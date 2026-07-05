Najciekawszy nowojorski pisarz

Był nie tylko amerykańskim pisarzem, ale także scenarzystą, reżyserem, eseistą oraz tłumaczem. Krytycy uznali go za najważniejszego amerykańskiego i najciekawszego nowojorskiego pisarza. Paul Auster, bo o nim mowa przyszedł na świat w Newark, w rodzinie żydowskiej.

Jego przodkowie do Stanów Zjednoczonych przyjechali z Polski a dokładnie z terenów Galicji. Pisarz odwiedził kraj swoich przodków i w 2014 roku przyjechał do Krakowa. Wziął wówczas udział w VI edycji Festiwalu Conrada.

Przyszły pisarz marzył o tym, by studiować w Nowym Jorku. W 1970 roku ukończył Columbia University. Po studiach pracował jako marynarz na statku handlowym. Przez kilka lat mieszkał w Paryżu, gdzie pracował jako tłumacz. Do Ameryki wrócił w 1974 roku.

Co napisał Paul Auster?

Przygodę z pisaniem zaczął od poezji i esejów. Powieść, którą zadebiutował był kryminał "Nieczyste zagranie". Wydał ją pod pseudonimem Paul Benjamin. W jego kolejnych książkach zakochali się czytelnicy na całym świecie. Napisał m.in. takie powieści jak:

"Wynaleźć samotność"

"W kraju rzeczy ostatnich"

"Księżycowy pałac"

"Muzyka przypadku"

"Człowiek w ciemności"

"Sunset Park"

"Trylogia nowojorska"

Te trzy książki Paula Austera znają Polacy

To właśnie ta ostatnia składająca się z książek zatytułowanych "Szklane miasto", "Duchy", "Zamknięty pokój" trylogia jest znana również Polakom. Można śmiało powiedzieć, że to najbardziej znane i cenione zarówno przez czytelników, jak i krytyków powieści Paula Austera.

O czym jest "Trylogia nowojorska"?

Akcja "Trylogii nowojorskiej" rozgrywa się w szarych zaułkach tytułowego miasta, po których snują się samotni ludzie obciążeni detektywistycznym zadaniem, najczęściej wbrew swej woli.

Pisarz Quinn, którego życie całkowicie odmienia odebrany przypadkiem telefon. Detektyw Blue, który nawet nie wie, że sam jest nieustannie śledzony. Oraz bezimienny biograf, który niepostrzeżenie wciela się w rolę swego zaginionego przyjaciela. Trzy historie, w których prawdziwą zagadką jest tożsamość bohaterów, trudna do uchwycenia w labiryncie przenikającej się fikcji i rzeczywistości.

Zagadka kryminalna jest tylko wstępem do rozważań egzystencjalnych, ogólnoludzkich, a akcja każdej z trzech powieści rozgrywa się w atmosferze jakby żywcem przeniesionej z Kafki czy Becketta.

Paul Auster był też reżyserem

Nowy Jork był tym miastem, z którym Paul Auster był bardzo związany. To w nim dzieje się akcja wielu jego książek. Powieści pisarza można nazwać powieściami kryminalnymi, choć autor wykorzystuje je w nieco pastiszowy sposób.

Filmem, z którego Paul Auster znany jest również w Polsce, jest "Dym". Główną rolę zagrał w nim Harvey Keitel a wyreżyserował go wspólnie z Wayne Wangiem. Samodzielnie pisarz pracował nad filmem "Lulu na moście". Paul Auster odszedł 30 kwietnia 2024 w swoim domu na Brooklynie w Nowym Jorku. Zmagał się z rakiem płuc.