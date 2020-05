"Ze względów sanitarno-epidemiologicznych łódzka edycja Nocy Muzeów odbędzie się w internecie. W sobotę 16 maja, śledząc profil KochamŁódź na Facebooku, będzie można m.in. zobaczyć transmisje live, zdjęcia wykonane techniką 360 oraz specjalnie przygotowane materiały filmowe. Zainteresowani zajrzą do miejsc na co dzień niedostępnych, odwiedzając witryny www i profile poszczególnych muzeów i instytucji. Łódzka noc muzeów online potrwa ponad 12 godzin i zgromadzi kilkudziesięciu partnerów" - poinformował w czwartek łódzki magistrat.

"Online będzie można też zwiedzać zagraniczne muzea, które przygotują specjalne materiały i pozdrowienia dla łodzian. Odwiedzimy m.in. instytucje kultury z naszych miast partnerskich: Tampere, Stuttgartu Gratzu. Szykujemy także niespodziankę z odległego Meksyku" – zapowiedział Krzysztof Babij z Biura Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 otworzy swoje niedostępne dotąd magazyny, które mieszczą kilkaset cennych obiektów techniki filmowej, m.in. profesjonalne kamery i projektory oraz sprzęt amatorski.

"Podczas oprowadzania zaprezentujemy sięgającą czasów Leonarda da Vinci kolekcję legendarnych latarni magicznych wraz z niesamowitymi ręcznie malowanymi przeźroczami. Jednym z najcenniejszych obiektów tego typu jest latarnia magiczna Newton. Zakupiona we francuskim antykwariacie, stanie się w przyszłości centralnym punktem wystawy Mechaniczne Oko" – wyjaśnił rzecznik EC1 Michał Kędzierski.

Kuratorzy z łódzkiego Muzeum Sztuki zaproszą do zwiedzania wystawy poświęconej różnym procesom i zjawiskom społecznym, m.in. emancypacji, autonomii czy industrializacji. Wokół każdego z nich stworzą "kolaż" zbudowany z dzieł pochodzących z różnych okresów, reprezentujących różne estetyki i różne artystyczne postawy.

"Wystawa stawia pytania o to, jak zmieniał się charakter tych zjawisk, jak zmieniało się ich postrzeganie a przede wszystkim o to, jak dalece kształtują one dzisiejszą rzeczywistość. To opowieść o nowoczesności i jej znaczeniu dla nas, snuta za pomocą dzieł" – podkreśliła Agnieszka Wojciechowska-Sej z Muzeum Sztuki.

Jedną z atrakcji, która udostępniona zostanie internautom przez Muzeum Miasta Łodzi, będzie możliwość zwiedzenia online kilku wnętrz Pałacu Poznańskiego, które niedawno przeszły gruntowny remont i jeszcze nikt ich nie oglądał. Po raz pierwszy pokazane zostaną m.in. żyrandole, które na co dzień wiszą na wysokości 5 metrów, a dzięki nowym mechanizmom można je opuszczać. Pracownicy Muzeum zaprezentują wystawę mieszczącą się w podziemiach pałacu, poświęconą codziennemu życiu w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku.

Innym odnowionym obiektem, którego łodzianie - z powodu pandemii - nie mieli jeszcze okazji obejrzeć jest Pałac Steinertów. W ponad stuletnim zabytku będzie można zobaczyć - dzięki technologii zdjęć 360 - imponujące witraże, sztukaterie i polichromie oraz trzy kominki i piec kaflowy. Internauci będą mogli podziwiać także inne piękne łódzkie wnętrza, np. salon lustrzany w pałacu Herbsta oraz pokój orientalny w pałacu Poznańskiego. Zdjęcia 360 zostaną także wykonane w Palmiarni i Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym.

Łódzkie instytucje przygotują również specjalne materiały wideo, m.in. opowieści znanych filmowców o Łodzi oraz koncert z podziemnej katedry na Stokach. Jak zapowiedział Babij, na potrzeby Nocy Muzeów ożywiony zostanie skansen w Muzeum Włókiennictwa, online będzie można zapoznać się także z historią najstarszych tramwajów.