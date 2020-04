Wyjaśnił, że "przestrzeń do działania (programu "Kultura w sieci" - PAP) - to okres od 1 maja do 30 października br."

"To jest 15 mln zł. Plus trzeba zauważyć, że w ramach tego programu Kultura w sieci jest jeszcze 5 mln zł, które premier Gliński przeznaczył na stypendia dla artystów - więc w sumie, w ramach tarczy antykryzysowej, w ramach tego pierwszego działania zostało przeznaczone 20 mln zł" - mówił we wtorek w Programie Pierwszym PR Wiśniewski.

Dyrektor NCK zwrócił uwagę, że "tych inicjatyw jest bardzo dużo w zależności od inwencji twórców". "To mogą być gry, to mogą być audiobooki - ale to może być np. taki spacer wirtualny po miejscach kultury" - dodał.

Przypomniał, że z finansowania w ramach programu "Kultura w sieci" mogą skorzystać zarówno instytucje kultury, jak i organizacje pozarządowe, a także domy kultury, gminne ośrodki kultury, instytucje prywatne i samorządowe oraz religijne. "Po 5 mln zł, czyli po stypendia ministra kultury mogą aplikować osoby, które nie mają osobowości prawnej i występują jako indywidualne osoby" - wyjaśnił.

Podkreślił, że "w sumie na działania, wsparcie instytucji kultury w tym roku z budżetu ministra kultury przeznaczone zostaje 70 mln zł w ramach dziewięciu programów (realizowanych przez NCK - PAP)". "Teraz szukamy różnych rozwiązań - tak, żeby te bezpośrednie relacje czy bezpośrednie pomysły, które były w zamierzeniach realizowane w przestrzeni ogólnodostępnej - żeby znalazły swoje ujście w internecie" - powiedział Wiśniewski.

"Nie pauzujemy, a szukamy takich rozwiązań, które mogą wspierać instytucje kultury non stop" - podkreślił dyrektor NCK.

Program ministra kultury i dziedzictwa narodowego "Kultura w sieci", którego operatorem jest NCK, zakłada wsparcie dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. Jego uruchomienie było możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

