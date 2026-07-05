Dziennik Gazeta Prawana logo

Cytat dnia. Michalina Wisłocka. "Nie należy nigdy upijać się..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:48
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Michalina Wisłocka
Cytat dnia. Michalina Wisłocka. "Nie należy nigdy upijać się..."/PAP Archiwalny
Wielu uważa, że wyprzedzała swoje czasy. Była lekarką i pisarką, która stworzyła przełomowe bestsellery. Mimo, że odeszła ponad 20 lat temu, jej książki wciąż cieszą się ogromną popularnością. Michalina Wisłocka, bo o niej mowa, przekazywała w nich nie tylko prawdy o sztuce kochania, ale również o życiu. To właśnie jej słowa wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Gdy przyjmowała swoje pacjentki i pisała książki, które do dziś uchodzą za bestsellery, miała wielu wrogów. Władzom PRL nie podobało się, że tak otwarcie podchodziła do tematów uważanych powszechnie za tabu.

Nie tylko cenzura bała się Michaliny Wisłockiej

To właśnie dzięki temu zapisała się na kartach polskiej historii. Michalina Wisłocka była nie tylko autorką bestsellerowych książek, w tym największego jej hitu, wydawanego do dziś, czyli "Sztuki kochania", ale także lekarką, ginekologiem i doktorem nauk.

Cytat dnia. Gustaw Holoubek. "Najbardziej boję się ludzi..."
Cytat dnia. Gustaw Holoubek. "Najbardziej boję się ludzi..."

Nie komuniści się bali, ale konkurencja. Że żadnej ich książki ludzie już nie kupią, gdy moja wyjdzie. Cztery lata leżała zaaresztowana w Komitecie Centralnym, to był skutek - mówiła w jednym z wywiadów na temat problemów z wydaniem "Sztuki kochania".

Kim była Michalina Wisłocka?

Michalina Wisłocka przyszła na świat 105 lat temu. Urodziła się w Łodzi. Była córką Jana Tymoteusza Brauna, który był nauczycielem oraz Anny z Żylińskich herbu Ciołek. Matka Wisłockiej zajmowała się domem i udzielała lekcji języka polskiego.

Choć jej rodzina została wysiedlona w październiku 1939 roku z Warszawy, Wisłocka do nie wróciła. Razem z mężem Stanisławem Wisłockim do wybuchu powstania warszawskiego pracowali w Szpitalu Wolskim. Dyplom lekarza uzyskała 1 września 1952, specjalizację z położnictwa i ginekologii 18 marca 1959 roku.

Co napisała Michalina Wisłocka?

Michalina Wisłocka była m.in. współzałożycielką Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa, w którym zajmowała się leczeniem niepłodności i antykoncepcją. Była autorką takich książek jak:

  • "Sukces w miłości"
  • "Kultura miłości"
  • "Sztuka kochania"
  • "Sztuka kochania – w 20 lat później"
  • "Sztuka kochania – witamina M".

To właśnie "Sztuka kochania", która ujrzała światło dzienne w 1978 roku, stała się bestsellerem. Łączny nakład to 7 mln egzemplarzy. Książka ta nie była dobrze widziana zarówno przez cenzurę, jak też środowiska konserwatywne. Polacy z kolei chętnie ją czytali i uczyli się z niej sztuki miłości.

Cytat o kochaniu i smutku Michaliny Wisłockiej

To właśnie w tej książce Michaliny Wisłockiej można znaleźć wiele ciekawych przemyśleń dotyczących nie tylko samej "sztuki kochania", ale również tych dotyczących związków oraz życia. Jedno z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Michalina Wisłocka w "Sztuce kochania" pisze tak: "Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca".

Michalina Wisłocka odeszła 5 lutego 2005 roku w Warszawie. Została pochowana 11 lutego 2005 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Na podstawie historii jej życia powstał film "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". W rolę jednej z najsłynniejszych lekarek czasów PRL wcieliła się Magdalena Boczarska.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturasztuka kochaniaMichalina Wisłockacytat
Powiązane
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Bardziej doceniam to, co..."
Fronczewski
Cytat dnia. Piotr Fronczewski. "Zostałem chyba wyposażony przez naturę..."
Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Zacząłem myśleć, czy tak łatwo być..."
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Michalina Wisłocka. "Nie należy nigdy upijać się..." »
Zobacz
|
Kwiczoł
Trudny quiz z polskich ptaków. 15/15 tylko dla orłów
Czy 05.07.2026 r. to niedziela handlowa czy też nie i zakupy można zrobić tylko w nielicznych otwartych sklepach
Niedziela handlowa 05.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 5 lipca czy tylko Żabka?
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z wodą
Quiz dla pokolenia PRL. 10/10 dla najlepszych. 70 proc. potknie się już na starcie
Quiz dla pokolenia PRL. 10/10 dla najlepszych. 70 proc. potknie się już na starcie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj