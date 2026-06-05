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Kto napisał najlepszą książkę roku 2026? Ogłoszono listę nominowanych

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 10:49
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Nagroda Literacka Nike 2025
Kto napisał najlepszą książkę roku 2026? Ogłoszono listę nominowanych/East News
Nagroda Literacka "Nike" to najważniejsze wyróżnienie literackie przyznawane od wielu lat. Właśnie ogłoszono listę nominowanych, którzy mają szansę na tytuł autora najlepszej książki roku 2026.

Nagroda Literacka "Nike" zostanie przyznana po raz 30. Wśród tegorocznych nominowanych nie zabrakło autorów powieści, reportaży, poezji, biografii a także zbioru opowiadań. Ten ostatni wyszedł spod pióra debiutanta. Wśród nominowanych nie brakuje także pisarzy, których nazwiska są już dobrze znane w świecie polskiej literatury.

Nagroda Literacka "Nike" 2026. Lista nominowanych

"Wyborcza" ogłosiła listę 20 tytułów, które pretendują do najważniejszej nagrody literackiej w Polsce oraz najlepszej książki roku 2026. To już 30. edycja Nagrody Literackiej "Nike".

To najlepsza książka roku. Co dokładnie oznacza jej tytuł?
To najlepsza książka roku. Co dokładnie oznacza jej tytuł?

Na liście znalazło się siedem powieści, cztery reportaże, cztery tomy poezji, dwie biografie, esej, autobiografia i debiutancki zbiór opowiadań. Wśród nominowanych do Nagrody Literackiej "Nike" 2026 znaleźli się:

  • Kasper Bajon, Poznań kolonialny. Rodzinna historia z Tanzanią w tle, Czarne
  • Anna Bikont, Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów, Czarne
  • Łukasz Garbal, Wańkowicz. Życie na kraterze, Czarne
  • Dorota Grabek, Zmartwychwstanki, Czarne
  • Marta Grzywacz, Radość Soboty. Archiwum życia i śmierci, Czarne
  • Maciej Hen, Tratwa z pomarańczami, Filtry
  • Michał Komar, Józef, czyli..., Czuły Barbarzyńca Press
  • Justyna Kulikowska, Wnyki dla światła, WBPiCAK
  • Krzysztof Łapiński, Najmądrzejszy. Biografia Sokratesa, Agora
  • Jarosław Mikołajewski, Marsala, Austeria
  • Weronika Murek, Urodziny, Czarne
  • Tomasz Pietrzak, Bery z dzielni, Znak
  • Anna Piwkowska, Prześwity, Znak
  • Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, W.A.B.
  • Paweł Rzewuski, Krzywda, ArtRage
  • Maciej Siembieda, Gołoborze, Znak Literanova
  • Maciej Sieńczyk, Pijaczek, Biblioteka Śląska
  • Michał Tabaczyński, Kieszonkowa metropolia. W rok dookoła Bydgoszczy, Czarne
  • Szczepan Twardoch, Null, Marginesy
  • Jurij Zawadski, Jak poczuć się samotnym w zatłoczonym pociągu, Korporacja Ha!art

Nagroda Literacka "Nike" 2026. Kiedy poznamy zwycięzcę?

Siedmioro finalistów lub finalistek Nagrody Literackiej "Nike" poznamy na początku września na łamach "Gazety Wyborczej". Finałowa gala odbędzie się w niedzielę, 4 października 2026 roku. Zwycięska książka otrzyma 100 tys. zł oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę, a swoją nagrodę przyznają również czytelnicy i czytelniczki "Gazety Wyborczej".

Nagroda Literacka "Nike" 2025. Kto wygrał?

W 2025 nagrodę "Nike" przyznawaną przez jury otrzymała Eliza Kącka za książkę "Wczoraj byłaś zła na zielono". Autorka otrzymała również nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Nagroda publiczności także trafiła do Elizy Kąckiej.

"Wczoraj byłaś zła na zielono" to autobiograficzny esej. Autorka opisuje w nim codzienność matki wychowującej neuroatypowe dziecko. Książka jest próbą zrozumienia i opisania doświadczenia, które wymyka się standardowym schematom.

Nagroda Literacka "Nike". Historia konkursu

W trzydziestoletniej historii nagrody nominowano łącznie 587 tytułów, napisanych przez 343 autorów i autorki, wydanych przez 92 wydawnictwa. Najczęściej wyróżnianą oficyną pozostaje wydawnictwo Czarne, którego książki pojawiły się na liście nominacji 70 razy. Rekordzistami pod względem liczby nominacji są Tadeusz Różewicz i Andrzej Stasiuk - każdy z nich był nominowany dziesięciokrotnie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: książkanagrodaNikelista nominowanych
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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