Marek Kondrat to aktor, którego polscy widzowie kojarzą z filmów, seriali a także dubbingu i piosenek. W 1991 roku wraz z Marleną Drozdowską wydał album studyjny pt. "Mydełko Fa". Tytułowa piosenka stała się hitem mimo, że była pastiszem na muzykę disco polo.

Pochodzi z aktorskiej rodziny

Aktor urodził się 18 października 1950 w Krakowie. Pochodzi z rodziny aktorskiej. Jego ojciec Tadeusz również był aktorem. Choć urodził się w dawnej stolicy Polski, wychowywał się na warszawskim Muranowie.

Debiutem Marka Kondrata był film "Historia żółtej ciżemki". Zagrał w tym filmie, gdy miał 11 lat. Produkcją, która przyniosła mu rozpoznawalność a także uznanie krytyków były "Zaklęte rewiry" Janusza Majewskiego.

Gdzie grał Marek Kondrat?

Marek Kondrat współpracował również z takimi reżyserami jak Marek Koterski, Władysław Pasikowski, Kazimierz Kutz, Juliusz Machulski i Andrzej Wajda. Na koncie ma również rolę w pierwszej operze mydlanej, która była produkowana w Polsce, czyli serialu "W labiryncie". Zagrał również w takich produkcjach jak:

"Smuga cienia"

"Złoto dezerterów"

"C.K. Dezerterzy"

"Psy"

"Dzień świra"

"Ekstradycja" (serial)

"Pieniądze to nie wszystko"

""Pułkownik Kwiatkowski"

Cytat dnia Marka Kondrata

W 2007 roku Marek Kondrat ogłosił zakończenie kariery. Zajął się branżą winiarską. Niedawno okazało się, że zagra postać Rzeckiego w najnowszej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Marek Kondrat jest jednym z tych aktorów, który nie stroni od udzielania wywiadów.

Cytat jednego z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Te słowa padły w wywiadzie dla "Polityki", którego udzielił w 2021 roku. Marek Kondrat powiedział w nim: "Nie muszę nikomu udowadniać, że jestem prawdziwym Polakiem. Udowadniam to, co miesiąc, płacąc w Polsce niemałe podatki. To jest mój patriotyzm. Takiej postawy oczekuję. Kochasz Polskę, posprzątaj kupę po psie, zapłać podatek, przeczytaj książkę".

Te słowa Marka Kondrata mówią o tym, że patriotyzm to nie tylko górnolotne słowa, ale zwykła codzienność. Jego zdaniem patriotyzm to uczciwość, ale także świadomość tego, o co warto dbać i co pielęgnować. Jedną z tych rzeczy jest kultura. Aktor prywatnie związany jest obecnie z Antoniną Turnau. Mają córkę Helenę. Z poprzedniego małżeństwa ma dwóch synów - Mikołaja i Wojciecha.