańsk; 17 lipca (piątek); Męskie Granie Przestawia, Zalewski, Sistars, Grechuta Herbuta 2.0, Rubens, Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade, Lordofon, Wojeciech Baranowski, Hania Derej Trio
- Gdańsk, Polsat Plus Arena Gdańsk. 18 lipca (sobota); Męskie Granie Orkiestra, Kacperczyk, "Byłaś serca biciem" - Tribute to Andrzej Zaucha, Spięty, Piotr Zioła, Edyta Bartosiewicz Solo Act, Król/Tyszkowski (Ewa Koc), Nene Heroine, Kuba i Kuba
- Wrocław, Pola Marsowe, 31 lipca (piątek); Męskie Granie Przestawia, Ralph Kaminski, Myslovitz, Natalia Przybysz, Lor, Acid Drinkers, Łąki Łan, Kępiński x Derej, Dezydery
- Wrocław, Pola Marsowe, 1 sierpnia (sobota); Męskie Granie Orkiestra, Coma, Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz + goście, Kasia Sienkiewicz, Wiraszko, Organek, Matylda/Łukasiewicz, Kosmonauci, Hela
- Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, 7 sierpnia (piątek); Męskie Granie Przestawia, Ralph Kaminski, Kacperczyk, Wiktor Dyduła, Myslovitz, Piotr Odoszewski; Daria Ze Śląska; Anna Maria Jopek; Kosmonauci
- Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, 8 sierpnia (sobota): Cinnamon Gum; „Byłeś Serca Biciem” – Tribute To Andrzej Zaucha: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra; Błażej Król; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026, Martyna Baranowska; Matylda/Łukasiewicz; Lech Janerka; Edyta Bartosiewicz Solo Act; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”
- Warszawa, Lotnisko Bemowo; 21 sierpnia (piątek); Wiktor Dyduła; Zakopower xx Miuosh; Kacperczyk; Igo; Zalewski; Męskie Granie Przestawia, : Omasta; Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki Feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”; Igor Herbut Solo; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade
- Warszawa, Lotnisko Bemowo; 22 sierpnia (sobota); Cinnamon Gum; Kasia Sienkiewicz; Abradab / Kaliber 44 Feat. Gutek, Rahim, Fokus, DJ Eprom, K2, Kleszcz; Ralph Kaminski; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026, Hela; Ofelia; Zalia; Edyta Bartosiewicz Solo Act; Acid Drinkers.
