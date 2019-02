Już 25 lutego nadarzy się niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć jedno z niewielu istniejących dzieł Szukalskiego – obraz „Showing the way”. Wystawa Sztuka Dawna: XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie w DESA Unicum to okazja do obejrzenia także wielu innych unikatów, m.in. wartego blisko 2 miliony złotych obrazu „Powitanie stepu” Józefa Brandta.

Tylko 26 prac Szukalskiego pojawiło się na rynku od śmierci artysty w 1987 roku. Część przedwojenna została doszczętnie zniszczona, prace powojenne były nieliczne i są pilnie strzeżone głównie w amerykańskich prywatnych kolekcjach.

Stanisław Szukalski był gwiazdą polskiej sztuki XX-lecia międzywojennego. W czasach komunizmu postanowiono o nim w Polsce zapomnieć. Artysta większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. To dzięki grupie „wyznawców”, którzy nazwali go „Michałem Aniołem XX wieku”, jego twórczość ujrzała ponownie światło dzienne.

Dziś o artyście znów jest głośno. Również wśród kolekcjonerów. Każda praca, która pojawia się na rynku, jest prawdziwą sensacją. Obraz „Showing the way” przez dekady przechowywany był w prywatnej kolekcji w Londynie. Dzieło powstało na specjalne zamówienie króla Arabii Saudyjskiej, Chalida ibn Abd al-Aziz Al Su’uda, dla którego artysta wykonał serię obrazów.

Wystawa Sztuka Dawna: XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie: 25 lutego-7 marca 2019, godz. 11-19 (poniedziałek-piątek) i godz. 11-16 (sobota), Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, wstęp wolny.