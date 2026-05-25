Dziennik Gazeta Prawana logo

Cytat dnia. Marek Kondrat. "Nie muszę nikomu udowadniać, że..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:50
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Marek Kondrat
Cytat dnia. Marek Kondrat. "Nie muszę nikomu udowadniać, że..."/AKPA
Marek Kondrat to aktor, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Zagrał w wielu znanych, wręcz kultowych filmach oraz serialach. Jakiś czas temu porzucił aktorstwo i związał się z branżą winiarską. Niedawno zrobił wyjątek i dołączył do obsady nowej wersji "Lalki". To właśnie jego słowa wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Marek Kondrat to aktor, którego polscy widzowie kojarzą z filmów, seriali a także dubbingu i piosenek. W 1991 roku wraz z Marleną Drozdowską wydał album studyjny pt. "Mydełko Fa". Tytułowa piosenka stała się hitem mimo, że była pastiszem na muzykę disco polo.

Pochodzi z aktorskiej rodziny

Aktor urodził się 18 października 1950 w Krakowie. Pochodzi z rodziny aktorskiej. Jego ojciec Tadeusz również był aktorem. Choć urodził się w dawnej stolicy Polski, wychowywał się na warszawskim Muranowie.

Cytat dnia. Jerzy Bińczycki. "Lubię, jeżeli jestem..."
Cytat dnia. Jerzy Bińczycki. "Lubię, jeżeli jestem..."

Debiutem Marka Kondrata był film "Historia żółtej ciżemki". Zagrał w tym filmie, gdy miał 11 lat. Produkcją, która przyniosła mu rozpoznawalność a także uznanie krytyków były "Zaklęte rewiry" Janusza Majewskiego.

Gdzie grał Marek Kondrat?

Marek Kondrat współpracował również z takimi reżyserami jak Marek Koterski, Władysław Pasikowski, Kazimierz Kutz, Juliusz Machulski i Andrzej Wajda. Na koncie ma również rolę w pierwszej operze mydlanej, która była produkowana w Polsce, czyli serialu "W labiryncie". Zagrał również w takich produkcjach jak:

  • "Smuga cienia"
  • "Złoto dezerterów"
  • "C.K. Dezerterzy"
  • "Psy"
  • "Dzień świra"
  • "Ekstradycja" (serial)
  • "Pieniądze to nie wszystko"
  • ""Pułkownik Kwiatkowski"

Cytat dnia Marka Kondrata

W 2007 roku Marek Kondrat ogłosił zakończenie kariery. Zajął się branżą winiarską. Niedawno okazało się, że zagra postać Rzeckiego w najnowszej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Marek Kondrat jest jednym z tych aktorów, który nie stroni od udzielania wywiadów.

Cytat jednego z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Te słowa padły w wywiadzie dla "Polityki", którego udzielił w 2021 roku. Marek Kondrat powiedział w nim: "Nie muszę nikomu udowadniać, że jestem prawdziwym Polakiem. Udowadniam to, co miesiąc, płacąc w Polsce niemałe podatki. To jest mój patriotyzm. Takiej postawy oczekuję. Kochasz Polskę, posprzątaj kupę po psie, zapłać podatek, przeczytaj książkę".

Te słowa Marka Kondrata mówią o tym, że patriotyzm to nie tylko górnolotne słowa, ale zwykła codzienność. Jego zdaniem patriotyzm to uczciwość, ale także świadomość tego, o co warto dbać i co pielęgnować. Jedną z tych rzeczy jest kultura. Aktor prywatnie związany jest obecnie z Antoniną Turnau. Mają córkę Helenę. Z poprzedniego małżeństwa ma dwóch synów - Mikołaja i Wojciecha.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturaMarek Kondratcytatcytat dnia
Powiązane
Wilhelmi
Cytat dnia. Roman Wilhelmi. "Nie znoszę, kiedy ktoś..."
Frycz
Cytat dnia. Jan Frycz. "Bywam niewolnikiem swojego..."
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Marek Kondrat. "Nie muszę nikomu udowadniać, że..." »
Zobacz
|
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Ujęcie konsoli środkowej w samochodzie z widocznym przyciskiem wyłączania systemu Start-Stop (ikona litery A z napisem OFF) oraz przyciskiem Start Engine Stop
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj