Nagroda Literacka "Nike" zostanie przyznana po raz 30. Wśród tegorocznych nominowanych nie zabrakło autorów powieści, reportaży, poezji, biografii a także zbioru opowiadań. Ten ostatni wyszedł spod pióra debiutanta. Wśród nominowanych nie brakuje także pisarzy, których nazwiska są już dobrze znane w świecie polskiej literatury.
Nagroda Literacka "Nike" 2026. Lista nominowanych
"Wyborcza" ogłosiła listę 20 tytułów, które pretendują do najważniejszej nagrody literackiej w Polsce oraz najlepszej książki roku 2026. To już 30. edycja Nagrody Literackiej "Nike".
Na liście znalazło się siedem powieści, cztery reportaże, cztery tomy poezji, dwie biografie, esej, autobiografia i debiutancki zbiór opowiadań. Wśród nominowanych do Nagrody Literackiej "Nike" 2026 znaleźli się:
- Kasper Bajon, Poznań kolonialny. Rodzinna historia z Tanzanią w tle, Czarne
- Anna Bikont, Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów, Czarne
- Łukasz Garbal, Wańkowicz. Życie na kraterze, Czarne
- Dorota Grabek, Zmartwychwstanki, Czarne
- Marta Grzywacz, Radość Soboty. Archiwum życia i śmierci, Czarne
- Maciej Hen, Tratwa z pomarańczami, Filtry
- Michał Komar, Józef, czyli..., Czuły Barbarzyńca Press
- Justyna Kulikowska, Wnyki dla światła, WBPiCAK
- Krzysztof Łapiński, Najmądrzejszy. Biografia Sokratesa, Agora
- Jarosław Mikołajewski, Marsala, Austeria
- Weronika Murek, Urodziny, Czarne
- Tomasz Pietrzak, Bery z dzielni, Znak
- Anna Piwkowska, Prześwity, Znak
- Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, W.A.B.
- Paweł Rzewuski, Krzywda, ArtRage
- Maciej Siembieda, Gołoborze, Znak Literanova
- Maciej Sieńczyk, Pijaczek, Biblioteka Śląska
- Michał Tabaczyński, Kieszonkowa metropolia. W rok dookoła Bydgoszczy, Czarne
- Szczepan Twardoch, Null, Marginesy
- Jurij Zawadski, Jak poczuć się samotnym w zatłoczonym pociągu, Korporacja Ha!art
Nagroda Literacka "Nike" 2026. Kiedy poznamy zwycięzcę?
Siedmioro finalistów lub finalistek Nagrody Literackiej "Nike" poznamy na początku września na łamach "Gazety Wyborczej". Finałowa gala odbędzie się w niedzielę, 4 października 2026 roku. Zwycięska książka otrzyma 100 tys. zł oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę, a swoją nagrodę przyznają również czytelnicy i czytelniczki "Gazety Wyborczej".
Nagroda Literacka "Nike" 2025. Kto wygrał?
W 2025 nagrodę "Nike" przyznawaną przez jury otrzymała Eliza Kącka za książkę "Wczoraj byłaś zła na zielono". Autorka otrzymała również nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Nagroda publiczności także trafiła do Elizy Kąckiej.
"Wczoraj byłaś zła na zielono" to autobiograficzny esej. Autorka opisuje w nim codzienność matki wychowującej neuroatypowe dziecko. Książka jest próbą zrozumienia i opisania doświadczenia, które wymyka się standardowym schematom.
Nagroda Literacka "Nike". Historia konkursu
W trzydziestoletniej historii nagrody nominowano łącznie 587 tytułów, napisanych przez 343 autorów i autorki, wydanych przez 92 wydawnictwa. Najczęściej wyróżnianą oficyną pozostaje wydawnictwo Czarne, którego książki pojawiły się na liście nominacji 70 razy. Rekordzistami pod względem liczby nominacji są Tadeusz Różewicz i Andrzej Stasiuk - każdy z nich był nominowany dziesięciokrotnie.