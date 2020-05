15 maja, przed 10 dniami, powołaliśmy do życia Muzeum Narodowe w Lublinie. To jest pierwszy krok do powołania Muzeum Narodowego w Lublinie na bazie istniejącego i wspaniale funkcjonującego Muzeum Lubelskiego w Lublinie - powiedział na konferencji prasowej Gliński.

Reklama

Wyjaśnił, że powodem tej decyzji "przede wszystkim jest to, że Lublin, Ziemia Lubelska, a przede wszystkim ta instytucja - Muzeum Lubelskie, zasługuje na to, żeby podnieść tę instytucję do rangi instytucji muzealnej narodowej".

Minister Kultury poinformował ponadto, że Oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie będzie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej z siedzibą w Pałacu Lubomirskich.

Pierwszy etap to powołanie Muzeum Narodowego na bazie Muzeum Lubelskiego, czyli my w tej chwili ogłaszamy także zamiar połączenia Muzeum Lubelskiego z Muzeum Narodowym. Finałem tych wszystkich działań będzie powołanie Muzeum Narodowego w Lublinie - ogłosił minister kultury.