Ministerstwo Kultury przekazało, że studentka Zofia Kozłowska zwróciła się z pomysłem do kadry i władz, by wykorzystać drukarki 3D do produkcji sprzętu ochrony osobistej dla medyków. "W wyniku współpracy pomiędzy Wydziałem Wzornictwa i Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej zaczęły powstawać elementy osłon dla personelu medycznego oraz specjalne zawory pozwalające dostosować maski do nurkowania na potrzeby służby zdrowia" - podało MKiDN.

Jak dodano, z kolejnym wyzwaniem zwrócił się do kolegów z Wydziału Wzornictwa Jakub Omalecki, pracownik ASP i ratownik medyczny. Zaproponował nie tylko sam druk na podstawie ogólnodostępnego projektu, lecz opracowanie oryginalnych projektów.

"Niekomercyjna, pozostająca w wolnym dostępie aplikacja print4medic.pl to platforma łącząca medyka z drukarzem 3D. Designer zamieszcza w niej projekt adaptera służącego do przystosowania ogólnodostępnej maski do podpięcia filtru dostępnego w jednostkach medycznych. Następnie medyk z dowolnego miasta wybiera projekt przejściówki i kontaktuje się z drukarzem, który wykonuje dla niego wskazany element" - napisano na stronie resortu kultury.

W komunikacie MKiDN poinformowano, że pracownicy Wydziału Wzornictwa, Paweł Jasiewicz i Daniel Zieliński, opracowują adaptery do masek, by następnie wydrukować prototypy, które będą przetestowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Po przeprowadzeniu testów projekty będą opublikowane w aplikacji print4medic.pl stworzonej przez Michała Jakubowskiego.

"W akcję projektowania przejściówek włączyły się także inne osoby z całej Polski. To właśnie w takich momentach najbardziej przydają się umiejętności projektowe pozwalające na namierzenie problemu i zaproponowanie optymalnego rozwiązania na bazie dostępnej technologii" - podkreślono.

Jasiewicz, cytowany przez resort kultury, podsumowuje: "Okazuje się, że jako projektanci mamy wiele praktycznych umiejętności, które mogą być wykorzystane przy zwalczaniu pandemii. Wprowadzamy ład w panujący chaos spontanicznych projektów. Umiemy przygotować je tak, by były funkcjonalne, bezpieczne i zrozumiałe".

Jak napisano, "ta ostatnia zaleta sprawdza się także przy przygotowywaniu instrukcji — komunikacja wizualna to także jeden z obszarów, w którym specjalizuje się Wydział Wzornictwa". Podano, że wykładowczyni Wydziału Zuzanna Łąpieś we współpracy z pogotowiem ratunkowym w Elblągu stworzyła przejrzystą instrukcję samodzielnego skonstruowania prostej maski ochronnej typu "piekarczyk" według projektu Marcina Kamińskiego.