„W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19 u jednego z artystów Orkiestry Filharmonii Narodowej, Dyrekcja Filharmonii Narodowej podjęła decyzję o przełożeniu koncertów inauguracyjnych 2 i 3 października 2020” – poinformowała Ludmiła Plitta z Biura Prasowego FN.

Reklama

Koncert 2 października (piątek) został przeniesiony na 29 października (czwartek) na godz. 19.30. Natomiast koncert 3 października (sobota) został przeniesiony na 30 października (piątek) na godz. 19.30.

Bilety zakupione na koncerty 2 i 3 października zachowują ważność odpowiednio na 29 i 30 października, ale w związku ze zmianą terminu, przysługuje publiczności również prawo do ich zwrotu (w kasach FN lub poprzez serwis bilety24, jeśli zakup odbył się przez przez internet).

Jak informują organizatorzy, w związku z zaistniałą sytuacją, został także przełożony wykład wprowadzający Andrzeja Sułka; wykład odbędzie się w czwartek 29 października o godz. 18.30 w Sali Kameralnej. Wykład będzie otwarty dla posiadaczy biletów zarówno na koncert czwartkowy jak i jego piątkowe powtórzenie oraz dla członków Klubu Przyjaciół Filharmonii.

Transmisja internetowa koncertu odbędzie się 30 października.

Zmiany – jak zaznaczają organizatorzy - wynikają z pragnienia zachowania najwyższych standardów ochrony zdrowia Publiczności. „Inauguracja sezonu to niezwykle ważny dla nas koncert - niełatwo jest nam go odwołać, mając wcześniej ogromną nadzieję, że nowy sezon przebiegać będzie w sposób niezakłócony. Byliśmy pełni zapału, po wielu godzinach prób. Jednak to bezpieczeństwo naszych artystów i Was, naszej drogiej Publiczności - jest dla nas najważniejsze. Dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do przełożenia tych koncertów na koniec miesiąca” – podkreślają Andrzej Boreyko, dyrektor artystyczny FN i filharmonicy.