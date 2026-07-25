Uwielbiam, kiedy czytelnicy grają w grę polegającą na zgadywaniu koloru kolejnej mojej książki - mówi Małgorzata Oliwa Sobczak w tym odcinku Kawki z.... Autorka bestsellerowej serii wyznaje, że książki, które pisze są dla niej pewnego rodzaju autoterapią.

"Przepracowuję dokładnie tę samą traumę"

Wychodzenie naprzeciw tym lękom, konfrontowanie się z nimi. Myślę, że ja cały czas przepracowuję dokładnie tę samą traumę, te same traumy - wyznaje Małgorzata Oliwia Sobczak.

W tym odcinku Kawki z... wyjaśnia, co dokładnie stało się, gdy miała 8 lat. Mówi też nie tylko o swojej nowej książce, ale również warsztacie pracy. Dlaczego pracując nad książką pisze tylko w białym zeszycie? Z kim konsultuje historie, które opowiada czytelnikom? Dlaczego tylko raz na kartach jej kryminałów ofiarą był mężczyzna? Jakie wydarzenie zainspirowało ją do napisania najnowszej powieści?

Czy nie chciałaby wysłać swoich bohaterów w góry jak robią to jej koledzy po fachu Remigiusz Mróz oraz Sławomir Gortych? Jak wygląda jej praca nad książką? O tym w tym odcinku Kawki z... Małgorzatą Oliwią Sobczak.

Bestsellerowa seria Małgorzaty Oliwii Sobczak

Małgorzata Oliwia Sobczak pochodzi z Trójmiasta. Debiutowała w roku baśnią dla dzieci "Mali, Boli i Królowa Mrozu". Dopiero potem zaczęła pisać kryminały. Seria "Kolory zła", która wyszła spod jej pióra cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników tej dziedziny literatury. Do tej pory składała się z sześciu książek. Były to takie tytuły jak:

"Kolory zła: Czerwień"

"Kolory zła: Czerń"

"Kolory zła: Biel"

"Kolory zła: Żółć"

"Kolory zła: Błękit"

"Kolory zła: Zieleń".

"Kolory zła: Fiolet". O czym jest ta książka?

W pobliżu sopockiej Opery Leśnej zostają odnalezione zwłoki młodej kobiety z zabytkową monetą zaciśniętą w dłoni. Ofiara jest naga, a niedaleko ciała policjanci znajdują jej dokumenty, starannie złożone ubranie i kwiat hibiskusa. Wszystko wskazuje na to, że morderca zamierza prowadzić ze śledczymi niebezpieczną grę na własnych zasadach.

Do akcji wkraczają prokuratorzy Leopold Bilski i Anna Górska, którzy wraz z grupą specjalistów kryminalistyki będą musieli ułożyć niezwykle skomplikowaną układankę, by dopaść sprawcę. Czy im się to uda? Czy wygrają z umykającym czasem? Co jest prawdą a co iluzją? I jaki związek z prowadzonym dochodzeniem ma cierpiąca na neurogenną utratę wzroku fizyczka oraz młodzież mieszkająca w trójmiejskim ośrodku wychowawczym na początku lat dwutysięcznych? Pozorne przyjaźnie, złudzenia, zdrady, mamienie zmysłów.

Kim jest Małgorzata Oliwia Sobczak?

Małgorzata Oliwia Sobczak to z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Pochodzi z Trójmiasta, w którym spędziła niemal całe życie. Poza tym, że pisze kryminały, jest również autorką baśni "Mali, Boli i Królowa Mrozu" i powieści obyczajowej "Ona i dom, który tańczy". Oprócz serii "Kolory zła", jest także autorką trylogii "Granice ryzyka".