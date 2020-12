Nagrody przyznawane są od 1993 r. młodym twórcom za wybitne osiągnięcia artystyczne - obecnie w siedmiu dziedzinach: film, literatura, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa. Od 2002 r. przyznawany jest również tytuł Kreatora Kultury.

W tym roku wręczona ma być także nagroda specjalna Kultura Zdalna 2020. Ma ona trafić do osoby lub instytucji, która w "nowej rzeczywistości dostrzegła w świecie nowych technologii sprzymierzeńca w staraniach o dostarczenie wysokiej jakości treści do jak najszerszego kręgu odbiorców kultury".

Krytycy z różnych redakcji i instytucji kultury zgłosili najciekawsze osobowości minionego roku w siedmiu kategoriach. Zwycięzców wybierze kapituła. W styczniu nagrody zostaną rozdane po raz 28.

Filmowe asy

Szansę na nagrodę w kategorii Film mają reżyser, scenarzysta, operator, absolwent Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy Maciej Cuske; reżyser, scenarzysta, dramaturg i aktor Piotr Domalewski oraz reżyser, operator i aktor filmowy Jan Holoubek.

Do Paszportu za Literaturę nominowano prozaika, poetę, autora komiksów Igora Jarka; autorkę prozy Mirę Marcinów oraz autorkę poezji Patrycję Sikorę.

Aktor i performer Maciej Pesta; duet reżysersko–dramaturgiczny Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima oraz Teatr 21, którego aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem zostali nominowani w kategorii Teatr.

Na Paszport "Polityki" w kategorii Sztuki Wizualne szansę dostali: malarka i rzeźbiarka Małgorzata Mirga-Tas; malarz Karol Palczak oraz fotografka Joanna Piotrowska.

W kategorii Muzyka Poważna nominowano flecistkę Anię Karpowicz; reżysera, dramaturga i librecistę Krystiana Ladę oraz skrzypaczkę barokową Martynę Pastuszkę.

"Producent muzyczny 1988" (Przemysław Jankowiak); pianista, producent, raper i didżej Marek Pędziwiatr oraz duet Siksa określany jako punkowo–performerski mają szansę na wyróżnienie w kategorii Muzyka Popularna.

W kategorii Kultura Cyfrowa nominowano twórców gier komputerowych - Martę Malinowską, Jacka Brzezińskiego i Artura Ganszyńca (Different Tales); Szymona Bryłę i Radosława Ratusznika (One More Level) oraz Jacka Chojeckiego i Jacka Dębowskiego (Ovid Works).

Nazwiska laureatów Paszportów "Polityki" ogłoszone zostaną 12 stycznia 2021 r. Wręczenie nagród ze względu na pandemię ma się odbyć bez udziału publiczności i mediów - ma być transmitowane. (PAP)