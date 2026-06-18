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Autorka bestsellerów powraca. Ta książka to trzecia część nowej serii

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:02
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Spotkanie autorskie z Katarzyn? Puzy?sk? w Olsztynie
Autorka bestsellerów powraca. Ta książka to trzecia część nowej serii/East News
Jest jedną z ulubionych pisarek Polaków i autorką bestsellerów. Niedawno na rynku wydawniczym ukazały się dwie części jej nowej serii. Katarzyna Puzyńska, bo o niej mowa, nie zwalnia tempa i właśnie powraca z trzecią. Kiedy premiera jej najnowszego kryminału? O czym jest ta książka?

Katarzyna Puzyńska nie bez powodu nazywana jest "królową polskiego kryminału". Jej książki mają duże i wierne grono czytelników. Jej literackim debiutem była powieść "Motylek" wydana w 2014 roku.

To właśnie ta książka rozpoczęła sagę kryminalną o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo, która przyniosła autorce popularność i rozpoznawalność. Od tamtej pory Katarzyna Puzyńska nie zwalnia tempa i co chwila wypuszcza na rynek nowe książki.

Ulubiona pisarka Polaków wraca z nową książką. Zdradziła tytuł i datę premiery
Ulubiona pisarka Polaków wraca z nową książką. Zdradziła tytuł i datę premiery

Po Lipowie przyszedł czas na Zalesie

I choć to seria o Lipowie stała się jej znakiem rozpoznawczym, pisarka na początku tego roku wydała nową serię. Jej akcja dzieje się nie w Lipowie, jak ma to miejsce w bestsellerowych kryminałach jej autorstwa, ale pod Warszawą. Do tej pory w ramach nowej serii zatytułowanej "Zalesie" ukazały się takie książki jak:

  • "Nic takiego"
  • "Noc trzydziesta"

Głównym bohaterem jest prokurator Grzegorz Hala. On również pojawia się w trzeciej, najnowszej części serii "Zalesie".

Katarzyna Puzyńska wydaje nową książkę. Kiedy premiera?

Najnowsza książka, która wyszła spod pióra Katarzyny Puzyńskiej nosi tytuł "Las papierowy". Premiera książki zaplanowana została na 16 czerwca br., ale już można ją kupić w przedsprzedaży.

"Las papierowy" podobnie jak poprzednie części serii Zalesie łączą elementy thrillera, klasycznego kryminału i powieści z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. To również powrót do ukochanego przez czytelników - Lipowa.

O czym jest nowa książka Katarzyny Puzyńskiej?

O czym opowiada "Las papierowy"? Syn podkomisarz Michaliny Murawskiej ma poważne kłopoty. Policjantka postanawia wysłać go do malowniczego Lipowa, które wydaje się idealnym miejscem na przeczekanie. Odbywa się tam właśnie coroczny zlot czytelników książek miejscowej pisarki. Już na początku imprezy dzieje się coś niepokojącego. Na leśnej drodze uczestników zatrzymuje tajemniczy autostopowicz. Czeka zawsze w tym samym miejscu, a w samochodach zostawia mroczną wiadomość.

Następnego ranka goście biorą udział w grze terenowej. Dobrze rozpoczętą kryminalną zabawę przerywa prawdziwe zabójstwo. Zostaje zamordowany jeden z wolontariuszy. Murawska rozpoczyna prywatne śledztwo. Wspierają ją prokurator Grzegorz Hala i podkomisarz Kaja Dalke. Dalke pochodzi z Lipowa i wiele wskazuje na to, że pozostawiła tu jakieś tajemnice.

W Zalesiu również dużo się dzieje. Komisarz Iwo Wilkowski próbuje odnaleźć porwanego chłopca, a dziennikarka śledcza Oliwia Bacewicz przyjmuje zaproszenie początkującej youtuberki, która odkryła zamurowane pomieszczenie w pewnym starym domu. Szybko okazuje się, że nie są tam same… Jak wiążą się tajemnicze wydarzenia z Lipowa i Zalesia? Kto zginie następny?

Kim jest Katarzyna Puzyńska?

Katarzyna Puzyńska to polska pisarka, z wykształcenia psycholog. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel akademicki na wydziale psychologii. W wolnych chwilach biega, spaceruje z psem, zajmuje się kotem i jeździ konno. Uwielbia Skandynawię i Hiszpanię.

Zadebiutowała doskonale przyjętą książką "Motylek", która rozpoczyna sagę kryminalną o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. Seria o Lipowie to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne kryminały psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym wątkiem społecznym i obyczajowym, które porównywane są do książek Agathy Christie i szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg.

Prawa do publikacji książek Puzyńskiej sprzedano do ponad dwudziestu krajów. Na swoim koncie Katarzyna Puzyńska ma m.in. takie książki jak:

  • "Chąśba"
  • "Dzielnica cieni"
  • "Ulice ciem"
  • "Niezapomnik. Notes operacyjny"
  • "Eksponat"
  • "Łaskun. Lipowo"
  • "Bezgłos"
  • "Zgłoba"
  • "Żadanica. Lipowo"
  • "Dom czwarty Cykl Lipowo"
  • "Sąpierz"
  • "Żadanica"

Na podstawie książek Katarzyny Puzyńskiej powstała gra śledcza "Lipowo. Kto zabił?" wydana w 2024 nakładem Wydawnictwa Muduko. W lipcu 2022 roku rozpoczęły się zdjęcia do ekranizacji książek z cyklu Lipowo. Na podstawie książki Motylek powstał serial "Lipowo. Zmowa milczenia". Puzyńska wystąpiła w nim w roli cameo.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturapremieranowa książkakatarzyna puzyńska
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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