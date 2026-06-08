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Cytat dnia. Piotr Fronczewski. "Zostałem chyba wyposażony przez naturę..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:18
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Fronczewski
Cytat dnia. Piotr Fronczewski. "Zostałem chyba wyposażony przez naturę..."/AKPA
Choć trudno w to uwierzyć, Piotr Fronczewski kończy właśnie 80 lat. To aktor, którego znają młodsi i starsi widzowie. Dla wielu z nich to postać z ich dzieciństwa, którą wykreował w "Akademii Pana Kleksa". Inni znają go z filmów i seriali, w których grał mniej lub bardziej główne role. Na dzisiejszy cytat dnia wybraliśmy właśnie jego słowa. Co miał na myśli mówiąc o tym, w co wyposażyła go natura?

Piotr Fronczewski to aktor, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Na swoim koncie ma role zarówno w filmach i serialach, które dziś uznawane są za kultowe.

Mistrz głównych ról i epizodów

Wielu uważa, że to mistrz nie tylko głównych ról, ale też drugiego planu i epizodów. Wystarczy wspomnieć postać wykreowaną przez niego w filmie "Ziemia obiecana" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Fronczewski wcielił się tam w postać Von Horna, praktykanta w kantorze fabryki Bucholca.

Aktor już jako dziecko zafascynował się teatrem. Gdy miał 12 lat zadebiutował rolą Bogusia, syna listonosza w filmie Stanisława Różewicza "Wolne miasto". Na dobre poświęcił się aktorstwu dopiero, gdy zdał do PWST w Warszawie. Wcześniej musiał odpuścić ze względu na złe oceny w szkole.

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Był inwigilowany przez SB

Piotr Fronczewski grywał w Teatrze Narodowym, Teatrze Współczesnym a także Teatrze Dramatycznym, którym kierował wówczas Gustaw Holoubek. Aktor spędził tam 10 lat. W latach 70. wraz z Janem Pietrzakiem i Krystyną Jandą był inwigilowany przez SB w ramach akcji wymierzonej przeciwko twórcom "Kabaretu Pod Egidą". Oferowano mu wyjazdy zagraniczne w zamian za podpisanie tzw. lojalki. Nigdy tego jednak nie zrobił.

Gdzie grał Piotr Fronczewski?

W pamięci widzów Piotr Fronczewski zapisał się wieloma rolami w filmach i serialach. Tą z najbardziej kultowych dla tych, który dzieciństwo przypadło na czasy PRL była rzecz jasna rola Ambrożego Kleksa w filmie "Akademia Pana Kleksa" i trzech kontynuacjach tej produkcji. Poza tym można go było zobaczyć m.in. w takich filmach i serialach jak:

  • "Trędowata"
  • "Znachor"
  • "Konsul"
  • "Rojst"
  • "Dom"
  • "07 zgłoś się"
  • "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy"
  • "Rodzina zastępcza".

Fronczewski pojawił się również w nowej wersji "Akademii Pana Kleksa" z 2023 roku. Wcielił się w postać doktora Paj-Chi-Wo.

Cytat o pokorze, dystansie i smutku Piotra Fronczewskiego

W wywiadach, których udzielał Piotr Fronczewski często mówił o swoim podejściu nie tylko do zawodu, ale też życia. Jedno z jego przemyśleń wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Piotr Fronczewski w rozmowie z Krzysztof Lubczyńskim z 2005 roku zatytułowanej "Aktor gombrowiczowskiej formy" opublikowanej w "Trybunie" mówił tak: "Zostałem chyba wyposażony przez naturę w skłonność do refleksji, melancholii, sentymentalizmu, smutków i smuteczków. Przyjmuję to z pokorą. Nie próbuję z tym walczyć, nauczyłem się z tym żyć i nie mam motywacji, by budzić w sobie jakiś szczególny, ekstatyczny entuzjazm do życia. I w życiu, i w teatrze jestem trochę jak widz patrzący z pewnym dystansem. Poza tym to, co nas w świecie otacza, nie nastraja mnie do radości, wesołości czy ekstatycznych przypływów radości. Mówiąc najkrócej, jestem nastawiony do życia w tonacji molowej. Bliższe mi jest serio niż buffo, a jeśli czasem przyjmuję postawę buffo, to po to, by nie zwariować od nadmiaru trosk, melancholii i innych smutków".

Prywatnie Piotr Fronczewski związany jest od 1974 roku z Ewą. Owocami tego związku są dwie córki Magdalena i Katarzyna. Ma również wnuczkę Hannę. W wywiadzie "Ja, Fronczewski" aktor przyznał się do romansu z Joanną Pacułą, którą poznał na planie serialu "07 zgłoś się".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturaPiotr Fronczewskicytatcytat dnia
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