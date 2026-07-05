Gdy przyjmowała swoje pacjentki i pisała książki, które do dziś uchodzą za bestsellery, miała wielu wrogów. Władzom PRL nie podobało się, że tak otwarcie podchodziła do tematów uważanych powszechnie za tabu.

Nie tylko cenzura bała się Michaliny Wisłockiej

To właśnie dzięki temu zapisała się na kartach polskiej historii. Michalina Wisłocka była nie tylko autorką bestsellerowych książek, w tym największego jej hitu, wydawanego do dziś, czyli "Sztuki kochania", ale także lekarką, ginekologiem i doktorem nauk.

Nie komuniści się bali, ale konkurencja. Że żadnej ich książki ludzie już nie kupią, gdy moja wyjdzie. Cztery lata leżała zaaresztowana w Komitecie Centralnym, to był skutek - mówiła w jednym z wywiadów na temat problemów z wydaniem "Sztuki kochania".

Kim była Michalina Wisłocka?

Michalina Wisłocka przyszła na świat 105 lat temu. Urodziła się w Łodzi. Była córką Jana Tymoteusza Brauna, który był nauczycielem oraz Anny z Żylińskich herbu Ciołek. Matka Wisłockiej zajmowała się domem i udzielała lekcji języka polskiego.

Choć jej rodzina została wysiedlona w październiku 1939 roku z Warszawy, Wisłocka do nie wróciła. Razem z mężem Stanisławem Wisłockim do wybuchu powstania warszawskiego pracowali w Szpitalu Wolskim. Dyplom lekarza uzyskała 1 września 1952, specjalizację z położnictwa i ginekologii 18 marca 1959 roku.

Co napisała Michalina Wisłocka?

Michalina Wisłocka była m.in. współzałożycielką Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa, w którym zajmowała się leczeniem niepłodności i antykoncepcją. Była autorką takich książek jak:

"Sukces w miłości"

"Kultura miłości"

"Sztuka kochania"

"Sztuka kochania – w 20 lat później"

"Sztuka kochania – witamina M".

To właśnie "Sztuka kochania", która ujrzała światło dzienne w 1978 roku, stała się bestsellerem. Łączny nakład to 7 mln egzemplarzy. Książka ta nie była dobrze widziana zarówno przez cenzurę, jak też środowiska konserwatywne. Polacy z kolei chętnie ją czytali i uczyli się z niej sztuki miłości.

Cytat o kochaniu i smutku Michaliny Wisłockiej

To właśnie w tej książce Michaliny Wisłockiej można znaleźć wiele ciekawych przemyśleń dotyczących nie tylko samej "sztuki kochania", ale również tych dotyczących związków oraz życia. Jedno z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Michalina Wisłocka w "Sztuce kochania" pisze tak: "Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca".

Michalina Wisłocka odeszła 5 lutego 2005 roku w Warszawie. Została pochowana 11 lutego 2005 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Na podstawie historii jej życia powstał film "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". W rolę jednej z najsłynniejszych lekarek czasów PRL wcieliła się Magdalena Boczarska.