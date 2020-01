Nazwiska laureatów za 2019 r. ogłoszono we wtorek w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Paszporty Polityki to są nagrody dedykowane twórcom młodym, utalentowanym, już rozpoznawalnym, ale takim, co do których jesteśmy przekonani, że swoje najlepsze dzieła mają jeszcze przed sobą - powiedział podczas wtorkowej gali redaktor naczelny tygodnika "Polityka" Jerzy Baczyński. Przypomniał, że jak dotąd, redaktorzy tygodnika "Polityka" w siedmiu kategoriach "nagrodzili już prawie dwustu twórców".

W kategorii film Paszport "Polityki" zdobył Bartosz Bielenia - za kreację aktorską w filmie "Boże Ciało". Nagrodę wręczyli mu krytyk Janusz Wróblewski i aktorka Joanna Kulig. "Za wielkie emocje, pozwalające przeżywać dramaty ludzi takich, jak my. Za wyrażanie tego, co dla Polaków najboleśniejsze i najważniejsze oraz za najwyższy poziom aktorstwa" - przeczytała w laudacji Kulig.

Odbierając nagrodę Bielenia powiedział: "bardzo muszę podziękować moim rodzicom - przede wszystkim za oczy". "Chciałbym podziękować też Piotrkowi Sobocińskiemu za to, jak pięknie na mnie patrzył przez kamerę, Jankowi Komasie za zaufanie, Mateuszowi (Pacewiczowi - PAP) za jego dziwną fascynację księżmi" - dodał.

Laureatką w kategorii teatralnej została reżyser i dramaturżka Weronika Szczawińska.

"Za spektakle intymne i czułe, w których organicznie łączy perspektywę osobistą z ważną tematyką społeczną; za zaangażowanie, które wykracza poza kształtowanie własnej ścieżki kariery" - odczytała uzasadnienie przyznania lauru reżyser Marta Górnicka, zdobywczyni Paszportu "Polityki" za rok 2018.

Nagrodę wręczyły laureatce krytyk Aneta Kyzioł i reżyser Marta Górnicka.

Dziękując za wyróżnienie Szczawińska przypomniała, że "teatru nie robi się samej". Podkreśliła rolę współpracy i możliwość tworzenia spektakli w Instytucie Sztuk Performatywnych i Komunie Warszawa.

W kategorii literatura uhonorowano Dominikę Słowik za oryginalne spojrzenie na lata 80. i 90. w powieści "Zimowla". Pisarka została wyróżniona "za wciągającą, wielopoziomową i pełną zagadek opowieść o rodzinie, historii najnowszej i o Polsce - kraju, w którym przeszłość to najlepszy kapitał na przyszłość".

Odbierając wyróżnienie z rąk krytyk Justyny Sobolewskiej i pisarki Małgorzaty Rejmer Słowik podziękowała m.in. wydawnictwu "Znak".

W kategorii sztuki wizualne nagrodzono Weronikę Gęsicką - za prace, w których pozornie uporządkowany świat nagle ukazuje pęknięcia, rysy, podwójne dno. "Za dociekliwą, konsekwentnie rozwijaną, oryginalną w formie, ale i pełną humoru sztukę, która demaskuje współczesne modele konsumpcji, międzyludzkie relacje oraz mechanizmy pamięci" - napisano w uzasadnieniu.

Laur artystce wręczyli krytyk Piotr Sarzyński i laureatka Paszportu "Polityki" za rok 2018 Diana Lelonek.

Odbierając nagrodę Gęsicka powiedziała: "usłyszałam kilka razy, że moje prace są śmieszno-straszne". "I tak myślę, że być może właśnie ta cecha sprawiła, że wpisują się trochę w tę naszą współczesną rzeczywistość, która jest taką śmieszno-straszną mieszanką" - dodała.

W kategorii muzyka poważna Paszport "Polityki" uhonorowano Jakuba Józefa Orlińskiego za najnowszą płytę "Facce d'amore" i za kontynuację świetnie rozpoczętej światowej kariery. "Za niepospolitą umiejętność poruszania emocji w interpretacjach muzyki dawnej, za piękny głos, charyzmę estradową, pracowitość, ambitne kształtowanie repertuaru i pokorę wobec muzyki" - napisano w laudacji, która odczytał Aleksander Nowak.

Pod nieobecność artysty w Polsce laur z rąk krytyk Doroty Szwarcman i Aleksandra Nowaka odebrała matka śpiewaka.

Nagrodę w kategorii muzyka popularna otrzymał Błażej Król za piosenki łączące poetycką lakoniczność, surrealistyczną wyobraźnię i niezwykłe wyczucie melodii. "Za dar zamykania osobistych emocji w piosenkach o atrakcyjnej, zwięzłej i melodyjnej formie; za wyobraźnię, wierność autorskiej wizji i umiejętność przekonania do nich słuchaczy" - podkreślono w uzasadnieniu przyznania nagrody muzykowi.

Wyróżnienie wręczyli artyście szef działu kultury "Polityki" Bartek Chaciński i ubiegłoroczny zdobywca Paszportu "Polityki" Dawid Podsiadło. Odbierając Paszport "Polityki" Król powiedział: "dziś dostałem od bukmachera informację, że nie mam szans".

Zwycięzcą w kategorii kultura cyfrowa został Dawid Ciślak za "We. The Revolution", jeden z najważniejszych komentarzy do współczesności w świecie gier wideo. Paszport "Polityki" przyznano mum.in. "za pokazanie na przykładzie Rewolucji Francuskiej mechanizmów korumpowania i zastraszania sędziów".

Laur twórcy gry wręczyli szef działu naukowego "Polityki" Edwin Bendyk i znawca gier komputerowych Olaf Szewczyk.

Nagrodę specjalną, tytuł Kreatora Kultury, który tygodnik "Polityka" przyznaje wspólnie ze Stowarzyszeniem ZAiKS, otrzymała pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczyk. Odbierając nagrodę autorka "Ksiąg Jakubowych" podkreśliła, że "nie węgiel, nie ropa, nie gaz - ale kultura jest naszym najdoskonalszym, najbogatszym polskim zasobem". "Jestem dumna, że mogę brać w niej udział" - dodała.

Paszporty "Polityki" przyznawane są młodym twórcom, którzy "w szczególny i niestandardowy sposób przyczyniają się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie". Nagrody wręczane są od 1993 r. w kategoriach: film, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, a także - od 2016 r. - w kategorii kultura cyfrowa.

W ubiegłym roku Paszportami "Polityki" nagrodzono: Joannę Kulig, Martę Górnicką, Małgorzatę Rejmer, Dianę Lelonek, Aleksandra Nowaka, Dawida Podsiadłę oraz Krzysztofa Cybulskiego, Krzysztofa Golińskiego, Jakuba Koźniewskiego i Piotr Barszczewskiego z warszawskiego studia panGenerator.