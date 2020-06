W Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego odbyła się uroczystość wręczenia tablic upamiętniających stulecie Bitwy Warszawskiej.

"Trzy i pół roku temu panie prezydencie, kładliśmy tutaj razem kamień węgielny. Po trzech i pół roku inwestycja jest gotowa, trwają prace nad instalacją wystawy stałej. W sierpniu, w stulecie Bitwy Warszawskiej, otwieramy oczekiwane od wielu lat, Muzeum" - powiedział wicepremier Gliński. "To Muzeum wpisuje się w nasze działania w ostatnich czterech i pół roku na rzecz utrwalenia polskiej pamięci" - podkreślił.

Minister kultury poinformował, że polski rząd prowadzi "83 różne przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze instytucji muzealnych". "Z czego 43 to projekty europejskie, gdzie wkład Polski to jest ponad 50 proc. w każdy z tych projektów, a 40 to projekty polegające przede wszystkim na budowaniu nowych muzeów, na wspieraniu tych, które już istnieją" - wyjaśnił szef MKiDN.

Wymienił m.in. budowane na warszawskiej Cytadeli Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego, otwarte w 2019 roku w Świątyni Opatrzności Bożej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przypomniał także, że drugie muzeum poświęcone postaci Jana Pawła II jest budowane w Toruniu oraz, że powstają m.in. dwa muzea Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i w Warszawie.

Minister kultury ocenił, że oprócz pamięci ważna jest "jakość pamięci, czyli prawda". "Zwłaszcza w czasach postprawdy wydaje się, że prawda to jest to, co jest szalenie istotne i po to m.in. te instytucje budujemy" - dodał.

"Funkcje tożsamościowe, funkcje edukacyjne, funkcje poznawcze i jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, dla którego budujemy te polskie muzea to jest wymiar gospodarczy i rozwojowy. Kultura i przemysły kreatywne to w tej chwili w nowoczesnym społeczeństwie są wielkie koła zamachowe rozwoju gospodarczego i dlatego Polska inwestuje także w tym obszarze" - zaznaczył szef resortu kultury.

Gliński podziękował także prezydentowi za współpracę. "Zrealizowaliśmy wspólnie bardzo wiele wspaniałych projektów, z których możemy być dumni. To jest kwestia czytelnictwa, Pomników Historii" - mówił minister kultury. Zwrócił uwagę, że wcześniej w Polsce było 61 Pomników Historii, a w tej chwili jest ich 107. To znaczy, że 107 lokalnych społeczności "dba o zabytki, o miejsca pamięci, które zostały podniesione przez pana prezydenta do poziomu Pomników Historii" - podkreślił.

Dodał, że "w tej chwili możemy być dumni" z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, "wspaniale zaprojektowanego i wspaniale zrealizowanego".