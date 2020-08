Jerzy Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 r. w Wiśle, w rodzinie ewangelickiej. Na Śląsku Cieszyńskim mieszkał do 10. roku życia. Potem wraz z rodzicami przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Szef referatu promocji, turystyki, kultury i sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle Tadeusz Papierzyński zapewnił, że rodzinna miejscowość pamięta o kolejnych urodzinach pisarza oraz rozważa różne sposoby upamiętnienia jego postaci.

W dniu urodzin Pilcha Wisła zaprasza na spacer po mieście śladami prozy pisarza, który poprowadzi Renata Czyż – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Trzygodzinny spacer rozpocznie się o godzinie 10 przy budynku dworca kolejowego w centrum.

Po drodze odwiedzimy wiele miejsc związanych z Jerzym i pojawiających się w jego książkach czy felietonach - zapowiedział Papierzyński.

Po południu w sali widowiskowej miejskiej biblioteki wyświetlony zostanie „Film o Pilchu” w reżyserii Adama Lewandowskiego. Po projekcji zaplanowano dyskusję nad sposobami upamiętnienia Jerzego Pilcha w rodzinnej Wiśle.

Pisarz zmarł 29 maja w Kielcach w wieku 67 lat. 4 czerwca został pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym. Żegnał go wówczas m.in. burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Wiślanie byli i są dumni, że wywodziłeś się z naszego środowiska. Odziedziczyłeś wiele cech wiślańskiego górola. Oprócz talentu pisarskiego, byłeś stanowczy, często bezkompromisowy, zawsze miałeś swoje zdanie, które potrafiłeś wypowiadać i którego umiałeś bronić. Życie człowieka trwa tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Panie Jurku zapewniam, że będziemy długo o tobie pamiętać. Za to co zrobiłeś dla Wisły, za twoją twórczość i wielokrotnie okazywany szacunek do swoich korzeni – mówił na pogrzebie wiślański samorządowiec.

Na początku lat 80. Jerzy Pilch zaczął publikować felietony w "Tygodniku Powszechnym". Ukazywały się one przez niemal dekadę i zyskały mu opinię jednego z najwybitniejszych polskich felietonistów. W marcu 1999 r. przeniósł się ze swoimi felietonami na łamy "Polityki", w latach 2006-2009 ukazywały się one w "Dzienniku", a później - w "Przekroju".

Pierwszą książkę Pilcha, "Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej" (Londyn 1988) uhonorowano nagrodą Fundacji im. Kościelskich. Był kilkakrotnie nominowany do Literackiej Nagrody NIKE. Nagrodę tę przyniosła mu w 2001 r. książka "Pod Mocnym Aniołem". Pilch był też laureatem nagrody Paszport "Polityki" (1998) za "Bezpowrotnie utraconą leworęczność".