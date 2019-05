Podczas czterech majowych dni z czytelnikami spotka się ponad 1030 twórców, dla publiczności przygotowano ok. 1500 wydarzeń: festiwali, konferencji, spotkań, debat, warsztatów, lekcji literatury i historii, atrakcji dla dzieci, wydarzeń artystyczno-literackich, nagród literackich i branżowych, konkursów i wystaw.

Najważniejszymi gośćmi WT, którzy będą bohaterami spotkań na targowej Kanapie Literackiej będą noblistka Swietłana Aleksijewicz, rzadko spotykający się z czytelnikami Wiesław Myśliwski, reporterzy Wojciech Jagielski i Jacek Hugo-Bader, prozaik Eustachy Rylski, Sylwia Chutnik, Katarzyna Grochola, Andrzej Pilipiuk oraz mistrzowie kryminału Zygmunt Miłoszewski i Marek Krajewski. Spotkania odbędą się w sobotę i niedzielę, a poprowadzą je Jerzy Kisielewski i Szymon Kloska.

Targi, jak co roku, będą okazją do spotkań z najbardziej lubianymi, znanymi i nagradzanymi twórcami literatury polskiej i światowej wszystkich gatunków, tłumaczami, ilustratorami i ludźmi świata kultury. Gośćmi targów będą m.in. Olga Tokarczuk, Ewa Lipska, Józef Hen, Hanna Krall, Maria Konwicka, Szczepan Twardoch, Zyta Rudzka, Marek Bieńczyk, Krzysztof Varga, Jacek Dukaj, prof. Jerzy Bralczyk, ks. Adam Boniecki, Marcin Wicha, Małgorzata Kalicińska, Wojciech Tochman, Adam Wajrak a także prof. Leszek Balcerowicz, Henryka Krzywonos i Krzysztof Strycharski, Adam Michnik, Alosza Awdiejew i raper O.S.T.R. Adam Ostrowski.

Organizatorzy targów przygotowali też bogaty program dla dzieci i młodzieży - łącznie ponad 300 wydarzeń. Będą to: lekcje literatury i historii, warsztaty, wystawy oraz spotkania z twórcami książek dziecięcych i młodzieżowych - pisarzami, tłumaczami i ilustratorami. Bedą to m.in.: prof. Joanna Papuzińska, Edward Lutczyn, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Rafał Kosik, Grzegorz Kasdepke, Michał Rusinek, Joanna Olech, Józef Wilkoń, Jarosław Mikołajewski, oraz R.J. Palacio, autorka bestsellerowej książki „Cudowny chłopak”, która pierwszy raz odwiedzi Polskę.

Podobnie jak rok temu, na targach będą strefy tematyczne poświęcone popkulturze, górom, literaturze fantastycznej i kryminalnej. Nowym przedsięwzięciem będzie Festiwal Kryminalna Warszawa, na którym zagoszczą m.in. Zygmunt Miłoszewski, Marek Krajewski, Wojciech Chmielarz i Mariusz Czubaj. Kolejna nowość to Konkurs o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa. Jury pod przewodnictwem prof. Ewa Paczoskiej do ostatniego etapu konkursu nominowało książki: „Żmijowisko” Wojciecha Chmielarza, „Dziewczynka z zapalniczką” Mariusza Czubaja, "Ślepy archeolog" Marty Guzowskiej, „Mock. Pojedynek” Marka Krajewskiego, "Skaza" Roberta Małeckiego oraz „Cokolwiek wybierzesz" Jakuba Szamałka.

Towarzyszący targom Warszawski Festiwal Popkultury Meet Point na PGE Narodowym odbędzie się po raz drugi. Jego program jest kierowany do młodzieży oraz opiekunów, którzy chcą poznać pasje swoich podopiecznych. Fani gier, fantastyki oraz szeroko pojętej popkultury, spotkają się na dwóch piętrach Biznes Klubu, gdzie znajdą się strefy z komputerami i konsolami - będzie możliwość zagrania w najnowsze gry, oraz gry retro. Na Meet Poincie zobaczyć będzie można pokazy premierowe gry Rage 2 i Total War: Three Kingdoms, której historyczna fabuła opisuje konflikt w starożytnych Chinach. Ważnym wydarzeniem będą polskie kwalifikacje do międzynarodowego turnieju esportowego Games Clash Masters. Najlepsze drużyny z Polski zagrają w grze CS:GO o zaproszenie do finału w Gdyni.

WTK towarzyszyć też będzie Festiwal Komiksowa Warszawa. W programie spotkania z autorami komiksów z całego świata - uczestniczyć w nich będzie ponad 80 twórców komiksów z Polski, 40 wystawców i 5 komiksowych wystaw.

Trzynasty już raz odbędą się w Warszawie Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które po raz siódmy towarzyszyć będą Warszawskim Targom Książki. Ważnym wydarzeniem każdej edycji tych targów jest konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA, który zostanie rozstrzygnięty 24 maja.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki towarzyszy Warszawskim Targom Książki od pierwszej edycji - oba wydarzenia są ze sobą silnie związane i tradycyjnie już sobota na WTK jest Dniem Reportażu.

Tego dnia będzie się można spotkać ze wszystkim autorami i tłumaczami nominowanymi do tegorocznej nagrody, której laureta poznamy 24 maja, podczas uroczystej gali w Teatrze Dramatycznym. Z okazji 10 urodzin nagrody i targów zaproszono gości specjalnych - dwukrotną laureatkę Nagrody Swietłanę Aleksijewicz (w 2011 i 2015 r.) i laureata pierwszej edycji Jeana Hatzfelda.

23 maja rozpocznie się kolejna akcja Publio.pl i Warszawskich Targów Książki - „Książka za Książkę”. Wszyscy chcący zrobić porządki na półkach, mogą przynieść swoje książki na stoisko Publio.pl (50/D9) w dniach 23-26 maja. Za każde 5 oddanych egzemplarzy Publio.pl podaruje uczestnikom kupon z kodem umożliwiającym pobranie za darmo dowolnego e-booka ze specjalnie przygotowanej puli tytułów. Będą one dostępne podczas targów i po ich zakończeniu imprezy, do 9 czerwca 2019 r. Wszystkie książki, które Publio.pl zbierze przez cztery dni trwania akcji, trafią jak co roku do Biblioteki Narodowej.

25 maja w Sali Amsterdam odbędzie się wielka wymiana książek „Z półki na półkę”. Wszyscy, którzy mają na półkach książki, do których już nie wracają, będą mogli wymienić je na książki przyniesione przez innych czytelników oraz na nowości wydawnictw. Zaprasza serwis Lubimyczytać.pl.

Gościem specjalnym będą wydawcy i pisarze z Rumunii. Z czytelnikami spotkają się m.in. Varujan Vosganian, który w 2016 r. za „Księgę szeptów” o rzezi Ormian otrzymał Nagrodę Literacką Angelus, Adrian Cioroianu, autor „Pięknej opowieści o historii Rumunów” i autor nominowanej do Angelusa powieści „Matei Brunul” Lucian Dan Teodorovici.

Podczas targów poznamy nominacje do wielu laurów literackich m.in. Nagrody Literackiej NIKE, Nagrody Literackiej im. Janusza A. Zajdla i Nagrody Literackiej dla Autorki GRYFIA.

Ogłoszone zostaną też nazwiska laureatów Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2019, nagrody dla wydawcy najbardziej przyjaznego tłumaczom – Lew Hieronima, Nagrody „Nowej Fantastyki”, Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego, Nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku”, Konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, Nagrody Magellana za najlepszą książkę turystyczną, 59. Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz V Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Fundację ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.