Zobaczymy m.in. oddziały Muzeum Miejskiego (w tym Stary Cmentarz Żydowski, Pałac Królewski), Muzeum Narodowe, Muzeum Mineralogiczne, Muzeum Przyrodnicze i wiele innych.

Reklama

– Tegoroczna Noc Muzeów będzie miała ponownie charakter wirtualnych wieczorów, a każdy rozpocznie się o godzinie 18.00 i zakończy około północy. Codziennie zaprezentowanych zostanie od 6 do 7 wystaw, każde oprowadzanie potrwa ok. 30 minut - mówi Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury. - Tradycyjne Noce Muzeów gromadzą tłumy ludzi, na co, z powodu pandemii, nie możemy sobie pozwolić. Formuła wirtualna w ubiegłym roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy ją powtórzyć.

W roli przewodników po wystawach wystąpią znakomici fachowcy, kuratorzy wystaw i artyści.

– Po Starym Cmentarzu Żydowskim oprowadzi nas Ewa Pluta, przedstawiając wybitne postaci kobiece, do Muzeum Architektury zapraszają Kasia Kmita i Kuba Żary, z kolei w Muzeum Współczesnym Wrocław zobaczymy wystawę Marleny Kudlickiej i Wandy Gołkowskiej, o której opowie dyrektorka Sylwia Świsłocka-Karwot wraz artystką - dodaje Jerzy Pietraszek. - W Muzeum Teatru będzie można zapoznać się z detalami prezentowanymi na wystawie „Dali, Goya”, a o układzie kostnym kręgowców rewelacyjnie opowie Grzegorz Skórzewski.

Przyjęta formuła pozwoli nam nie tylko na spotkanie z najlepszymi znawcami tematu, ale też stworzy możliwość dokładnego przyjrzenia się kolekcji.

Gdzie obejrzymy Wirtualną Noc Muzeów?

Wszystkie transmisje na żywo obejrzymy na oficjalnym profilu miejskim na Facebooku, wszystkie materiały będą też dostępne na portalu wroclaw.pl w zakładce Noc Muzeów.