W ramach projektu trzy zespoły artystów tworzą wydarzenia, w których centrum znajdują się ciała tańczące wspólnie do muzyki elektronicznej. Przestrzenie instytucji sztuki zamienione zostają w taneczny parkiet, zgodnie z tradycją Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie w latach 90. odbywały się warszawskie rave’y. Po dwóch ubiegłorocznych edycjach (#1 z udziałem Simona Asencio, Zoi Michailovej, Marty Ziółek i #2 z udziałem Zuzanny Czebatul, Marka Hunzikera i kolektywu Syntentyk), trzecia odsłona programu przybierze formę międzynarodowego technoseminarium, prowadzonego przez badaczy i aktywistów danceflooru, na które złożą się prelekcje, wykłady performatywne i sety dj’skie.

Przeszłość kultury klubowej można postrzegać jako historię budowania wspólnoty opartej na radykalnej akceptacji inności oraz testowaniu relacji odmiennych od narzucanych przez normatywne społeczeństwa. Dziś artyści, DJ-e, producenci, organizatorzy zaangażowani w klubowy aktywizm dążą nie tylko do przekształcenia sceny klubowej w bezpieczne miejsce, zwalczając seksizm, rasizm, trans- czy homofobię na imprezach i w samych jej strukturach, ale również do wykorzystania jej jako narzędzia politycznej mobilizacji i oporu.

To Be Real jest częścią Roku Antyfaszystowskiego. Upamiętnia też przypadającą na 28 czerwca 2019 pięćdziesiątą rocznicę zamieszek w Stonewall Inn, kiedy to bywalcy i bywalczynie popularnego wśród społeczności LGBTQ baru w Greenwich Village stawili opór homofobicznej przemocy policji.

Wydarzenie w języku angielskim. Wstęp wolny.

Program

28/02/2020 (piątek)

19:00–22:30

O dźwiękowym i cielesnym oporze – dyskusja panelowa, w której udział wezmą Wanda Gaimes (Lecken), Katarzyna Kwiatkowska (Oramics), Pedro Marum (mina), Tosia Ulatowska (FLAUTA); moderacja: Mateusz Szymanówka

Paweł Sakowicz Jumpcore

dj set: Rrrktra (Brutaż)

29/02/2020 (sobota)

15:00–18:30

Bogomir Doringer From I Dance Alone to Dance of Urgency

Ania Nowak ecstasis narcosis synthesis

Sonia Fernández Pan Morphing into a distorted golem

dj set: ania r.

18:30–22:00

Lou Drago Radical Sociability: Enacting Intersectional Politics

Frédéric Gies walk+talk

dj set: HOLIDAY INN (legetebe/muzyka nieheteronormatywna)