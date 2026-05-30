Leon Niemczyk był aktorem, którym zachwycały się kolejne pokolenia widzów. Grał dużo i dobrze. Sławę przyniosły mu głównie filmy, w których zagrał w czasach PRL. Współpracował z takimi reżyserami jak Roman Polański, Aleksander Ford, czy Wojciech Jerzy Hass.

Zagrał w 400 filmach

Aktor zagrał w ponad 400 polskich i 150 zagranicznych filmach. Cieszył się uznaniem nie tylko ze względu na swój talent aktorski, ale też charyzmę i osobowość. Był człowiekiem, który uwodził nie tylko widzów, ale też kobiety. Sam przyznawał, że był mężczyzną, który łatwo ulegał kobietom. Byłem żonaty z Jugosłowianką, Rosjanką, Kubanką, Polkami, Niemką. Wie pani, byłem jakiś kochliwy - wyznał w jednym z wywiadów.

Leon Niemczyk podczas wojny brał udział w powstaniu warszawskim. Po jego upadku chciał wrócić do Krakowa, ale został aresztowany i wywieziony na teren III Rzeszy. Tam pracował jako technik drogowy i budował tory kolejowe wrócił do pracy pod Wrocławiem.

Inżynier z pasją do aktorstwa

Gdy wrócił do Polski, po wojnie pracował w Stoczni Gdańskiej. Jednocześnie chodził do amatorskiego studia teatralnego. Grywał w warszawskim Objazdowym Teatrze Komedii Muzycznej, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku oraz bydgoskim Teatrze Ziemi Pomorskiej. W 1952 zdał eksternistyczny egzamin aktorski.

W jakich filmach zagrał Leon Niemczyk?

Jego debiutem filmowym była "Celuloza" Jerzego Kawalerowicza. Dla pracy przy tej produkcji przeprowadził się z Warszawy do Łodzi i zamieszkał tam na stałe. W życiu zawodowym Leona Niemczyka pojawiły się kolejne propozycje głównych ról filmowych. Aktor zagrał m.in. w takich produkcjach jak:

"Pociąg"

"Nóż w wodzie"

"Baza ludzi umarłych"

"Wielki Szu"

"Eroica"

"Rękopis znaleziony w Saragossie"

"Sztos"

"Akademia Pana Kleksa"

W tym ostatnim filmie wcielił się w postać złego charakteru, czyli Filipa Golarza. Postacią tą na dobre zapisał się w pamięci dzieci i młodzieży czasów PRL. Przez dekady grywał również w serialach takich jak:

"Czterdziestolatek"

"07 zgłoś się"

"W labiryncie"

"Złotopolscy"

"Ranczo".

Cytat Leona Niemczyka

Prywatnie Leon Niemczyk, jak twierdził, był sześciokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była aktorka Tatiana Zaunar. Owocem tego związku jest córka Monika. W 2000 roku związał się z Iwoną Ławicką, która stała się jego spadkobierczynią. "Mnie się wydaje, że najlepszy sposób na kobietę, to konto w banku." - mówił w wywiadzie w 2004 roku.

Leon Niemczyk uwodził nie tylko w filmach, ale też w życiu prywatnym. W wywiadach, których udzielał mówił o swoim podejściu do życia, ale i zawodu. Słowa, które padły w jednym z nich, wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Leon Niemczyk mówił: "Dopóki jeszcze mam siły i działają moje szare komórki, dopóki na chleb nie mówię »ptaptja« – to chcę grać. Naturalnie, jeżeli będą mnie chcieli".

Leon Niemczyk zmarł na raka płuc. Odszedł 29 listopada 2006 roku w Łodzi. Prochy Niemczyka spoczęły właśnie w tym mieście, na łódzkim Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, w części rzymskokatolickiej.