"Mały Książę" podbił serca czytelników na całym świecie. Opowieść o przyjaźni chłopca z gwiazd i pilota została przełożona na 350 języków i ukazała się w ponad 140 milionach egzemplarzy. Choć historia zawarta na kartach książki jest jedną z najbardziej fascynujących w dziejach literatury, mało kto wie, że równie pasjonujące było życie autora, Antoine’a de Saint-Exupéry’ego i powstanie tej opowieści. I to właśnie tę historię chcą opowiedzieć widzom w Polsce twórcy "Pilota i Małego Księcia". Cybermusical, gdzie integralną częścią historii jest świat wirtualny, będzie można oglądać już tej jesieni. Światowa premiera zaplanowana jest na październik 2024 roku i odbędzie się w Katowicach, w sali koncertowej "Katowice Miasto Ogrodów".

Zaplecze w postaci zespołu z Brodwayu

Reżyser musicalu West Hyler to jeden z najzdolniejszych twórców na Broadwayu. Ma na koncie pięć musicalowych produkcji i pracę nad trzema znanymi na całym świecie spektaklami cyrkowymi. Był dyrektorem artystycznym produkcji New York Musical Festival (NYMF), największego muzycznego festiwalu teatralnego na świecie, a także scenarzystą i reżyserem Cirque du Soleil Paramour, pierwszego broadwayowskiego musicalu produkcji Cirque du Soleil. W swojej kolekcji nagród ma również tę za wybitną reżyserię.

To pierwszy taki przypadek, kiedy musical produkowany w Polsce ma zaplecze w postaci zespołu z Brodwayu. Mamy przygotowane animacje i efekty specjalne, świetną muzykę i teksty pochodzące od twórców Cirque du Soleil i autorów z Brodwayu. Teraz szukamy aktorów i tancerzy. Jeśli chcecie być częścią tego emocjonującego przedsięwzięcia, zapraszam na castingi – powiedział West Hyler.

Musical zabierze widzów w międzygalaktyczną podróż do świata Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Każda odwiedzana wspólnie z Małym Księciem planeta przedstawiona będzie zupełnie wyjątkowo. Zachwycające animacje, wielkoformatowe projekcje wyświetlane na ekranach LED i realistyczna głębia – to nie tylko niesamowite i wciągające doświadczenie, ale także zupełnie nowe narzędzie kreacji aktorskich.

Dyrektorem artystycznym jest Piotr Sikora, producent i współtwórca Platige Image, studia z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu oszałamiających efektów wizualnych i realizacji zaawansowanych technologicznie projektów. Reputacja firmy, wynikająca z tworzenia wielokrotnie nagradzanych reklam, filmów krótkometrażowych i gier wideo, doprowadziła ją do realizacji projektów łączących występy na żywo z zaawansowaną technologią. Najbardziej znane realizacje Platige to VFX dla Wonder Woman i serial Wiedźmin dla platformy Netflix. Na scenie teatralnej efekty ich pracy możemy podziwiać w musicalach Romeo i Julia, Polita czy Piloci.

Scenarzystą jest Michael Walk, autor przełomowej powieści elektronicznej DevilsGame. Mindi Dickstein to autorka tekstów piosenek do musicalu. Wielokrotnie nagradzana, ma na koncie sztuki teatralne i musicale. To ona napisała teksty do wystawianego na Broadwayu spektaklu Małe Kobietki.

Za kompozycję i aranżację muzyki odpowiedzialni są Guy Dubuc i Marc Lessard, działający pod pseudonimem Bob & Bill, uznani producenci i twórcy muzyki do gier, filmów, seriali telewizyjnych i spektakli.

Przygotowaniem scenografii zajęła się utalentowana Anna Louizos, która była m.in. dyrektorką artystyczną serialu Sex and the City, a kostiumów – Agata Uchman, członkini Międzynarodowej Organizacji Scenografów i Techników Teatru (OISTAT). Agata projektowała kostiumy dla Teatru Nowego w Poznaniu, Teatru Muzycznego w Poznaniu, Opery na Zamku w Szczecinie czy Opery Nova w Bydgoszczy.

Głównym choreografem musicalu jest James Gray, autor choreografii do seriali i musicali, który obecnie pracuje przy produkcji Goodspeed Opera Houses. Tajemnica Edwina Drooda i jest choreografem międzynarodowej trasy koncertowej „The Sound of Music”. Wspiera go Jacek Wazelin, tancerz, choreograf i pedagog, którego fani tańca pamiętają z produkcji takich programów telewizyjnych jak You Can Dance, Mam talent czy Taniec z gwiazdami.

