Organizowany od 10 lat Light.Move.Festival to największy z łódzkich festiwali i jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. Cykl przedsięwzięć łączących dźwięk, kolor, światło i ruch gromadził po zmierzchu na ulicach miasta tysiące mieszkańców i turystów z całej Polski, którzy m.in. na Piotrkowskiej podziwiali barwne mappingi i iluminacje na kamienicach. O popularności imprezy najlepiej świadczy fakt, że przed rokiem odwiedziło ją 850 tys. gości, a wszystkie jego dotychczasowe edycje – ponad 4 miliony.

Okoliczności 2020 roku sprawiły jednak, że w jubileuszowej edycji LMF zrezygnowano ze wspólnego oglądania świetlnych pokazów w przestrzeni miejskiej, za to przygotowane z okazji 10-lecia widowiska i wiele innych atrakcji będzie można zobaczyć w internecie.

"Festiwal Światła to wydarzenie nierozerwalnie związane z Łodzią, na które wszyscy czekamy przez cały rok, i z którego jesteśmy dumni. Nie mogło zabraknąć go w kalendarzu, ale sytuacja jest wyjątkowa i należy się do niej dostosować. Jestem przekonana, że formuła, jaką udało nam się wypracować, zapewni przeprowadzenie imprezy w sposób szczególnie uwzględniający bezpieczeństwo zdrowotne uczestników, abyśmy wszyscy, jak co roku, mogli podziwiać kolorowe widowisko" – podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Mimo ograniczeń, program jubileuszowej edycji jest bardzo bogaty. Jego motywem jest "Przyszłość", do której ma nawiązywać innowacyjna formuła wydarzenia. W intrenecie zaplanowano cykl online "LMF w Twoim domu", na który złożą się m.in.: wirtualne spacery, koncerty, video-performance z udziałem artystów, warsztaty, multimedialna galeria instalacji przestrzennych zrealizowana w formie animacji 360 stopni i przede wszystkim widowiska łączące magię światła, kolorów i dźwięków.

Wszystkie atrakcje będzie można śledzić na kanałach social media festiwalu i miasta Łodzi oraz na stronie internetowej www.lmf.com.pl. Filmy będą prezentowane w trybie na żywo, a także można je będzie odtworzyć w dowolnym momencie.

Z kolei w przestrzeni miasta łodzianie będą mogli oglądać przez trzy wieczory świetlny spektakl "Światło przyszłości" realizowany na najwyższych i najbardziej charakterystycznych budynkach Łodzi. Kolorowa panorama ma być widoczna z dużych odległości, co pozwoli jednocześnie nie gromadzić tłumów w jednym miejscu miasta.

"Łodzianie będą mogli podziwiać go ze swoich domów, balkonów, tarasów, ulic. To 10 świetlnych miejsc na dziesiątą edycję LMF. Setki lamp zatańczą przed publicznością i stworzą niezwykłą, świetlną panoramę ponad miastem, widoczną ze wszystkich stron Łodzi. Projekt będzie symbolem Łodzi otwartej na wyzwania i pokonującej trudności, które stawia przed nami przyszłość" – zapowiedziała dyrektor artystyczna Light.Move.Festival Beata Konieczniak.

Organizatorzy Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła zachęcają również mieszkańców Łodzi do wystawienia w oknach i na balkonach lampek oraz świeczek, które stworzą wspólną instalację świetlną obejmującą całe miasto i integrującą łodzian. W ramach akcji "Światło Nadziei" powstały lampiony w kształcie miniatur kamienic.

Pełny program Light.Move.Festivalu 2020 można znaleźć na stronie festiwalu. Jego jubileuszowa edycja zakończy się w niedzielę przed północą.