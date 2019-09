Na tablicy z brązu znajdzie się cytat z twórczości Zagajewskiego, który on sam zaproponował. Brzmi: „Spróbuj opiewać okaleczony świat”. To tytuł wiersza z tomu „Anteny”.

Aleja nawiązuje do podobnych inicjatyw, które honorują aktorów, muzyków lub sportowców. W Oświęcimiu upamiętniani są pisarze. Osobiście odsłaniają oni pamiątkową płytę.

O wyborze twórcy decyduje kapituła, w której zasiadają pisarze, krytycy literatury i pracownicy naukowi. Wśród nich są m.in. prezes Fundacji im. W. Szymborskiej Michał Rusinek, p.o. kierownika katedry międzynarodowych studiów polonistycznych wydziału polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Krzysztof Zajas, a także prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Adam Zagajewski urodził się w 1945 r. we Lwowie. Należy do najbardziej znanych współczesnych twórców polskich. Jest poetą, prozaikiem, eseistą i tłumaczem, laureatem wielu prestiżowych nagród literackich. Często wymieniany jest jako kandydat do literackiej nagrody Nobla. Twórczość Zagajewskiego była tłumaczona na wiele języków.

Aleja Pisarzy powstaje od 2012 r. Dotychczas na trotuarze przed miejską biblioteką publiczną zwaną Galerią KsiąŻki tablice odsłonili już: Wanda Chotomska, Urszula Kozioł, Hanna Krall, Ewa Lipska, Dorota Masłowska, Zofia Posmysz, Olga Tokarczuk, Marek Bieńczyk, Janusz Głowacki, Wojciech Jagielski, Ryszard Krynicki, Wiesław Myśliwski, Andrzej Stasiuk, Mariusz Szczygieł i Marcin Świetlicki.