Ruszają castingi. Kogo szukają twórcy?

Twórcy musicalu Pilot i Mały Książę zapraszają na castingi wszystkich, którzy posiadają umiejętności aktorskie, ruchowe i wokalne. Do głównych ról poszukiwani są:

· chłopcy w wieku ok. 10-14 lat

· kobiety w przedziale wiekowym ok. 30-60 lat

· mężczyźni w przedziale wiekowym ok. 30-60 lat.

Do ról drugoplanowych poszukiwane są:

· kobiety w przedziale wiekowym 16-60 lat – tancerki / tancerki śpiewające

· mężczyźni w przedziale wiekowym 16-60 lat – tancerze / tancerze śpiewający.

Trzy etapy castingów

Castingi do musicalu podzielone zostały na trzy etapy.

I etap castingu

Trwa do 10 kwietnia i polega na zgłoszeniu swojej kandydatury pod adres casting@pilotimalyksiaze.pl.

Co powinno zawierać zgłoszenie:

1. CV artystyczne w języku polskim.

2. Zdjęcie sylwetki i zdjęcie portretowe.

3. Nagranie self-tape.

Od aktorów i aktorek twórcy musicalu Pilot i Mały Książę oczekują nagrania swojego wykonania utworu muzycznego z repertuaru musicalu. Muzyka i tekst do pobrania: https://www.dropbox.com.

· Kobiety: Paris, Darling.

· Mężczyźni: There, in the clouds.

· Postać St. Exupery’ego: Beyond what can be seen.

· Dzieci: Imagine you are Me.

Od tancerek i tancerzy twórcy oczekują nagrania krótkiego filmu (maksymalnie 1 minuta) swojego aktualnego solo (film w poziomie).

4. W przypadku osób niepełnoletnich – wypełniony formularz zgody przedstawiciela ustawowego.

II etap castingu

W etapie drugim uczestnicy wybrani na podstawie zgłoszeń (self-tape’ów) zostaną zaproszeni do Katowic 15 lub 22 kwietnia 2024 r. Data i godzina castingu zostaną ustalone telefonicznie lub mailowo.

Casting odbędzie się w siedzibie Instytucji Kultury „Katowice Miasto Ogrodów” im. Krystyny Bochenek przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.

Aktorzy i aktorki zostaną wówczas poproszeni o prezentację umiejętności aktorskich i wokalnych poprzez wykonanie utworu muzycznego z przesłanego wcześniej self-tape’a oraz krótkiego fragmentu scenariusza musicalu. Muzyka i tekst do pobrania:

https://www.dropbox.com.

Tancerze i tancerki wezmą z kolei udział w warsztatach z choreografem, które zakończą się wykonaniem krótkiego układu choreograficznego przed jury castingu.

III etap castingu

W etapie trzecim wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w castingu finałowym, który odbędzie się 6 maja 2024 r. w Katowicach. Data i godzina castingu zostaną potwierdzone telefonicznie lub mailowo.

Aktorzy i aktorki zostaną wtedy poproszeni o prezentację umiejętności aktorskich i wokalnych poprzez zaśpiewanie wskazanego utworu muzycznego z repertuaru musicalu (muzyka i słowa zostaną przekazane uczestnikom) oraz wykonanie wskazanego fragmentu ze scenariusza musicalu (dialog, monolog).

Tancerze i tancerki wezmą ponownie udział w warsztatach z choreografem, które zakończą się wykonaniem krótkiego układu choreograficznego przed jury castingu. Na tym etapie prosimy o gotowość wykonania swojej etiudy choreograficznej do muzyki własnej (maksymalnie 1 minuta).

Osoby, które zostaną wybrane do obsady musicalu, zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub w wiadomości e-mail.

Pilot i Mały Książę to przedsięwzięcie jakiego jeszcze w naszym kraju nie było. Tworzymy nową scenę musicalową w Polsce, otwierając się na młodych, utalentowanych artystów. Mając zaplecze twórców z Broadwayu i naszych rodzimych artystów, zabieramy widzów w podróż do świata najpiękniejszej opowieści o przyjaźni, ale w otoczeniu wirtualnym pokazanym na animacjach oraz ekranach LED. Scenografia będzie w tym musicalu podążać za aktorem i historią – zapowiedział dyrektor artystyczny musicalu Piotr Sikora.

Próby do musicalu "Pilot i Mały Książę"odbywać się będą w Katowicach od 19 sierpnia 2024 r. do 4 października 2024 r. Premierę twórcy zaplanowali na październik 2024 roku.