Wśród siedmiu książek-finalistek znalazły się w tym roku powieść, esej, reportaż, autobiografia, książka prozatorska oraz dwa tomy poezji.

Nagroda Nike 2024 - Urszula Kozioł

Jury zdecydowało, że tegoroczna Nagroda Nike trafiła do poetki Urszuli Kozioł za tom wierszy pt. “Raptularz” wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy.

Reklama

Nagrodzony tegoroczną Nagrodą Literacką Nike „Raptularz” jest dopowiedzeniem i doświetleniem wielu wątków obecnych w całej twórczości autorki zaliczanej do tzw. Pokolenia „Współczesności”. Autorki, która naszej współczesności w zaledwie paru końcowych wersach wiersza „Dziwolążki” dała wielką lekcję „wychodzenia z siebie”: „wychodzę z siebie / staję obok // co mi zrobisz / jestem pod znakiem zapytania / za chwilę okaże się czy w ogóle jestem // jestem pod wrażeniem”. I my, czytelnicy, jesteśmy pod wrażeniem, pani Urszulo – mówił w laudacji na cześć laureatki Krzysztof Siwczyk, przewodniczący jury.

Jury Nike

W jury Nike 2024 zasiadali: Krzysztof Siwczyk (przewodniczący jury), Witold Bereś, Marek Beylin, Justyna Jaworska, Maria Anna Potocka, Radosław Romaniuk, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Maria Topczewska i Maria Zmarz-Koczanowicz.

Nagroda dla zwyciężczyni

Reklama

Zwyciężczyni otrzymała statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną – 100 tys. zł.

W gronie nominowanych oprócz laureatki byli: