W czwartek Szwedzka Akademia ogłosiła, że polska pisarka została laureatką literackiego Nobla za rok 2018.

"Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk. Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy, tym bardziej, że to kolejny międzynarodowy sukces Pani Tokarczuk. Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie. Gratuluję!" - napisał wicepremier Gliński.

Zapowiedział, że w związku z nagrodą dla Tokarczuk "tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki". To nawiązanie do wywiadu, jaki udzielił w TVN24 Monice Olejnik. Pytany o Olgę Tokarczuk powiedział:

"Chciałem z panią porozmawiać o książkach Tokarczuk. Próbowałem, nigdy nie dokończyłem".

Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróż ludzi Księgi", "Prawiek i inne czasy", "Gra na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów", za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera. (PAP).(