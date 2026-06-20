Paula Roma uważana jest za jeden z najciekawszych głosów, które pojawiły się na polskim rynku muzycznym w ostatnich latach. Kilka tygodni temu ukazała się jej najnowsza płyta "Z resztek".

Jaka jest nowa płyta Pauli Romy?

Ta płyta jest pozbawiona dziwnych przekonań, słuchania innych, myślenia co wypada a co nie – mówi w tym odcinku Kawki z…. Paula Roma. Nad albumem pracowała przez ponad 2 lata.

Ta droga była naprawdę wyboista, pełna poszukiwań, z długim rozbiegiem. Myślę, że ta płyta jest już bardzo moja, choć to poszukiwanie siebie trwało bardzo długo - wyznaje Paula Roma.

Dla kogo Paula Roma pisze teksty?

Jaki jest jej nowy album "Z resztek"? Co lubi i co chce śpiewać Paula Roma? Nie chciałabym śpiewać, jakiegoś pitu pitu, nie chcę śpiewać o niczym - deklaruje artystka. Dla kogo pisała i pisze teksty?

Dlaczego tak bardzo lubi pisać piosenki dla małych artystów? Czy miała a może nadal ma plan B na życie? Co robi w wolnych chwilach i jaką jest mamą dla swojego syna, który przyszedł na świat dwa lata temu? Czy zrozumiała lęki swoich rodziców, od kiedy została mamą? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z.....

Kim jest Paula Roma?

Paula Roma jest piosenkarką, ale również kompozytorką i autorką tekstów. Na koncie ma już cztery płyty. Poza albumem "Z resztek", który ukazał się kilka tygodni temu, nagrała również:

"Cześć, tu Paula Roma" (EP; 2001)

"Cholerne pragnienie" (2022)

"Ta, co płonie z Miłości" (2024).

Na najnowszej płycie Pauli Romy gościnnie występują Sarsa, Kathia oraz Michał Lange. Za produkcję odpowiadają topowi producenci: Leon Krześniak, Jakub Krupski, Dryskull, Zespół tooday Music. To 11 piosenek, które są mieszanką ambitnego popu i muzyki alternatywnej. Płytę "Z resztek" promowały dobrze przyjęte single "Robisz mi w głowie ogień" i "Przyznaję się".