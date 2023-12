Paszporty "Polityki" 2023

FILM: Nina Lewandowska i Kamila Tarabura, Paweł Maślona, DK Welchman

TEATR: Mateusz Pakuła, Katarzyna Szyngiera, Łukasz Twarkowski

KSIĄŻKA: Grzegorz Bogdał, Agnieszka Pajączkowska, Jacek Świdziński

SZTUKI WIZUALNE: Veronika Hapchenko, Marta Nadolle, Patryk Różycki

MUZYKA POWAŻNA: Duo Karolina Mikołajczyk & Iwo Jedynecki, Yaroslav Shemet, Aleksandra Słyż

MUZYKA POPULARNA: Furia, Łona, Hania Rani

KULTURA CYFROWA: Paweł Koźmiński, Robert Latoś (Well of Art), Starward Industries

"Polityka" uzasadnia swoje nominacje. Książka nominowanej w tym roku Agnieszki Pajączkowskiej „Nieprzezroczyste. Historie chłopskiej fotografii” spogląda na mieszkańców wsi przez pryzmat zdjęć, na których uwieczniali sami siebie. Popularni kinowi „Chłopi” nominowanej DK Welchman próbują z nowej, dzisiejszej perspektywy spojrzeć na kanoniczną powieść Władysława Reymonta. „Kos” Pawła Maślony (kolejna nominacja) skupia się na społecznych nierównościach Rzeczypospolitej czasu rozbiorów. Płyta „Huta Luna” śląskiej grupy Furia (niegdyś towarzyszącej Janowi Klacie przy jego teatralnej interpretacji „Wesela” Wyspiańskiego) przekuwa emocje związane z odkrywaniem potężnych nierówności z naszej historii w stosownie potężne brzmienie metalu.

Nowa kategoria

Największą spośród tegorocznych innowacji skierowaną do tych wszystkich czytelników "Polityki" jest oddanie im jednej, dodatkowej kategorii. Po raz pierwszy w tym roku wręczony zostanie Paszport Czytelników.

Głosować można już od dziś za pomocą formularza dostępnego subskrybentom lub na wyciętym z gazety formularzu.

Nominacje

Inaczej podeszliśmy w tym roku do zbierania nominacji - pisze Bartek Chaciński z "Polityki". - Poprosiliśmy 52 osoby reprezentujące polską krytykę i śledzące kulturalną rzeczywistość, aby wybrały propozycje także spoza sfery, którą się zajmują na co dzień. Chodziło nam o „rozszczelnienie” twardych podziałów, co od razu zaowocowało pierwszą w historii nominacją dla komiksu (Jacek Świdziński), pierwszą nominacją dla płyty metalowej (wspomniana Furia) czy zauważeniem aplikacji edukacyjnej pozwalającej symulować tradycyjne techniki malarskie na tablecie („Glaze”) - opisuje zmiany.

Zmieniliśmy nazwę jednej z kategorii (Literaturę zastąpiła Książka), a w kolejnych staraliśmy się pokazać to szersze pole widzenia. W kategorii Film po raz kolejny już prezentujemy także typy serialowe, telewizyjne (mamy w nominacjach „Absolutnych debiutantów”) - pisze Chaciński.

Gala rozdania Paszportów "Polityki" odbędzie się 16 stycznia 2024 r.