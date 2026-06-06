Roman Wilhelmi to postać uznawana za kultową w świecie polskiego filmu i teatru. Aktor miał i wciąż ma rzesze wiernych fanów. Ról, które zagrał i postaci, które stworzył nie da się zapomnieć.

Był dzieckiem, które sprawiało problemy

Aktor urodził się i wychował w Poznaniu. Był jednym z trójki dzieci Zdzisława i Stefanii Wilhelmi. Jako dziecko sprawiał spore problemy. Został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły powszechnej z internatem Kolegium Kujawskiego księży salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. To właśnie tam połknął bakcyla i zagrał w swojej pierwszej sztuce.

Po powrocie do Poznania, skończył liceum oraz średnią szkołę teatralną. Potem przeniósł się do Warszawy, gdzie studiował na PWST. Już na trzecim roku studiów dostał angaż w Teatrze Polskim. Przez pierwsze lata swojej kariery grywał niewielkie role.

W czym grał Roman Wilhelmi?

Sława i uznanie zarówno ze strony reżyserów, jak i widzów przyszła z czasem. Na szklanym ekranie debiutował w filmie "Wiano" w 1963 roku. Nie był jednak zadowolony z tego jak zagrał. Filmy i seriale, w jakich można było go oglądać to m.in. "Ćma", "Czterej pancerni i pies", "Alternatywy 4", "Kariera Nikodema Dyzmy" czy "Prywatne śledztwo".

8 najlepszych cytatów Romana Wilhelmiego

Grane przez niego postacie były bardzo charakterystyczne i miały w sobie charyzmę. Z ich ust padały słowa, które na dobre zapisały się nie tylko w polskiej kinematografii, ale też weszły do języka potocznego. Wybraliśmy 8 najlepszych cytatów, a właściwie złotych myśli, które padły z ust postaci granych przez Romana Wilhelmiego oraz tych, które wypowiedział sam aktor. Oto one:

" Tylko pamiętaj , ze mną żartów nie ma, a i w pysk potrafię tak dać, że wszystkie zęby wylecą" (serial "Kariera Nikodema Dyzmy")

, ze mną żartów nie ma, a i w pysk potrafię tak dać, że wszystkie zęby wylecą" (serial "Kariera Nikodema Dyzmy") " Mądremu dwa słowa wystarczą , a głupiemu to i referatu mało, jak powiedział Sofronow" (serial "Alternatywy 4")

, a głupiemu to i referatu mało, jak powiedział Sofronow" (serial "Alternatywy 4") " Teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu . Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co potrafią dobrze pracować i walnąć pięścią w stół, kiedy trzeba" (serial "Alternatywy 4")

. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co potrafią dobrze pracować i walnąć pięścią w stół, kiedy trzeba" (serial "Alternatywy 4") " Chłopcze, chłopcze! Tylko nie cieciem! Tylko nie cieciem, dobra?! Ja jestem tu gospodarzem domu! Gospodarzem domu!" (serial "Alternatywy 4")

Tylko nie cieciem, dobra?! Ja jestem tu gospodarzem domu! Gospodarzem domu!" (serial "Alternatywy 4") " Weksle to były, rozumie pan , panie Kunicki. Były, ale się zmyły" (serial "Kariera Nikodema Dyzmy")

, panie Kunicki. Były, ale się zmyły" (serial "Kariera Nikodema Dyzmy") "(...) ja pękam, rozumie pan? Po prostu pękam. Wie pan, ja się czuję jak śmietniczka, do której każdy może wszystko wrzucić i pójdzie sobie dalej, a ja zostaję z tymi paprochami. A sprawy pozostają takie, jak były" (film "Ćma")

Wie pan, ja się czuję jak śmietniczka, do której każdy może wszystko wrzucić i pójdzie sobie dalej, a ja zostaję z tymi paprochami. A sprawy pozostają takie, jak były" (film "Ćma") " Wy tu jeszcze wszyscy będziecie tańczyć, jak ja wam zagram!" (serial "Alternatywy 4")

będziecie tańczyć, jak ja wam zagram!" (serial "Alternatywy 4") "Zawód ten uprawia się dla ludzi, nie dla siebie. Jedyną rzeczą, dla któ­rej warto ten zawód uprawiać jest publiczność. Jedyny sen koszmarny, jaki miałem, był ten, że gram, a widownia składa się z samych krytyków" (cytat z wywiadu dla "Głosu Wybrzeża").

Roman Wilhelmi był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz z Danutą, drugi z Mariką Kollar, która była węgierską tłumaczką. Owocem tego związku był syn Rafał. Po rozwodzie w 1976 roku trudna sytuacja Mariki zmusiła ją do emigracji z synem do Austrii. Roman Wilhelmi odszedł 3 listopada 1991 roku. Zmarł na raka wątroby. Jego grób znajduje się na cmentarzu wilanowskim w Warszawie.