Fryderyki to najważniejsze polskie nagrody muzyczne, przyznawane przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1,9 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej.

Jubileuszowa Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyki 2024 została zorganizowana w gliwickiej PreZero Arenie. Wśród artystów, którzy pojawili się na scenie, znaleźli się m.in. Daria Zawiałow, Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Mery Spolsky, Kwiat Jabłoni, Czesław Mozil oraz L.U.C. Artyści pozowali też do zdjęć, prezentując kreacje, jakie na ten wieczór przygotował.

Lista laureatów:

Muzyka rozrywkowa - Artysta Roku - Lech Janerka

Artystka Roku - Hania Rani

Album Roku Pop - Daria Zawiałow - "Dziewczyna Pop"

Album Roku Hip Hop - Łona x Konieczny x Krupa - "Taxi"

Złoty Fryderyk 2024 dla Martyny Jakubowicz

Fonograficzny Debiut Roku - Daria ze Śląska

Album Roku Rock WaluśKraksaKryzys - "+piekło+niebo+"

Utwór roku - Lech Janerka — "Dupa jak sofa"

Album roku — Soul/R&B/Reggae - Paulina Przybysz — "Wracając"

Album roku — Metal - FLAPJACK — "SUGAR FREE"

Album roku — Alternatywa - "Gipsowy odlew falsyfikatu"

Album roku — Elektronika -Zima Stulecia — "Minus 30° C"

Album roku — Muzyka korzeni - EABS meets JAUBI — "In Search of a Better Tomorrow"

Album roku — Blues - PORTER/KARCZEWSKA — "On The Wrong Planet"

Album roku — muzyka filmowa, teatralna, ilustracyjna - L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra — "Chłopi"

Album roku — piosenka poetycka i literacka - Katarzyna Groniec — "Konstelacje"

Album roku — muzyka dziecięca - Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości — "Inwazja Nerdów vol. 1"

Najlepsze nagranie koncertowe - MROZU — "MTV Unplugged"

Najlepsze nowe wykonanie - MROZU — "Nie stało się nic" (MTV Unplugged)

Teledysk roku - Krzysztof Kiziewicz za teledysk: "Bym poszedł" — Łona x Konieczny x Krupa

Producent/producentka/team producencki roku - Hania Rani

Kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku - Lech Janerka

Autor/autorka/team autorski roku - Lech Janerka

Fonograficzny debiut roku — jazz - Michał Aftyka

Artysta roku — jazz - Zbigniew Jakubek