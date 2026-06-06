Dziennik Gazeta Prawana logo

8 najlepszych cytatów Romana Wilhelmiego. Większość na pewno znacie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 15:07
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Roman Wilhelmi w serialu "Alternatywy 4"
8 najlepszych cytatów Romana Wilhelmiego. Większość na pewno znacie/Materiały prasowe
Tej postaci polskiej kinematografii nie trzeba nikomu przedstawiać. Roman Wilhelmi, który gdyby żył, kończyłby właśnie 90 lat, zapisał się w świadomości widzów, wieloma charakterystycznymi rolami. Postacie, które grał były uwielbiane za charakter oraz to, co i jak mówiły. Wybraliśmy 8 najlepszych cytatów w wykonaniu Romana Wilhelmiego. Naprawdę trudno ich nie znać.

Roman Wilhelmi to postać uznawana za kultową w świecie polskiego filmu i teatru. Aktor miał i wciąż ma rzesze wiernych fanów. Ról, które zagrał i postaci, które stworzył nie da się zapomnieć.

Był dzieckiem, które sprawiało problemy

Aktor urodził się i wychował w Poznaniu. Był jednym z trójki dzieci Zdzisława i Stefanii Wilhelmi. Jako dziecko sprawiał spore problemy. Został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły powszechnej z internatem Kolegium Kujawskiego księży salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. To właśnie tam połknął bakcyla i zagrał w swojej pierwszej sztuce.

Cytat dnia. Roman Wilhelmi. "Nie znoszę, kiedy ktoś..."
Cytat dnia. Roman Wilhelmi. "Nie znoszę, kiedy ktoś..."

Po powrocie do Poznania, skończył liceum oraz średnią szkołę teatralną. Potem przeniósł się do Warszawy, gdzie studiował na PWST. Już na trzecim roku studiów dostał angaż w Teatrze Polskim. Przez pierwsze lata swojej kariery grywał niewielkie role.

W czym grał Roman Wilhelmi?

Sława i uznanie zarówno ze strony reżyserów, jak i widzów przyszła z czasem. Na szklanym ekranie debiutował w filmie "Wiano" w 1963 roku. Nie był jednak zadowolony z tego jak zagrał. Filmy i seriale, w jakich można było go oglądać to m.in. "Ćma", "Czterej pancerni i pies", "Alternatywy 4", "Kariera Nikodema Dyzmy" czy "Prywatne śledztwo".

8 najlepszych cytatów Romana Wilhelmiego

Grane przez niego postacie były bardzo charakterystyczne i miały w sobie charyzmę. Z ich ust padały słowa, które na dobre zapisały się nie tylko w polskiej kinematografii, ale też weszły do języka potocznego. Wybraliśmy 8 najlepszych cytatów, a właściwie złotych myśli, które padły z ust postaci granych przez Romana Wilhelmiego oraz tych, które wypowiedział sam aktor. Oto one:

  • "Tylko pamiętaj, ze mną żartów nie ma, a i w pysk potrafię tak dać, że wszystkie zęby wylecą" (serial "Kariera Nikodema Dyzmy")
  • "Mądremu dwa słowa wystarczą, a głupiemu to i referatu mało, jak powiedział Sofronow" (serial "Alternatywy 4")
  • "Teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co potrafią dobrze pracować i walnąć pięścią w stół, kiedy trzeba" (serial "Alternatywy 4")
  • "Chłopcze, chłopcze! Tylko nie cieciem! Tylko nie cieciem, dobra?! Ja jestem tu gospodarzem domu! Gospodarzem domu!" (serial "Alternatywy 4")
  • "Weksle to były, rozumie pan, panie Kunicki. Były, ale się zmyły" (serial "Kariera Nikodema Dyzmy")
  • "(...) ja pękam, rozumie pan? Po prostu pękam. Wie pan, ja się czuję jak śmietniczka, do której każdy może wszystko wrzucić i pójdzie sobie dalej, a ja zostaję z tymi paprochami. A sprawy pozostają takie, jak były" (film "Ćma")
  • "Wy tu jeszcze wszyscy będziecie tańczyć, jak ja wam zagram!" (serial "Alternatywy 4")
  • "Zawód ten uprawia się dla ludzi, nie dla siebie. Jedyną rzeczą, dla któ­rej warto ten zawód uprawiać jest publiczność. Jedyny sen koszmarny, jaki miałem, był ten, że gram, a widownia składa się z samych krytyków" (cytat z wywiadu dla "Głosu Wybrzeża").

Roman Wilhelmi był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz z Danutą, drugi z Mariką Kollar, która była węgierską tłumaczką. Owocem tego związku był syn Rafał. Po rozwodzie w 1976 roku trudna sytuacja Mariki zmusiła ją do emigracji z synem do Austrii. Roman Wilhelmi odszedł 3 listopada 1991 roku. Zmarł na raka wątroby. Jego grób znajduje się na cmentarzu wilanowskim w Warszawie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLkulturafilmRoman Wilhelmi
Powiązane
Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Zacząłem myśleć, czy tak łatwo być..."
Leon Niemczyk
Cytat dnia. Leon Niemczyk. "Dopóki jeszcze mam siły i..."
Tym
Cytat dnia. Stanisław Tym. "Pamiętaj: możesz nic nie mieć..."
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autora8 najlepszych cytatów Romana Wilhelmiego. Większość na pewno znacie »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Obniża cholesterol, stabilizuje cukier i wspomaga trawienie
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj