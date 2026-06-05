Nagroda Literacka "Nike" zostanie przyznana po raz 30. Wśród tegorocznych nominowanych nie zabrakło autorów powieści, reportaży, poezji, biografii a także zbioru opowiadań. Ten ostatni wyszedł spod pióra debiutanta. Wśród nominowanych nie brakuje także pisarzy, których nazwiska są już dobrze znane w świecie polskiej literatury.

Nagroda Literacka "Nike" 2026. Lista nominowanych

"Wyborcza" ogłosiła listę 20 tytułów, które pretendują do najważniejszej nagrody literackiej w Polsce oraz najlepszej książki roku 2026. To już 30. edycja Nagrody Literackiej "Nike".

Na liście znalazło się siedem powieści, cztery reportaże, cztery tomy poezji, dwie biografie, esej, autobiografia i debiutancki zbiór opowiadań. Wśród nominowanych do Nagrody Literackiej "Nike" 2026 znaleźli się:

Kasper Bajon, Poznań kolonialny. Rodzinna historia z Tanzanią w tle, Czarne

Anna Bikont, Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów, Czarne

Łukasz Garbal, Wańkowicz. Życie na kraterze, Czarne

Dorota Grabek, Zmartwychwstanki, Czarne

Marta Grzywacz, Radość Soboty. Archiwum życia i śmierci, Czarne

Maciej Hen, Tratwa z pomarańczami, Filtry

Michał Komar, Józef, czyli..., Czuły Barbarzyńca Press

Justyna Kulikowska, Wnyki dla światła, WBPiCAK

Krzysztof Łapiński, Najmądrzejszy. Biografia Sokratesa, Agora

Jarosław Mikołajewski, Marsala, Austeria

Weronika Murek, Urodziny, Czarne

Tomasz Pietrzak, Bery z dzielni, Znak

Anna Piwkowska, Prześwity, Znak

Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, W.A.B.

Paweł Rzewuski, Krzywda, ArtRage

Maciej Siembieda, Gołoborze, Znak Literanova

Maciej Sieńczyk, Pijaczek, Biblioteka Śląska

Michał Tabaczyński, Kieszonkowa metropolia. W rok dookoła Bydgoszczy, Czarne

Szczepan Twardoch, Null, Marginesy

Jurij Zawadski, Jak poczuć się samotnym w zatłoczonym pociągu, Korporacja Ha!art

Nagroda Literacka "Nike" 2026. Kiedy poznamy zwycięzcę?

Siedmioro finalistów lub finalistek Nagrody Literackiej "Nike" poznamy na początku września na łamach "Gazety Wyborczej". Finałowa gala odbędzie się w niedzielę, 4 października 2026 roku. Zwycięska książka otrzyma 100 tys. zł oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę, a swoją nagrodę przyznają również czytelnicy i czytelniczki "Gazety Wyborczej".

Nagroda Literacka "Nike" 2025. Kto wygrał?

W 2025 nagrodę "Nike" przyznawaną przez jury otrzymała Eliza Kącka za książkę "Wczoraj byłaś zła na zielono". Autorka otrzymała również nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Nagroda publiczności także trafiła do Elizy Kąckiej.

"Wczoraj byłaś zła na zielono" to autobiograficzny esej. Autorka opisuje w nim codzienność matki wychowującej neuroatypowe dziecko. Książka jest próbą zrozumienia i opisania doświadczenia, które wymyka się standardowym schematom.

Nagroda Literacka "Nike". Historia konkursu

W trzydziestoletniej historii nagrody nominowano łącznie 587 tytułów, napisanych przez 343 autorów i autorki, wydanych przez 92 wydawnictwa. Najczęściej wyróżnianą oficyną pozostaje wydawnictwo Czarne, którego książki pojawiły się na liście nominacji 70 razy. Rekordzistami pod względem liczby nominacji są Tadeusz Różewicz i Andrzej Stasiuk - każdy z nich był nominowany dziesięciokrotnie.