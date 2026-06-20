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Kawka z…Paulą Romą. "Nie chcę śpiewać o niczym"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 08:18
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Paula Roma
Kawka z…Paulą Romą. "Nie chcę śpiewać o niczym"/dziennik.pl
To jeden z najciekawszych nowych głosów na polskim rynku muzycznym. Paula Roma, bo o niej mowa, właśnie wydała nową płytę "Z resztek”. "Ta płyta jest pozbawiona dziwnych przekonań, słuchania innych, myślenia co wypada a co nie" – mówi w tym odcinku Kawki z….

Paula Roma uważana jest za jeden z najciekawszych głosów, które pojawiły się na polskim rynku muzycznym w ostatnich latach. Kilka tygodni temu ukazała się jej najnowsza płyta "Z resztek".

Jaka jest nowa płyta Pauli Romy?

Ta płyta jest pozbawiona dziwnych przekonań, słuchania innych, myślenia co wypada a co nie – mówi w tym odcinku Kawki z…. Paula Roma. Nad albumem pracowała przez ponad 2 lata.

Ta droga była naprawdę wyboista, pełna poszukiwań, z długim rozbiegiem. Myślę, że ta płyta jest już bardzo moja, choć to poszukiwanie siebie trwało bardzo długo - wyznaje Paula Roma.

Dla kogo Paula Roma pisze teksty?

Jaki jest jej nowy album "Z resztek"? Co lubi i co chce śpiewać Paula Roma? Nie chciałabym śpiewać, jakiegoś pitu pitu, nie chcę śpiewać o niczym - deklaruje artystka. Dla kogo pisała i pisze teksty?

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Dlaczego tak bardzo lubi pisać piosenki dla małych artystów? Czy miała a może nadal ma plan B na życie? Co robi w wolnych chwilach i jaką jest mamą dla swojego syna, który przyszedł na świat dwa lata temu? Czy zrozumiała lęki swoich rodziców, od kiedy została mamą? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z.....

Kim jest Paula Roma?

Paula Roma jest piosenkarką, ale również kompozytorką i autorką tekstów. Na koncie ma już cztery płyty. Poza albumem "Z resztek", który ukazał się kilka tygodni temu, nagrała również:

  • "Cześć, tu Paula Roma" (EP; 2001)
  • "Cholerne pragnienie" (2022)
  • "Ta, co płonie z Miłości" (2024).

Na najnowszej płycie Pauli Romy gościnnie występują Sarsa, Kathia oraz Michał Lange. Za produkcję odpowiadają topowi producenci: Leon Krześniak, Jakub Krupski, Dryskull, Zespół tooday Music. To 11 piosenek, które są mieszanką ambitnego popu i muzyki alternatywnej. Płytę "Z resztek" promowały dobrze przyjęte single "Robisz mi w głowie ogień" i "Przyznaję się".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: muzykakawka zPolska muzykaPaula Roma
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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