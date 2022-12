O nominacjach poinformował w piątek Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, który wraz z samorządem Katowic i Uniwersytetem Śląskim jest organizatorem Nagrody im. Kazimierza Kutza.

Nagroda promuje artystów, którzy łączą działalność artystyczną ze społecznym zaangażowaniem, prezentując postawę bliską jej patronowi - zmarłemu ponad trzy lata temu wybitnemu reżyserowi i promotorowi Śląska. Nagroda dotyczy działalności prowadzonej w nieodległej przeszłości. Laureat otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez Erwina Sówkę oraz 50 tys. zł - ufundowane przez samorząd Katowic.

"Nagroda im. Kazimierza Kutza z jednej strony upamiętnia zmarłego w grudniu 2018 roku znakomitego, niepokornego artystę, do samego końca zaangażowanego w szeroko pojęte sprawy społeczne, lecz także honoruje nietuzinkowe postaci, które swoją postawą, działalnością i codzienną pracą w jakiś sposób przypominają Kutza" - wskazują pomysłodawcy wyróżnienia.

O tym, kto zostanie laureatem trzeciej edycji nagrody, w styczniu zdecyduje kapituła pod przewodnictwem dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka, w której skład wchodzą także: Halina Bieda, Antoni Cygan, Krystyna Doktorowicz, Andrzej Gwóźdź, Jerzy Illg, Aleksandra Klich, Dariusz Kortko, Ryszard Koziołek, Marcin Krupa, Olgierd Łukaszewicz, Ewa Niewiadomska, Jacek Siebel, Edyta Sytniewska, Iwona Świętochowska-Kutz i Piotr Zaczkowski.

Na gali spektakl

Nagroda im. Kazimierza Kutza zostanie wręczona 16 lutego 2023 r. podczas gali w katowickim Teatrze Śląskim. Po ceremonii tradycyjnie zaprezentowany będzie spektakl „Piąta strona świata” na podstawie bestsellerowej, debiutanckiej powieści Kutza w reżyserii Roberta Talarczyka. Przedstawienie otrzymało "Złotą Maskę" za spektakl roku.

W uzasadnieniu nominacji do trzeciej edycji nagrody kapituła zwróciła uwagę zarówno na zawodowe dokonania nominowanych, jak i na ich działalność społeczną.

Marta Frej jest rysowniczką, ilustratorką, malarką i autorką memów. W pracy artystycznej porusza takie kwestie jak prawa kobiet i feminizm, prawa mniejszości, a także problem wykluczenia i nietolerancji.

Maja Ostaszewska należy do najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich aktorek. Od wielu lat walczy o prawa zwierząt. Gdy w Polsce rozpoczął się kryzys uchodźczy, aktywnie włączyła się w pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Od wybuchu wojny w Ukrainie skutecznie i z pełną determinacją działa na rzecz uchodźców z tego kraju.

Maja Kleczewska to jedna z najznamienitszych polskich reżyserek teatralnych, wielokrotnie nagradzana, rozpoznawalna i ceniona także za granicą – jej spektakle prezentowano m.in. w Seulu, Paryżu, Tbilisi czy Madrycie. Spektakle w jej reżyserii ściągają do teatrów widzów z odległych zakątków kraju, powodują ożywione dyskusje i skłaniają do refleksji.

Robert Konieczny jest architektem o międzynarodowej renomie. Hans Ibelings, autor prestiżowej publikacji „European Architecture since 1980”, jako jedyną polską pracownię, która wniosła wkład w rozwój architektury europejskiej, wymienił właśnie biuro prowadzone przez Roberta Koniecznego – KWK PROMES. Jest autorem słynnej Arki, w której mieszka, a także m.in. Domu Aatrialnego, Domu Kwadratowego, bloku UNIKATO i wielokrotnie nagradzanego Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie.

Henryk Waniek jest malarzem, grafikiem, pisarzem, tłumaczem i eseistą. W centrum jego zainteresowań znajdziemy zagadnienia związane z ezoteryką, fantastyką, alchemią i magią. Ma w dorobku ok. stu wystaw indywidualnych i tyle samo zbiorowych. Jego działalność literacka skupia się na szeroko pojętym Śląsku – jak w tytule jednej z książek Wańka, „od Oświęcimia do Zgorzelca”.

Nagrodę im. Kazimierza Kutza po raz pierwszy wręczono w 2021 r. – otrzymała ją wtedy Anna Dymna, wybitna aktorka teatralna i filmowa (występująca także w filmach Kazimierza Kutza), od 2003 r. prezes Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Głównym celem prowadzonej przez Dymną Fundacji jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie, wspieranie ich leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Laureatem drugiej edycji Nagrody został Szczepan Twardoch, pisarz i publicysta, autor wielu bestsellerowych tytułów, m.in. „Dracha”, „Morfiny”, „Króla”, „Królestwa” i „Pokory”. Wtedy też po raz pierwszy wręczono wyróżnienie „Ambasador Śląska” – otrzymał je prof. Tadeusz Sławek, wybitny literaturoznawca, tłumacz, prozaik, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002.

Patron nagrody, Kazimierz Kutz to reżyser, scenarzysta, publicysta, pisarz i polityk - pamiętany w regionie jako artysta i promotor spraw śląskich, twórca śląskiej trylogii - "Sól ziemi czarnej" (1969), "Perła w koronie" (1971) i "Paciorki jednego różańca" (1979). Inne znane filmy Kutza to m.in. "Na straży swej stać będę" (1983) - o konspiracji na włączonym do III Rzeszy Górnym Śląsku podczas II wojny światowej; "Śmierć jak kromka chleba" (1994) - o pacyfikacji kopalni Wujek; komedie "Zawrócony" (1994) i "Pułkownik Kwiatkowski" (1995). Zmarły 18 grudnia 2018 r. artysta spoczywa na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach.