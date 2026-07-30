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Cytat dnia. Wiesław Gołas. "Poza chamstwem bardzo nie lubię..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:19
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Wiesław Gołas
Cytat dnia. Wiesław Gołas. "Poza chamstwem bardzo nie lubię..."/PAP Archiwalny
Był jedną z największych i najbardziej lubianych przez widzów gwiazd czasów PRL. Popularność zyskał dzięki kreacjom w filmach, serialach a także Kabarecie Starszych Panów. W wywiadach, których udzielał często dzielił się swoim podejściem do życia. To słowa Wiesława Gołasa na temat tego, czego nie lubi wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Wiesław Gołas był aktorem, którego uwielbiały miliony widzów. Grał w filmach, serialach, a także teatrze. Nie stronił od występów w kabaretach. Ogromną sympatię zyskał dzięki grze w komediach.

Wiesław Gołas sam się sobie dziwił

Według dokumentów Wiesław Gołas przyszedł na świat 4 października 1930 roku. Sam aktor twierdził jednak, że to data błędna i w rzeczywistości przyszedł na świat 9 października 1930 roku.

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Podczas wojny w 1943 roku wstąpił do Szarych Szeregów. Przybrał pseudonim Wilk. Brał udział w akcjach zdobywania broni, a także w rozstrzelaniu konfidenta. W wywiadach przyznawał, że sam sobie dziwi się, że "jest komiczny".

Życie miałem dosyć dramatyczne, wyłączając okres przedwojennego dzieciństwa, bo żyłem w kochającej się rodzinie i powodziło nam się dosyć dobrze. Prawdę mówiąc, więcej mam w sobie tragizmu niż komizmu, a raczej komizm tragiczny. Źródeł tego upatruję w okresie okupacji, kiedy siedziałem, jako 13–14 latek z Szarych Szeregów, trzy miesiące w więzieniu w Kielcach, na gestapo, gdzie trzykrotnie mnie badano i cudem się uratowałem - mówił w wywiadzie dla "Trybuny".

Gdzie grał Wiesław Gołas?

Wiesław Gołas ukończył warszawską Akademię Teatralną. Początek jego kariery przypadł na lata 50. Występował m.in. w Kabarecie Koń oraz Kabarecie Starszych Panów oraz Dudek. Wykonywał piosenkę "W Polskę idziemy". Pierwszym filmem, w jakim zagrał Wiesław Gołas, był obraz "Pokolenie".

Z racji tego, że był jednym z ulubionych aktorów Stanisława Barei widzowie mogli oglądać go również w takich filmach i serialach jak:

  • "Mąż swojej żony"
  • "Żona dla Australijczyka"
  • "Poszukiwany, poszukiwana"
  • "Nie ma róży bez ognia"
  • "Brunet wieczorową porą"
  • "Alternatywy 4".

Zagrał również w serialu "Czterej pancerni i pies", czy filmach "Hydrozagadka", "Filip z konopi" czy "Szabla od komendanta". W 2016 roku z okazji 85. urodzin aktora powstał film dokumentalny "Gołas absolutnie!".

Pouczający cytat Wiesława Gołasa

Wiesław Gołas w wielu wywiadach dzielił się przemyśleniami na temat życia. Nie ukrywał, że bolesna przeszłość uodporniła go na to, co złe i trudne. Przyznawał, że nauczył się płakać tylko z radości. "Jestem twardzielem. Płaczę tylko z radości" - mówił w 2002 roku w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Jego słowa na temat ludzi wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Wiesław Gołas w wywiadzie dla "Trybuny" w 2005 roku mówił tak: "Poza chamstwem bardzo nie lubię snobizmu, który panoszy się dziś jeszcze bardziej".

Życie prywatne Wiesława Gołasa

Aktor dwa razy stawał na ślubnym kobiercu. Z pierwszą żoną, Elżbietą Szczepańską, miał córkę, Agnieszkę. Para rozwiodła się w latach 70. Drugą żoną Wiesława Gołasa była fotografka Maria Krawczyk. W 2008 roku aktor przeszedł zawał mięśnia sercowego.

W 2020 i 2021 Wiesław Gołas doznał dwóch udarów mózgu, w wyniku których zmarł. Aktor został pochowany 14 września 2021 w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Miał 91 lat.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Wiesław Gołascytatcytat dnia
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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