Grzegorz Hyży wydał trzecią płytę. Album "Epilog" to jednocześnie nowe muzyczne rozdanie w karierze wokalisty i drugiej podsumowanie tego, co działo się w jego życiu przez ostanie lata.

Po 7 latach milczenia

Grzegorz Hyży długo kazał czekać swoim fanom na nowy album. Płyta zatytułowana "Epilog" pojawiła się już jednak w serwisach streamingowych i na sklepowych półkach. Od premiery poprzedniego krążka artysty minęło już siedem lat, była to płyta "Momenty".

Reklama

10 lat od debiutu

Od fonograficznego debiutu Grzegorza Hyżego minęło już 10 lat i dokładnie 10 jego singli znalazło się w TOP 10 najczęściej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych w Polsce. To nie tyle dobry pretekst do odpoczynku od tworzenia nowej muzyki, a raczej idealny czas na celebrację dotychczasowych sukcesów i moment na poszukanie siebie jako artysty na nowo. A do tego potrzebne jest zamknięcie rozdziału i świeże wejście w kolejną dekadę twórczości.

“Epilog” Grzegorza Hyżego – 10-trackowy album to kolejny milowy krok w karierze, przed zupełnie nowym otwarciem. Na płyci są m.in. cztery przebojowe kawałki "Epilog", "Mówisz do mnie", "Rób tak dalej!" oraz "Lato 2007",