Dziennik Gazeta Prawana logo

Cytat dnia. Leon Niemczyk. "Dopóki jeszcze mam siły i..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 07:30
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Leon Niemczyk
Cytat dnia. Leon Niemczyk. "Dopóki jeszcze mam siły i..."/AKPA
Był niekwestionowaną gwiazdą polskiego kina. Zagrał w ponad 400 polskich i 150 zagranicznych filmach. Miał nie tylko talent, ale także charyzmę. Leon Niemczyk, bo o nim mowa, był mistrzem w swoim fachu. To jego słowa wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Leon Niemczyk był aktorem, którym zachwycały się kolejne pokolenia widzów. Grał dużo i dobrze. Sławę przyniosły mu głównie filmy, w których zagrał w czasach PRL. Współpracował z takimi reżyserami jak Roman Polański, Aleksander Ford, czy Wojciech Jerzy Hass.

Zagrał w 400 filmach

Aktor zagrał w ponad 400 polskich i 150 zagranicznych filmach. Cieszył się uznaniem nie tylko ze względu na swój talent aktorski, ale też charyzmę i osobowość. Był człowiekiem, który uwodził nie tylko widzów, ale też kobiety. Sam przyznawał, że był mężczyzną, który łatwo ulegał kobietom. Byłem żonaty z Jugosłowianką, Rosjanką, Kubanką, Polkami, Niemką. Wie pani, byłem jakiś kochliwy - wyznał w jednym z wywiadów.

Cytat dnia. Jan Nowicki. "Życie ma tylko wtedy sens, gdy..."
Cytat dnia. Jan Nowicki. "Życie ma tylko wtedy sens, gdy..."

Leon Niemczyk podczas wojny brał udział w powstaniu warszawskim. Po jego upadku chciał wrócić do Krakowa, ale został aresztowany i wywieziony na teren III Rzeszy. Tam pracował jako technik drogowy i budował tory kolejowe wrócił do pracy pod Wrocławiem.

Inżynier z pasją do aktorstwa

Gdy wrócił do Polski, po wojnie pracował w Stoczni Gdańskiej. Jednocześnie chodził do amatorskiego studia teatralnego. Grywał w warszawskim Objazdowym Teatrze Komedii Muzycznej, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku oraz bydgoskim Teatrze Ziemi Pomorskiej. W 1952 zdał eksternistyczny egzamin aktorski.

W jakich filmach zagrał Leon Niemczyk?

Jego debiutem filmowym była "Celuloza" Jerzego Kawalerowicza. Dla pracy przy tej produkcji przeprowadził się z Warszawy do Łodzi i zamieszkał tam na stałe. W życiu zawodowym Leona Niemczyka pojawiły się kolejne propozycje głównych ról filmowych. Aktor zagrał m.in. w takich produkcjach jak:

  • "Pociąg"
  • "Nóż w wodzie"
  • "Baza ludzi umarłych"
  • "Wielki Szu"
  • "Eroica"
  • "Rękopis znaleziony w Saragossie"
  • "Sztos"
  • "Akademia Pana Kleksa"

W tym ostatnim filmie wcielił się w postać złego charakteru, czyli Filipa Golarza. Postacią tą na dobre zapisał się w pamięci dzieci i młodzieży czasów PRL. Przez dekady grywał również w serialach takich jak:

  • "Czterdziestolatek"
  • "07 zgłoś się"
  • "W labiryncie"
  • "Złotopolscy"
  • "Ranczo".

Cytat Leona Niemczyka

Prywatnie Leon Niemczyk, jak twierdził, był sześciokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była aktorka Tatiana Zaunar. Owocem tego związku jest córka Monika. W 2000 roku związał się z Iwoną Ławicką, która stała się jego spadkobierczynią. "Mnie się wydaje, że najlepszy sposób na kobietę, to konto w banku." - mówił w wywiadzie w 2004 roku.

Leon Niemczyk uwodził nie tylko w filmach, ale też w życiu prywatnym. W wywiadach, których udzielał mówił o swoim podejściu do życia, ale i zawodu. Słowa, które padły w jednym z nich, wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Leon Niemczyk mówił: "Dopóki jeszcze mam siły i działają moje szare komórki, dopóki na chleb nie mówię »ptaptja« – to chcę grać. Naturalnie, jeżeli będą mnie chcieli".

Leon Niemczyk zmarł na raka płuc. Odszedł 29 listopada 2006 roku w Łodzi. Prochy Niemczyka spoczęły właśnie w tym mieście, na łódzkim Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, w części rzymskokatolickiej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturaLeon Niemczykcytatcytat dnia
Powiązane
Tym
Cytat dnia. Stanisław Tym. "Pamiętaj: możesz nic nie mieć..."
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Marek Kondrat
Cytat dnia. Marek Kondrat. "Nie muszę nikomu udowadniać, że..."
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Leon Niemczyk. "Dopóki jeszcze mam siły i..." »
Zobacz
Zatrzymanie ws. fałszywego alarmu
Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów. "Zero tolerancji dla przestępców"
jarosław kaczyński
Tyle wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Ta kwota naprawdę zaskakuje
Niedziela handlowa czy z zakazem handlu i utrudnione zakupy 31.05.2026
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Azbest
Zegar tyka. Ostatnia szansa na złożenie wniosku, by wywieźli odpady z Twojego podwórka za darmo
Władysław Kosiniak-Kamysz
Co dalej z operacją "Horyzont" w Polsce? Szef MON zabrał głos
Prokuratura Krajowa
Fałszywe alarmy bombowe. Nowe fakty prokuratury i 33 zarzuty dla zatrzymanych
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj