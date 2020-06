Wydarzenie Schaeffer Puzzle Play 2020 będzie transmitowane na żywo 4.07.2020 r. od godziny 19:00 na kanałach Facebook i Instagram Fundacji Aurea Porta oraz na platformie Vimeo - https://vimeo.com/432615302. Materiał będzie również dostępny przez pół roku na stronie Fundacji: www.aureaporta.eu

Reklama

Miejsca, w których będą przebywali aktorzy i inni wykonawcy – dom, garaż, ogród, ulica, park – będą zaaranżowane zgodnie z przyjętą konwencją wokół osi dramaturgicznej projektu opartej na twórczości Bogusława Schaeffera. Struktura działania oparta jest na elemencie zaskoczenia, które będzie budowane na żywo w oparciu o założenia reżyserskie.

Każdy z aktorów w ustaleniu z reżyserem i w oparciu o rozpisany precyzyjnie scenariusz, odegra 5 różnych fragmentów - scen lub monologów - wybranych spośród dzieł Schaeffera, które posłużą jako materiał do aktorskiej improwizacji. Spektakl będzie rodzajem artystycznych puzzli układających się w całość w trakcie trwania akcji, która zajmie od 45 do 60 minut i zaangażuje aktorów, tancerzy i muzyków z różnych stron świata.

- To performance teatralno-filmowy, w którym znajdzie się wszystko to, co charakterystyczne dla Schaeffera: muzyka, teatr, grafika, taniec. Nieprzewidywalny, rozsypany jak partytury Schaeffera, jak puzzle, z których składany jest pełen obraz. Kształt będzie się rodził na oczach widzów. Aktorzy nie wiedzą, kiedy ich scena się pojawi, nie znają ani kolejności scen, ani niespodzianki, które każdy z nich przygotował dla partnerów w oparciu o indywidualne scenariusze. – mówi reżyser Maciej Sobociński i dodaje: Ważne, że będziemy nie tylko w Polce, ale też w Stanach, Paryżu, Holandii. Jednorazowy performance tworzy live, którego zapis będzie można zobaczyć potem przez pół roku.

W wydarzeniu udział wezmą aktorzy i tancerze:

- Lidia Bogaczówna,

- Izabela Warykiewicz,

- Marcel Wiercichowski,

- Witold Jurewicz,

- Rita Bełdzikowska,

- Hania Wiadrowska (Paryż),

- Sean Palmer

oraz polscy i zagraniczni muzycy:



- Michał Urbaniak (Warszawa),

- Michael Patches Stewart (niespodzianka),

- Nathan Davis (Nowy Jork),

- Andy Ninvalle (Amsterdam),

- Marcin Wyrostek z zespołem Corazon (Katowice),

- Małe Instrumenty (Wrocław),

- Patryk Zakrocki,

- Janusz Radek,

- Nathan Davis (Nowy Jork).

Reżyser w pełnej dyskrecji przygotuje z każdym aktorem osobno jego 5 aktów do potencjalnego wykorzystania w trakcie spektaklu streamingu live. Aktorzy nie wiedząc wcześniej o tekstach i działaniach innych, będą reagowali na bieżąco w trakcie relacji na działania pozostałych twórców, co doda dramaturgii i urozmaici przebieg akcji, tworząc tym samym strukturę „tu i teraz”.