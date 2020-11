Jak poinformował PAP Tomasz Kireńczuk z Teatru Nowego Proxima, streaming przedstawienia będzie można zobaczyć 6 listopada o godz. 11 na stronie i Fb festiwalu: www.korczak-festiwal.pl i www.facebook.com/korczakfestival.

"Spektakl +To my jesteśmy przyszłością!+ to teatralna utopia, na potrzeby której powołaliśmy wspólnotę osób w wieku 14-18 lat. Kim oni są? To już nie dzieci, ale jeszcze nie dorośli – młodzież, choć jak sami mówią: +nie chcemy być tak nazywani+" - wyjaśnił Kireńczuk.

Przypomniał, że w ramach przedsięwzięcia "To my jesteśmy przyszłością!", "Patrycja, Jessica, Agnieszka i Eryk próbują +uczłowieczyć młodość+ i powiedzieć: +zobaczcie nas!+, chcą pokazać, że są grupą, która albo w debacie publicznej jest pomijana, albo, jeśli w ogóle się o niej mówi, to bez uwzględniania ich głosu".

Kireńczuk wyjaśnił, że przez rok pracy w Laboratorium Nowego Teatru reżyser Jakub Skrzywanek spotykał się z kilkudziesięcioma młodymi ludźmi, z którymi "nie tylko rozmawiał o teraźniejszości, ale przede wszystkim fantazjował o przyszłości". "Do pracy nad spektaklem Skrzywanek zaprosił cztery osoby. Przyszła Pani Prezydent, Mistrzyni Ucieczek, Fanka K-Popu i Człowiek, którego nie ma, wspólnie opowiadają o świecie, w którym nie ma ojców, jest za to kara śmierci. Gdzie nadal nie wiadomo, czym jest norma i kto powinien o niej decydować, za to pewnym jest, że wszystkim doskwiera samotność i są ofiarami przemocy, głównie sprowokowanej własną odmiennością" - czytamy w przesłanej informacji.

"W efekcie tego spotkania powstał spektakl-hybryda: teatr dokumentalny, w którym indywidualne historie i osobiste przeżycia, przenikają się z fantazyjnymi wyobrażeniami przyszłości, marzeniami oraz komentującymi teraźniejszość hejt speachami" - napisał Kireńczuk.

Zaznaczył, że bohaterowie spektaklu "przede wszystkim chcą przeciwstawić się przemocy i konieczności decydowania o sobie tu i teraz". "Mówią: +nie ma dorosłych, nie ma też młodzieży – wszyscy jesteśmy ludźmi!+" - dodał.

Spektakl powstał w ramach Laboratorium Nowego Teatru (autorskiego programu Teatru Nowego Proxima), którego celem "jest zagwarantowanie młodym artystom teatru możliwości kształcenia się pod opieką wybitnych artystów oraz danie im szansy na realizację własnych projektów artystycznych".

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Goethe-Institut.

Premiera spektaklu odbyła się 19 i 20 października 2019 r. w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie.