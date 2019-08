W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu wojny. Wiemy, jaką była katastrofą dla Polski i dla świata. Ale wtedy ludzie nie zdawali sobie sprawy z nadchodzącego koszmaru: "On tylko straszy. On czyli Hitler. Mnie to przelatywało koło uszów, bo co mnie to mogło obchodzić, chłopca ośmioletniego wtedy" – wspomina reżyser Janusz Majewski.

– Im więcej miałem za sobą rozmów, im więcej wysłuchałem najcenniejszych letnich wspomnień, tym bardziej docierało do mnie, że wystawa "Ostatni Dzień Lata. 1939" nie tylko sięga do korzeni dzieciństwa i rysuje obraz ostatnich beztroskich dni II Rzeczpospolitej, ale stawia też pytanie o naszą współczesną kondycję: jakie są nasze najcenniejsze wspomnienia? – mówi Maciej Piwowarczuk, dyrektor programowy Fundacji na Rzecz Wielkich Historii, kurator wystawy.

Warszawiacy w czasie "Letnich ostatków" będą mogli spróbować potraw, którymi zajadali się przed wojną warszawiacy, wziąć udział w warsztatach wioślarskich (był to wtedy bardzo popularny sport!), będą również przedwojenne gry i zabawy podwórkowe dla dzieci. Dzień zakończy się potańcówką z Trupą Teatralną Warszawiaki.

"Letnim ostatkom" będzie towarzyszyła wystawa "Ostatni dzień lata, 1939", stworzona na podstawie relacji ówczesnych dzieci. – To historia o beztrosce i dzieciństwie, w którym zło występuje tylko w zabawie, a nadchodząca wojna jest czymś frapującym. To opowieść o dziecięcym pojmowaniu dorosłych spraw – mówi Maciej Piwowarczuk. Na potrzeby wystawy Fundacja nagrała wspomnienia kilkunastu osób – z dwójką z nich będzie można porozmawiać w czasie "Letnich ostatków". Część wspomnień będzie dostępne w formie podcastów. Po zakończeniu wydarzenia wystawa będzie dostępna również na stronie internetowej projektu, która będzie umożliwiała umieszczanie własnych treści.

Czas i miejsce wydarzenia i wystawy:

31 sierpnia (sobota), Plaża Romantyczna, ul. Rychnowska 15, Warszawa

Program wydarzenia:

5:45 – otwarcie wystawy "Ostatni Dzień lata. 1939"

11:00-19:00 – przedwojenne smaki

12:00-18:00 – warsztaty wioślarskie, animacje i zabawy dla dzieci

14:00 – podchody z harcerzami

16:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Ostatni dzień lata. 1939"

17:00 – potańcówka z Trupą Teatralną Warszawiaki